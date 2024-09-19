«У меня слишком большое эго». Игроку «Штутгарта» не нужна футболка «Реала»

Меняется только для отца.

«Штутгарт» удивил яркой игрой против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», пусть в итоге и уступил (1:3). И это не все, что привлекло внимание вокруг матча.

Главный смельчак – защитник гостей Юлиан Шабо, отказавшийся меняться футболками со звездными соперниками.

«Мы приехали сюда не фанатами». Дерзкое объяснение Шабо

Принципиальное решение.

Защитник рассказал Bild: «У меня слишком большое эго. Мы сюда приехали не фанатами, а сражаться в турнире. Если я и прошу футболку, то только для моего отца. Он всегда счастлив. В этот раз, к сожалению, придется его разочаровать».

Сам Шабо отыграл полный матч. Статистика неплохая: 8 выносов, 2 заблокированных удара и 93% точности пасов. Недостаточно для сдерживания «Реала».

Кто такой Шабо: светился в скромных клубах, привносит «опыт, мышление и качество», в «Штутгарте» ради детской мечты

У 26-летнего Шабо есть немецкие корни по отцу и французские по матери. Пока приезжал только в молодежки Германии, во взрослой сборной не мелькал.

Юлиан начинал в академиях немецких клубов, но на родине не пригодился и профессиональную карьеру запускал в Нидерландах. По сезону отыграл в «Спарте» из «Роттердама» и «Гронингене», потом четыре года принадлежал итальянской «Сампдории».

Половину времени провел в арендах в «Специю» и «Кельн» – немцев особенно впечатлил и в 2023-м получил полноценный контракт. Даже немного зацепил еврокубки: выскочил в квалификации Лиги конференций, но групповой этап пропустил из-за травмы лодыжки. «Кельн» финишировал третьим и не вышел в плей-офф.

В прошлом сезоне команда с Шабо в составе вылетела из Бундеслиги. За Юлианом пришел «Штутгарт», потерявший летом двух центральных защитников. Игрок согласился, и дело не в вылете. Директор клуба Кристиан Келлер раскрыл: «Он решился на переход ради детской мечты – игры в Лиге чемпионов».

Вот характеристика от спортивного директора «Штутгарта» Фабиана Вольгемута: «Он силен индивидуально и будет играть ключевую роль в нашей защите. Он уже показывал, насколько хорош в борьбе с такими игроками, как Серу Гирасси, не давая им выходить 1-на-1. Шабо привнесет в команду опыт, мышление и качество».

Пока Юлиан играет вообще всегда: не пропустил ни одного матча в Бундеслиге, Кубке и Суперкубке Германии. К концу августа Шабо лидировал в лиге по выигранным воздушным дуэлям.

Теперь матч с «Реалом» в ЛЧ – мечта исполнена.

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Фото: Gettyimages /Angel Martinez / Stringer, Christof Koepsel / Stringer; Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Press