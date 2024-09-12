📹Помните, как Рэшфорд разбил свой Rolls Royce? Авто за «копейки» выкупил ютубер и восстановил его

В сентябре 2023 года форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд возвращался домой после победы над «Бернли», не справился с управлением и разбил свой Rolls Royce стоимостью 700 тысяч фунтов.

После аварии ютубер Мэт Армстронг купил автомобиль, который списали и выставили на аукцион за 184 тысяч фунтов. После того, как британец опубликовал видео с разбитой машиной Рэшфорда на канале, на него вышла команда 26-летнего форварда.

«Привет, я занимаюсь всеми машинами Маркуса. У нас все еще есть несколько деталей от машины, которые могут вам понадобиться. У нас может быть запасной ключ и еще пара деталей, которые остались после восстановления машины. У нас также есть код системы скрытой охраны «Призрак» и информация о трекере. Если вы хотите, мы можем передать все вам».

На этой неделе Армстронг опубликовал на своем канале новое видео, в котором показал восстановленное авто.

«Я купил аварийный Rolls-Royce Wraith Маркуса Рэшфорда после того, как он его разбил. Последние полгода восстанавливал его, но так как это специальное издание Mansory Rolls Royce, запчасти стали очень быстро дорожать. Но наконец-то он закончен!»

На видео Армстронг показал процесс восстановления кузова, сидений и других частей автомобиля.