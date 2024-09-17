«Реал» с Мбаппе: начало новой эры в вопросах и ответах Лукомского

Повторят судьбу «галактикос»?

После прихода Килиана Мбаппе «Мадрид» провел шесть официальных матчей. Из-за двух ничьих «Реал» отстает от «Барсы» в Ла Лиге, но Карло Анчелотти привычно спокоен: «Мы находимся там, где и ожидали».

Каким получилось начало новой эры, которую снова называют галактической? Как смотрится Мбаппе? Где «Реалу» нужно прибавить?

Зафиксируем ситуацию, ответив на базовые вопросы.

У «Мадрида» две ничьи в чемпионате – со скромными «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом». Что не сработало?

Проблемы «Реала» можно разделить на три вектора: перестройка атаки под Мбаппе, перераспределение функций Тони Крооса в центре поля и реакции на травмы. Беды накладываются друг на друга – это неприятно. Прямо сейчас команда Анчелотти действительно играет значительно ниже потенциала.

Совокупность проблем привела к тому, что во всех встречах «Мадрид» был неубедителен в позиционной атаке. Постоянных источников угрозы практически не было. Приходилось полагаться либо на вспышки, либо на альтернативные способы вскрытия оппонентов (стандарты, контратаки).

Самой острой выглядит проблема действий на чужой трети. Соперники это чувствуют и еще охотнее садятся в средний/низкий блок. У «Реала» не просели продвигающие передачи и пасы на чужую треть: из-за характера матчей и малой выборки наблюдается даже рост. Продвигающие – с 50,9 за матч до 60,8. Передачи в финальную треть – с 44,8 до 56,4.

Такие доставки – фирменная черта Крооса, именно он отвечал за них в первую очередь. Здесь нет кризиса. Больше ответственности берет Орельен Тчуамени: на старте выбивает 13,2 продвигающих на 90 минут (лучший в Ла Лиге). Также помогают продвигающие проходы от Феде Вальверде.

Пожалуй, нехватку Крооса можно усмотреть только против «Мальорки»: там мадридцы упустили контроль над матчем, в которой забили первыми. Тони прекрасно успокаивал такие встречи.

А вот в атаке все грустно, пускай и объяснимо. Новички пока не сыгрались, сломался Джуд Беллингем, который быстрее остальных нащупал связь с Мбаппе. Футбол Анчелотти дает игрокам много свободы и предполагает естественную химию между ними. С большой вероятностью «Реал» прибавит без системных изменений – просто за счет опыта совместной игры. В то же время этот процесс будет постепенным, а не быстрым.

Как Анчелотти уместил Мбаппе и Винисиуса?

Карло выпускает их в составе, но пока не совместил с сохранением эффективности. Номинально Мбаппе – центральный нападающий, Вини – левый вингер. У обоих есть право смещаться поближе к левому краю.

Если бы задачей было совмещение только их двоих, то все было бы просто. Карло отмечал, что в прошлом сезоне придумал схему с двумя левыми вингерами, которая здорово помогла команде в решающих стадиях ЛЧ. Роли доставались Родриго и Винисиусу, а правый фланг балансировал Вальверде. Повторить эту вариацию с Мбаппе и Вини – рабочий вариант, но проблема шире.

Нужно говорить о размещение тройки или даже четверки игроков, которых тянет в левую часть поля: Мбаппе, Винисиуса, Родриго и Беллингема (когда здоров). Вот это уже значительно труднее. Такой момент из первого тура стал мемом:

Увы, вариации проблемы повторяются слишком часто. Обратите внимание, что игроки не просто перегружают одну зону (это могло бы быть плюсом), а стягиваются в одну точку для одной и той же функций – при таком расположении они именно мешают друг другу:

В то же время таким же количеством можно расставиться для комбинации. Или хотя бы не дублировать друг друга – помогать отвлекающими рывками партнеру, который пошел в проход. Со временем логично ждать прогресса во взаимопонимании.

У Мбаппе два гола с игры в шести матчах за «Реал». Как-то скромно?

Да, Килиан признавал, что это слабо по его стандартам: «Три матча без голов для большинства игроков не так уж много, но для меня это очень много. Хорошо, что клуб, партнеры и болельщики всегда меня поддерживают».

С этим невозможно спорить, но есть ли тут почва для долгосрочных опасений? Скорее нет. Мбаппе без проблем перенес цифры по количеству моментов из «ПСЖ» в Ла Лигу. 0,90 xG на 90 минут в «Мадриде» против 0,88 в Париже. Без учета пенальти: 0,57 против 0,60. Это означает, что у Килиана есть моменты в привычном объеме.

Проседает реализация: забил на 1,4 меньше ожидаемого в Ла Лиге. У Мбаппе нет системных проблем с реализацией. На дистанции с 2018-го он второй в топ-лигах по плюсу относительно xG – дал команде 25 «бонусных голов». Выше только Хын Мин Сон. Для игрока с такими вводными данными минус на короткой дистанции – просто холодная серия, которая пройдет.

Вопрос о максимальной эффективности всех атакующих игроков актуален. Но индивидуально Мбаппе в порядке. Отдельно нужно отметить его открывания за спину: потрясающе выбирает момент для рывка и получает неочевидные для любого другого форварда моменты – даже если соперник оставляет минимум пространства.

Винисиус правда в плохой форме?

Перед матчем с «Сосьедадом» Анчелотти прямо отвечал на этот вопрос: «Думаю, Вини не в лучшей форме, но он все равно очень важен для нас. Мы никуда не спешим, команда все равно забивает. Он хорошо работает, выход на лучшую форму – вопрос времени. Его уровень важнее текущей формы».

Винисиус – часть проблемной зоны. Но проблема точно не в нем персонально – скорее в поиске коллективного баланса. В рамках философии Анчелотти такой баланс должен возникнуть в результате естественного взаимопонимания между игроками. Для этого требуется время.

Травма Беллингема – насколько это большой удар для этого «Реала»?

Большой удар, который еще сильнее может сказаться на дистанции. У «Мадрида» впечатляющий – возможно, лучший в мире – запас прочности в полузащите. Также у Карло есть вариант преобразования схемы под плюс одного акцентированного атакующего игрока. Их тоже достаточно: на скамейке регулярно оказывают Браим Диас и Лука Модрич. Роскошь для любого клуба.

Истинная проблема в потерянном времени. Анчелотти – мастер поиска баланса и достижения совместимости звездных игроков. Но на эти поиски нужно время. Стартовые месяцы – оптимальный период для отладки механизмов.

Еще один повод грустить – связка Беллингема с Мбаппе. У нее гигантский потенциал, и Джуд быстрее остальных нащупал взаимопонимание с французом. Помните, как во время Евро Мбаппе, вспоминая Поля Погба, говорил про нехватку нужного типа передач в сборной Франции?

«Почему я делаю меньше рывков за спину защитникам? Использование таких рывков зависит от партнеров. Когда у нас в составе был Погба, я мог делать такие рывки с закрытыми глазами, зная, что он найдет меня. Сейчас ситуация другая, и я вынужден адаптироваться», – рассуждал Килиан.

Джуд тоже обладает способностью находить Мбаппе в таких эпизодах. Связь между ними появилась с первых игр.

Этот «Мадрид» может повторить яркую, но безрадостную судьбу «галактикос»?

Слегка пугают завышенные ожидания: будто бы «Реал» с таким составом должен выиграть все и сделать это увереннее, чем в прошлом сезоне. Эта позиция мне кажется заведомо неадекватной.

Во-первых, планка прошлого сезона так высока, что ни от одного клуба мира нельзя требовать гарантированного повторения таких результатов. Во-вторых, изначально понятно, что приход Мбаппе – это большое изменение. Оно может и улучшить, и ухудшить команду, но точно требует времени на перестройку. Без нее никак. Особенно учитывая параллельный уход Крооса.

На дистанции «Мадрид» останется командой того же уровня. Возможно, чуть лучше или чуть хуже в деталях. Могут проиграть плотную гонку «Барсе» или вылететь из ЛЧ от действительно сильного соперника, но смехотворных провалов точно не жду.

Ключевая разница – тренер. Анчелотти – лучший вариант для балансировки команды, которая дает звездам свободу. Другой важный нюанс – работоспособность и порой даже альтруистичность самих звезд. Некоторые сомнения были по Мбаппе: в поздние сезоны в «ПСЖ» он казался примой, но в «Мадриде» и близко себе такого не позволяет.

Об этом был подробный материал в The Athletic . Килиан шокировал всех полным отсутствием высокомерия и желанием помогать во всем. Анонимный игрок из академии рассказал: Мбаппе, наблюдая за тренировкой, заинтересовался им, познакомился и давал советы до конца занятия.

Требовать от «Мадрида» гарантии дубля из Ла Лиги и ЛЧ плюс разноса соперников каждую неделю – несправедливо, но провала проекта тоже не ждите.

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Фото: Gettyimages.ru /Juan Manuel Serrano Arce, Denis Doyle, Rafa Babot, Angel Martinez