Матчи ЛЧ в четверг – эксклюзивная неделя на старте. Зачем?

Больше игр – больше денег.

Мы постепенно привыкаем к новому формату Лиги чемпионов – общий этап турнира уже стартовал.

И на первой же неделе нас ждет новый эксклюзив: сразу шесть матчей пройдут в четверг!

ЛЧ растянется на 3 дня – единственный раз в этом розыгрыше

Все стадии до финала ЛЧ сыграют в будние дни. Рассматривали вариант с заездом некоторых матчей на выходные, но национальные чемпионаты выстояли. Бизнес-департаменты топ-лиг ожидаемо выступили против, несмотря на то, что в субботу и воскресенье охват трансляций ЛЧ был бы выше.

Общий этап ЛЧ и ЛЕ пройдет с сентября по январь, а Лига конференций прервется на паузу уже в декабре. Для каждого еврокубка планируется одна эксклюзивная неделя, когда матчи двух других турниров проводить не станут.

ЛЧ традиционно – по вторникам и средам, а Лига Европы и Лига конференций – по четвергам. Но три недели пройдут в новом формате: эксклюзивная для Лиги чемпионов состоится в первый же слот. Матчи ЛЕ пройдут в среду и четверг через неделю: 25 и 26 сентября. Лига конференций растянется на два дня в самом начале октября.

Дальше ЛЧ уплотнится: матчи пройдут 1-2 октября, 22-23 октября, 5-6 ноября, 26-27 ноября, 10-11 декабря, 21-22 января и 29 января (все матчи начнутся в одно время). Два решающих тура запланированы уже на 2025-й.

Почему ЛЧ заехала на четверг?

Все просто: выросло количество матчей.

● Теперь восемь туров вместо шести (четыре домашних матча, четыре – гостевых).

● Матчей станет в полтора раза больше – 189 вместо 125. Топовые вывески тоже будут встречаться чаще.

● Общий этап продлится до января, а перед 1/8 финала будет еще одна стадия из 16 матчей.

● Больше игр – больше денег. Планируется, что в сезоне-2024/25 суммарные доходы УЕФА вырастут на треть – с 3,5 млрд до 5 млрд евро.

Доходы обновленной ЛЧ вырастут до 5 млрд. За счет чего? И сколько достанется бедным?

Фото: Gettyimages.ru /Marc Atkins