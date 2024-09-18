Владимир Вайсс в ЛЧ спустя 19 лет. Его клуб называют словацким «Зенитом»

В составе – чемпион России-2018/19.

Август 2005-го, Глазго, 50 тысяч на трибунах, второй раунд квалификации ЛЧ. В середине первого тайма форвард «Селтика» Джон Хартсон вырывает клок из майки защитника «Артмедиа» Яна Дюрицы, а запасной нет.

Дюрица бежит к скамейке, и администраторы наспех заклеивают дыру, но судья Ундиано Мальенко не пускает в таком виде на поле. Ян несется в раздевалку – за чужой майкой (запасного форварда), очень узкой, но хотя бы целой. Пока натянул, пока вернулся на поле – пропустили два мяча.

В перерыве Дюрица по нервному топоту в коридоре чувствует, что приближается главный тренер. Влетая в раздевалку, Вайсс швыряет все, что попадается под руку – стакан, стол, стул – и так краснеет от злости, что Дюрица пугается: не хватил бы тренера удар.

Во втором тайме «Артмедиа» пропускает еще два мяча (итог: 0:4), и только после финального свистка Вайсс успокаивается. Дома-то победили 5:0.

Как? Вайсс и сам толком не знал: «Не иначе Господь Бог спустился с небес и сел на трибуну с нашими болельщиками. Другого объяснения не нахожу. Мы играли как «Барселона».

Режим Это’О (развивая аналогию с «Барсой»-2005) врубил в тот вечер 22-летний нападающий Юрай Галенар: 3+1. Спустя 13 лет Галенара нашли мертвым в городском парке Братиславы. Накануне ему исполнилось 35.

«Он был чувствительным мальчиком, немного замкнутым, – сказал Вайсс в интервью Šport.sk. – Не знаю, самоубийство ли это. Пару месяцев назад мы с женой встретили его в торговом центре и общались минут 20. Я не заметил в нем печали. Сказал, что счастлив в Австрии. Был недоволен только периодом в Чехии, это его беспокоило.

Он уехал за границу после тридцати, а до этого играл дома и стал лучшим бомбардиром в истории словацкой лиги (125 мячей). Его голы много раз меняли ход матчей, а хет-трик Юрая в игре с «Селтиком» изменил жизнь целого поколения словацких игроков, выступавших за «Артмедиа». А значит и мою жизнь».

После прорыва в ЛЧ лидеры «Артмедиа» получили щедрые контракты за рубежом, а Галенар остался, и Вайссу знакомо это чувство: в сборной Чехословакии только он после ЧМ-1990 не стал легионером. Звали в «Фиорентину» и «Эспаньол», но – разрыв крестов и полтора сезона без футбола.

Годом ранее Вайсс приехал в Киев на прощальный матч Олега Блохина (правда, с опозданием – летел из Южной Кореи, где играл за сборную) и подписал предварительный контракт с киевским «Динамо».

Валерий Лобановский видел Вайсса преемником Алексея Михайличенко, которого готовили к продаже в «Сампдорию» , но экспорт в конце восьмидесятых киевляне наладили лучше, чем импорт, и с братиславским «Интером» не договорились.

Тому же «Интеру» почти всю карьеру посвятил Владимир Вайсс-старший. Через месяц после рождения сына он забил в свои ворота в финале токийской Олимпиады-1964 (и Чехословакия проиграла венграм 1:2), а в следующем году запорол пенальти в игре с Португалией, и его команда не попала на ЧМ-1966.

Вайсс рассказывал, что отца обвинили в поражении и вспоминали исключительно как парня, не забившего тот самый пенальти. Мало кто знал, что драм в семье Вайссов хватало и вне поля.

Ребенком Владимир потерял мать, и отец стал для него всем: самым близким человеком и первым тренером. Когда Вайсс и сам тренировал, отцу из-за сахарного диабета ампутировали часть стопы – работая в «Сатурне», Владимир летал домой каждый месяц.

В 1995-м Вайсс обыграл на снегу сборную России и поменялся майками с Карпиным

Зарубежная игровая карьера Вайсса ограничилась полугодием в чешском «Дрновице» (в первом сезоне после разделения ЧССР). Там Вайсс застал Карела Брюкнера, который научил тренерской мудрости: в команде не бывает 20 гениев – у любого есть потолок, к каждому нужен индивидуальный подход.

После «Дрновице» Владимир вернулся в Словакию и в середине девяностых играл в Кошице, там же обыграв Россию в товарищеском матче весной 1995-го.

«Хотя уже наступила весна, было очень холодно, играли на снегу, – говорил мне Вайсс. – Победили мы 2:1 благодаря двум голам Петера Дубовски – он тогда играл за мадридский «Реал», а через пять лет трагически погиб.

За Россию единственный мяч забил Валера Карпин – после матча я поменялся с ним майками. С удовольствием освежаю в памяти то время: мне уже было за 30, но я все еще играл за сборную – это почетно».

Летом 1997-го «Кошице» оглушил «Спартак» и первым в Словакии достиг группы ЛЧ, но в начале года Вайсс покинул клуб и перешел в «Артмедиа» из братиславского района Петржалка.

В конце девяностых клуб утешался восьмыми-девятыми местами, а владел им друг Вайсса, медиамагнат Иван Кмотрик (говорил: «После Бархатной революции я стал богаче, но не счастливее»), у которого Владимир стал играющим менеджером. Именно менеджером, а не тренером – занимался финансами.

Вскоре это наскучило, и в 35 лет Вайсс поступил на тренерские курсы. Сначала помогал в «Артмедиа» Душану Галису, потом стал главным и в 2004-м выиграл Кубок, а в 2005-м – чемпионат.

В первом отборочном раунде ЛЧ «Артмедиа» прошла будущий клуб Вайсса, «Кайрат» (после 0:2 в Казахстане – 4:1 дома с тремя голами в овертайме), а после 5:4 с «Селтиком» пережила 210 минут без голов в противостоянии с «Партизаном».

В серии пенальти из двенадцати игроков забили семеро – трех из них Вайсс в следующем году тренировал в Раменском: словаков Дюрицу с Фодреком и черногорца Вукчевича из «Партизана».

В Россию Вайсса устроил Марко Трабукки. Владимир назвал приглашение в Раменское наградой

В группе ЛЧ Вайсс уступил только «Интеру» (дважды), но «Порту» на выезде обыграл (3:2 после 0:2), а оставшиеся матчи – попались еще «Рейнджерс» – свел к ничьим и вывел «Артмедиа» в Кубок УЕФА.

Вскоре Вайсс познакомился с генеральным директором «Сатурна» Михаилом Воронцовым – обсуждали в Австрии переход защитника Яна Дюрицы. Тот потом отметил , что в прямом смысле обделался на первой тренировке в «Сатурне» – от нагрузок Владимира Шевчука.

После второго сбора Шевчук оставил «Сатурн», и Воронцов позвал Вайсса, который работал с «Артмедиа» по соседству – на Кипре.

По договоренности, Владимир в любой момент мог уйти и, увидев инфраструктуру «Сатурна», подписал контракт, назвав приглашение в Раменское наградой за тренерские успехи в Братиславе, а РПЛ – более сильной лигой, чем австрийская и бельгийская, куда тоже звали.

Владимир свободно говорил по-русски и хвастался: раньше, ближе к школьным временам, знал наизусть «Память» Пушкина, а теперь дочитывает (правда, на чешском) роман Эдварда Радзинского о Григории Распутине.

Переговоры Вайсса с «Сатурном» организовал Марко Трабукки, который устроил в Раменское Алексея Еременко. «Сатурн» еще при Шевчуке закупился под борьбу за медали, но пару новичков – защитника Вучко и форварда Адриано – Вайсс забраковал и добавил к Дюрице четырех словаков, Петраша, Обжеру, Фодрека и Якубко (только последний – не из «Артмедиа»).

Заодно Вайсс привез ассистента, доктора, массажиста и – как талисман – крохотную первую кроссовку сына, тоже Владимира, игравшего в молодежке «Ман Сити».

Восхищаясь сатурновской базой в Кратово, Вайсс говорил, что она лучше, чем у «Ман Сити» и «Ливерпуля»: три поля, бассейн, сауна, живописная природа – все, что нужно для работы и восстановления.

В 2006-м «Сатурн» пропустил меньше всех в РПЛ. Но финишировал 11-м

Вайсс делился, что в России его упрекали в излишней вежливости и деликатности, но в то же время он жестко требовал от игроков тактической дисциплины и конфликтовал с плеймейкерами (Еременко, Вукчевичем, Жаном Карлосом), которым претила защитная работа.

«Сатурн» в итоге пропустил меньше всех в Премьер-Лиге-2006, на четыре гола меньше чемпионского ЦСКА, но больше половины матчей (16) закончил вничью и финишировал 11-м.

В России существовал пул четырех провинциальных команд, которые обменивались победами и обеспечивали друг другу по девять очков. Делалось это без особой утайки (на матч «Луч» – «Томь» осенью 2006-го поставили больше миллиона долларов), так что даже иностранец Вайсс публично шутил: обилие ничьих – доказательство, что «Сатурн» играет честно.

«Люди в России не глупые и не слепые – все видели, кто как играл, – говорил Владимир. – Нам осталось научиться не только честно играть вничью, но и выигрывать».

Алексей Игонин отмечал, что при Вайссе игроки «Сатурна» всегда работали с улыбкой и на тренировки выходили с хорошим настроением. Артем Ребров (третий вратарь «Сатурна») – что Вайсс устроил ему операцию в Словакии, навещал, привозил еду от жены и напоил сливовицей перед возвращением в Москву.

Игорь Лебеденко – что Вайсс один из его любимых тренеров: «Поначалу мы не сошлись характерами. Я психовал, хотел уйти, напихал ему прямо во время матча. Сидел в запасе, и было обидно видеть, как кто-то что-то не так делает. Он, конечно, обалдел, а я думал, что меня точно выгонят.

Но в той игре я вышел на замену и забил – 2:2 сыграли с «Кубанью». После матча Вайсс вызвал к себе. Я уже готов был вещи собирать, но мы нормально поговорили и стали чуть ли не лучшими друзьями. Наверное, Вайсс понял, что я такой же эмоциональный, как он, и отношения наладились.

С ним было интересно работать, он заводной, на эмоциях. Жаль, не получилось. Ничьи эти бесконечные. Пропускали на девяностых минутах, какие-то автоголы были, или победный мяч затолкать не могли. На тренировках Вайсс говорил: «Вижу чемпионскую команду». А в матчах чего-то не хватало».

Вайсса оставили в «Сатурне» по просьбе болельщиков. Ради клуба он отказал сборной Словакии

Полюбился Вайсс и болельщикам «Сатурна». Кичился, что поддерживали его в Раменском горячее, чем словаки в Лиге чемпионов. Но 2006-й, особенно конец года – так себе время для иностранных тренеров в России.

Выяснилось, что Газзаев для ЦСКА лучше, чем Артур Жорже, а Кобелев для «Динамо» – чем Гжебик с Вортманном. Муслин ассоциировался с еврокубковым провалом (0:2 от «Зюльте-Варегема»), Хиддинк начал в сборной с двух ничьих в трех матчах, а Адвокат в «Зените» успел лишь привезти двух корейцев и не сработаться с Кержаковым.

Кроме Дика, иностранным тренером в РПЛ был на излете 2006-го только Вайсс, и консервативное крыло экспертного сообщества относилось к нему с особым вниманием, безжалостно критикуя за 11-е место.

Хватало в том сообществе и бывших тренеров «Сатурна», которым не довелось отработать в Раменском целый сезон, и их слегка рассердило продление словака с семью победами в 30 турах.

На этом фоне Владимир отказался возглавить сборную Словакии, весной 2007-го объяснив в интервью «Совспорту»: «Когда «Сатурн» финишировал 11-м, пошли разговоры, что контракт со мной не продлят, и болельщики обратились к губернатору Громову с просьбой оставить меня.

Был приятно удивлен и тронут такой реакцией людей. Поэтому с удовольствием согласился поработать здесь еще два года. Звали в сборную, но, взвесив за и против, я остался. Верю, «Сатурн» добьется многого. По потенциалу команда уже сегодня должна занимать пятое место».

«Сатурн» шел тогда 13-м, и через полтора месяца Вайсса заменили на Гаджиева. Владимир вспоминал, что губернатор Громов при прощании прослезился и сказал: «Володя, мне очень жаль, но ты же понимаешь, это не тот результат, на который мы рассчитывали».

Через три с половиной года Вайсс привезет в Москву сборную, и перед матчем Громов пожелает ему по телефону удачи, а после победы Словакии над Россией (в первом официальном матче Адвоката на своем поле) – поздравит, вместе с бывшим президентом «Сатурна» Воронцовым.

Но это потом, а после «Сатурна» Вайсс вернулся в «Артмедиа» и с ходу сделал золотой дубль (без него дважды стали вторыми). При этом Владимир повторял, что мечтает снова тренировать в России и в декабре 2007-го приезжал на переговоры с «Лучом» (выбрали хорвата Вулича) и «Амкаром» (черногорца Божовича).

После золотого дубля Вайсс сообщил, что не прочь стать преемником Юрана в «Шиннике», и назвал Ярославль неплохим вариантом для возвращения в РПЛ, но все же принял сборную.

Опередив в группе Польшу, Чехию и Словению, Вайсс вывел Словакию на ЧМ (первый и пока последний для страны после разделения) и не впервые поблагодарил подмосковного губернатора: «Громов дал мне шанс поработать в России, и я приобрел опыт, который сыграл роль в успехе сборной».

Владимир добавил, что поболеет за Россию в стыках со Словенией и предостерег игроков Хиддинка от зазнайства. Не помогло.

После успеха на ЧМ-2010 Вайссом интересовались «Спартак» и «Динамо». А он возглавил «Слован» и выкинул из еврокубков Луиса Энрике

Среди тренеров ЧМ-2010 Вайсс – четвертый с конца по зарплате: 215 тысяч евро. Меньше, чем у Рейналдо Руэды из Гондураса (240) и Рабаха Саадана из Алжира (245).

Начали словаки в ЮАР не так чтобы ах: 1:1 с новозеландцами и 0:2 с Парагваем, после чего Вайсса допекли на пресс-конференции: «Признаете ли за собой какие-то ошибки?» Вайсс ушел от ответа и из конференц-зала, но тут же вернулся и пригрозил автору вопроса избиением.

«Конфликт с прессой? Я сожалею о том, что случилось, – сказал Вайсс перед матчем третьего тура с Италией. – Но не буду извиняться. Мне нравятся люди, которые любят футбол сам по себе, а не ищут в нем негатив, чтобы эпатировать публику. Меня не устраивает, как преподносят наше выступление в ЮАР».

Назавтра Вайсс оставил сына в запасе и обыграл чемпионов мира 3:2.

«В раздевалке после игры сказал футболистам, чтобы не улетали далеко и оставались на земле, – признался Вайсс после игры. – Какое задание дал [автору победного гола] Копунеку? Играть опорного полузащитника!

Когда он понесся в чужую штрафную [при счете 2:1], я схватился за голову: «Куда?!» Забивать-то я его не просил. Остались ли силы на Голландию? Сил пока нет. Но будут!»

После небывалого успеха (плей-офф и достойные 1:2 с будущими вице-чемпионами) Вайсс снова стал востребован в РПЛ и, когда звонили наши журналисты, смеялся: «Вы по какому поводу? Насчет «Спартака» или «Динамо»?»

Но в 2011-м гендиректор «Спартака» Карпин раздумал покидать тренерскую позицию, а «Динамо» (по совету Моуринью ) утвердило Силкина. Вайсс, не покидая сборную, возглавил «Слован» и уже в третьем матче поборол «Рому» Луиса Энрике, залетев в группу Лиги Европы (первое попадание для «Слована» и второе для страны).

Правда, дальше Вайсс провалил финиш отбора на Евро-2012 (четвертое место) и чемпионат Словакии (третье) и летом 2012-го остался без работы, а в ноябре сообщил о переговорах с «Мордовией». Но принял в итоге «Кайрат».

В Казахстане Вайсс тоже едва не подрался на пресс-конференции с журналистом, который оказался бывшим полковником комитета национальной безопасности, но и дважды взял Кубок и добыл клубу первые с 2004 года медали.

Летом 2014-го приглашали в Пермь, но Вайсс мечтал о чемпионстве и в 2015-м долго лидировал, а в конце сезона упустил первое место – уверял, что из-за системы с делением очков надвое после первого этапа и других нефутбольных нюансов, которые привели к очередному чемпионству «Астаны», представлявшей одноименный президентский спортивный клуб.

За три года в «Словане» у Вайсса – два плей-офф ЛК и группа ЛЧ

Весной 2016-го Вайсс взялся за сборную Грузии и в четвертом матче обыграл в гостях Испанию Дель Боске (действующего чемпиона Европы), а через три года выпустил в старте, против Гибралтара, 18-летнего Хвичу. Вот только в отборочных группах финишировал пятым и четвертым.

Через полгода после расставания с Грузией Вайсс вернулся в «Слован» и с каждым годом все дальше продвигался в квалификации ЛЧ. В 2022-м, например, начал с драматичной победы над батумским «Динамо» (0:1 к 114-й минуте и 2:1 на 120+3-й с голом Вайсса-младшего прямым ударом с углового).

После игры в Грузии Владимир прослезился на пресс-конференции: «Так много было эмоций и до матча, и во время, и после. Половину состава «Динамо» я тренировал в сборной. Когда забиваешь друзьям на последней секунде… Да, захотелось плакать».

Тогда же Владимир согласился , что «Слован» – словацкий «Зенит»: «У нас тоже лучшие условия, лучшие футболисты и лучший новый стадион в стране. Поэтому задача становиться первыми каждый год.

Наша мечта – постоянно участвовать в каком-то групповом турнире. К Лиге чемпионов пока, наверное, не совсем готовы, но бывают сюрпризы».

Во втором раунде Вайсс проиграл «Ференцварошу» Черчесова, но дважды выходил потом в плей-офф Лиги конференций. Параллельно собирая старых знакомых: грузин (Канкаву, Чакветадзе, Кашию – остался только последний), словацких звезд (Куцку, сына и Мака) и Давида Стрелеца, сына лучшего бомбардира «Артмедиа» конца девяностых. Заодно передал привет «Астане», подписав ее лидера Тиграна Барсегяна свободным агентом.

Семизначную сумму (миллион евро) при Вайссе отдали только за хорватского полузащитника Марко Толича из загребского «Динамо». Эта группа (Мак, Стрелец, Барсегян, Толич, Вайсс и Куцка) и обеспечила «Словану» большинство голов в квалификации ЛЧ, где покорились македонская «Струга», словенский «Целе», кипрский АПОЭЛ и датский «Мидтьюлланд».

Накануне возвращения Вайсса в группу ЛЧ и новой встречи с «Селтиком» в Глазго я позвонил его старому знакомому – Мартину Якубко.

– Достижение «Слована» – огромный успех не только для клуба, но и для всего словацкого футбола, – говорит Мартин. – Наших клубов не было в ЛЧ 14 лет (со времен «Жилины», попавшей в одну группу со «Спартаком»).

Вайсс – харизматичный тренер. Выжимает из игроков больше мастерства, чем в них, казалось бы, есть. Видно, как игроки при нем заряжены. В квалификации ЛЧ «Слован» играл очень эмоционально.

В лучшей форме сейчас [30-летний правый вингер из Армении] Тигран Барсегян – восемь голов в 12 матчах. В центре атаки быстрый Давид Стрелец с неплохим ударом – сделал четыре голевых паса в первом отборочном раунде и забил три мяча во втором, а недавно отметился голом и за сборную.

Хорошо и то, что в команде есть такие личности, как Вайсс-младший, Юрай Куцка и Роберт Мак, который вернулся из Австралии. Такой сильной и сплоченной команды, какую построил Вайсс, в «Словане» раньше не было.

– Где сейчас словаки, которые играли у Вайсса в «Сатурне»?

– Фодрек тренировал сборную Словакии U-16 и U-17. Петраш сейчас, кажется, в строительном бизнесе. Обжера тренирует в четвертой-пятой лиге. Дюрица танцевал в каком-то проекте, снимается в рекламах. Я три года тренировал детей, работал менеджером в сборной U19 и U20, а сейчас взял паузу. Отдыхаю.

– «Сатурн», казалось, играл по принципу: главное – не пропустить. В «Словане» иначе?

– Я бы не сказал, что в Раменском у Вайсса была такая тактика. Он максималист и всегда заводился, когда не получал от нас 100%. Да, мы наиграли много ничьих. Могло сложиться ощущение, что это оборонительный футбол, но Вайсс и в «Сатурне» хотел только побеждать. И уж точно хочет этого в «Словане».

Отборочный цикл ЛЧ показал, что Вайсс умеет обыгрывать совершенно разные по стилю команды.

– После выхода в группу ЛЧ «Слован» проиграл вице-чемпиону и главному преследователю – «Жилине» – 0:5. Что случилось?

– Выплеснули все эмоции в игре с «Мидтьюлландом». Выполнили главную задачу и, может быть, чуть-чуть отпраздновали. Не в курсе, что произошло в команде, но в игре с «Жилиной» им щелкнули по носу. С другой стороны, Вайсс не паниковал, никого не штрафовал. Ситуацию воспринял нормально.

– У «Слована» тот же владелец, что и у «Артмедиа»-2005?

– Да, Иван Кмотрик-старший. Сильный бизнесмен. По меркам Словакии, вкладывает очень хорошие деньги. Генеральный директор «Слована» – его сын, Иван Кмотрик-младший. Он непосредственно руководит клубом.

Читал, что бюджет «Слована» – 20-25 миллионов евро. За выход в ЛЧ получат еще примерно столько же. Думаю, сейчас в клубе очень рады.

Фото : Gettyimages.ru /Ezra Shaw, Michael Steele, Jurij Kodrun, Clive Rose, Simon Bruty/Allsport; РИА Новости /Александр Вильф; saturn-fc.ru