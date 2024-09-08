Ромео Бекхэм закончил в 22 – чтобы быть только моделью. Выше дублей так и не поднялся

Второй раз бросает футбол.

Сын Дэвида Бекхэма, 22-летний Ромео, завершил карьеру. Полузащитник покинул «Брентфорд»: кончился контракт, предлагали остаться, но он отказался сам. Решил сосредоточиться на карьере модели.

Уже присоединился к ведущему модельному агентству Парижа Safe Management.

Бекхэм-младший давно снимается: начинал еще ребенком и попадал на обложки журналов

В мире моды сын бывшего игрока «МЮ» и сборной Англии крутится практически всю жизнь: дебютировал еще в два года.

Один из самых известных примеров – рекламная кампания Burberry с совсем маленьким Ромео.

Позже презентовал коллекцию Yves Saint-Laurent.

Попадал на обложку журнала GQ Korea.

И других журналов.

Ромео регулярно участвует в съемках – наряды самые разные.

Уделяет моде внимание и в повседневной жизни (на фотографии справа).

Иногда одевается как отец.

В футболе получалось явно не так ярко.

Ромео бросал футбол ради тенниса, но вскоре вернулся. Вторые команды – потолок

Ромео с детства в футболе, болеет за «Арсенал». С 2014-го по 2015-й даже занимался в академии лондонского клуба вместе с братьями Бруклином и Крусом.

Неожиданный факт: Ромео на пять лет бросал футбол! В 2015-м перешел в теннис и даже потренировался с Энди Марреем. Бекхэм-старший вспоминал тот момент: «Однажды Ромео пришел ко мне и сказал, что больше никогда не хочет играть в футбол. Часть меня была опустошена, но другая почувствовала облегчение: у него были другие хобби, и это меня успокаивало».

Все же любовь к футболу пересилила: в 2020-м он вернулся и тренировался в системе «Интер Майами», им владеет Дэвид Бекхэм. В дубле пересекся с Харви Невиллом – сыном Фила!

За вторую команду полузащитник провел 26 матчей, забил два гола и сделал 10 ассистов. До основы так и не дорос: в январе 2023-го позвали в английский «Брентфорд». Сначала приезжал в аренду, а через полгода подписал годичный контракт. Хотя изначально планировал просто поддерживать форму между сезонами в США.

За дебютом в Англии отец наблюдал лично – улыбался.

Уже в феврале забил дебютный мяч «Уилдстону» на 93-й минуте и вырвал победу для своей команды. Тренер первой команды Томас Франк называл Ромео «интересным и многообещающим игроком» и не исключал, что может вызвать его в основу.

Хоть тот гол и остался единственным за полгода, игроку предложили полноценный годичный контракт.

Но у Ромео другие планы. Без профессионального футбола.

Фото: Alex Nicodim/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /IPA/ABACA/Abaca/East News