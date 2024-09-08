Ромео Бекхэм закончил в 22 – чтобы быть только моделью. Выше дублей так и не поднялся
Второй раз бросает футбол.
Сын Дэвида Бекхэма, 22-летний Ромео, завершил карьеру. Полузащитник покинул «Брентфорд»: кончился контракт, предлагали остаться, но он отказался сам. Решил сосредоточиться на карьере модели.
Уже присоединился к ведущему модельному агентству Парижа Safe Management.
Бекхэм-младший давно снимается: начинал еще ребенком и попадал на обложки журналов
В мире моды сын бывшего игрока «МЮ» и сборной Англии крутится практически всю жизнь: дебютировал еще в два года.
Один из самых известных примеров – рекламная кампания Burberry с совсем маленьким Ромео.
Позже презентовал коллекцию Yves Saint-Laurent.
Попадал на обложку журнала GQ Korea.
И других журналов.
Ромео регулярно участвует в съемках – наряды самые разные.
Уделяет моде внимание и в повседневной жизни (на фотографии справа).
Иногда одевается как отец.
В футболе получалось явно не так ярко.
Ромео бросал футбол ради тенниса, но вскоре вернулся. Вторые команды – потолок
Ромео с детства в футболе, болеет за «Арсенал». С 2014-го по 2015-й даже занимался в академии лондонского клуба вместе с братьями Бруклином и Крусом.
Неожиданный факт: Ромео на пять лет бросал футбол! В 2015-м перешел в теннис и даже потренировался с Энди Марреем. Бекхэм-старший вспоминал тот момент: «Однажды Ромео пришел ко мне и сказал, что больше никогда не хочет играть в футбол. Часть меня была опустошена, но другая почувствовала облегчение: у него были другие хобби, и это меня успокаивало».
Все же любовь к футболу пересилила: в 2020-м он вернулся и тренировался в системе «Интер Майами», им владеет Дэвид Бекхэм. В дубле пересекся с Харви Невиллом – сыном Фила!
За вторую команду полузащитник провел 26 матчей, забил два гола и сделал 10 ассистов. До основы так и не дорос: в январе 2023-го позвали в английский «Брентфорд». Сначала приезжал в аренду, а через полгода подписал годичный контракт. Хотя изначально планировал просто поддерживать форму между сезонами в США.
За дебютом в Англии отец наблюдал лично – улыбался.
Уже в феврале забил дебютный мяч «Уилдстону» на 93-й минуте и вырвал победу для своей команды. Тренер первой команды Томас Франк называл Ромео «интересным и многообещающим игроком» и не исключал, что может вызвать его в основу.
Хоть тот гол и остался единственным за полгода, игроку предложили полноценный годичный контракт.
Но у Ромео другие планы. Без профессионального футбола.
Фото: Alex Nicodim/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/IPA/ABACA/Abaca/East News
Если бы сосредоточился на футболе, то, может, и получилось бы, хотя, очевидно, что до высот отца и близко не дотянул бы. А так - ну чего удивляться, если то футбол (который еще и бросает на несколько лет), то теннис и все это вперемежку с моделингом и соц.сетями... В США, может, и прокатило бы "быть везде" с уровнем их лиги
Вполне можно было и продлить сотрудничество на таких условиях.