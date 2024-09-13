У «Барсы» +200 млн – но этого мало, «Реал» прекрасен даже при Мбаппе. Новые лимиты трат в Испании

«Севилью» срезали до 2,5 млн.

Ла Лига показала лимиты затрат на сезон. Это деньги, которые клубы могут свободно вкладывать в состав.

Любопытно и зафиксировать обновленные суммы, и подчеркнуть приросты с падениями.

Теперь детальнее о том, что все это значит.

«Реал» царит. Даже с подписанием Мбаппе – никаких проблем

Да, приход Килиана Мбаппе – это дорого, но для Ла Лиги важен баланс доходов и расходов. Уходы Тони Крооса и Начо свободными агентами – минус 34 млн евро зарплат до вычета налогов. Мбаппе для клуба – 30 млн зарплаты и 20 амортизации (100/5=20) подписного бонуса, разделенного на годы по контракту. Уже не такая большая разница, к тому же «Реал» заработал 25 млн евро на продажах игроков академии.

У Эндрика зарплата маленькая – 2 млн в год после налогов. Ушедший Хоселу зарабатывал 2,5.

А еще больше свободы дают доходы с обновленного «Бернабеу»: 310 млн за финансовый год. «Реал» стал первым клубом в истории футбола с годовым доходом выше миллиарда.

Из 754,8 млн лимита «Реал» использует чуть более 500 млн, запас оставляет пространство для маневра: и на трансферном рынке, и при продлениях.

Хавьер Тебас в восторге от работы «Мадрида» , признает это даже несмотря на публичный конфликт с Флорентино Пересом из-за Суперлиги и инвестиционной сделки с фондом CVC: «Они справляются восхитительно. Экономическое состояние клуба настолько хорошее, что они могут позволить себе и Мбаппе, и Холанда. Им не нужно продавать игроков ради средств для привлечения лучших футболистов мира. «Мадрид» проделал выдающуюся работу».

«Барселоне» увеличили лимит, но клуб все равно под санкциями. Почему?

Лимит трат вырос два с лишним раза: с 204 до 426 млн евро. В первую очередь благодаря манипуляциям с игроками .

37,5 млн евро сэкономили на одном Илкае Гюндогане – не придется платить зарплату за два года. Еще отдали в аренды Витора Роке, Ориоля Ромеу и Клемана Лангле. Суммарно 40 млн выручили за Хулиана Араухо, Микаила Файе, Шади Риада, Марка Гиу, Эстаниса Педролу, а Серджиньо Дест, Маркос Алонсо и Серджи Роберто ушли бесплатно. К тому же кончились аренды Жоау Феликса и Жоау Канселу.

На усиление потратили меньше: Дани Ольмо (покупка за 55 млн, с учетом умортизации трансфера – 11 млн по документам в этом сезоне, +7 млн бонусами), Пау Виктор (2,8 млн). Плюс новые контракты с Марком Касадо, Ламином Ямалем и Пау Кубарси.

Еще один успех – перепродажа части акций дочерней компании онлайн-контента Barça Vision. Оператор питания на «Камп Ноу», фирма Aramark, взяла на себя платеж за долю Barça Vision: покрыли 25 млн из 40, остававшихся долгом прошлого покупателя. Но до долгожданного контракта с Nike этого мало.

В обсуждениях финансов «Барсы» сейчас часто звучит «правило 1/1» – это методика расчета возможных трат. «Один к одному» значит, что клуб, на который не наложены никакие санкции, может вкладывать в новичков все заработанное. Но «Барселона» еще под ограничениями за прошлые проблемы, сейчас лишь постепенно выбираются.

«Барса» не вышла к правилу 1/1, потому что не хотела», – так босс клуба Жоан Лапорта прокомментировал задержку подписаниея с Nike . А гендиректор Ла Лиги Хавьер Гомес отметил, что «Барселоне» не хватает примерно 60 млн евро дохода, чтобы вернуться к правилу 1/1 и выйти из-под финансовых ограничений лиги.

Пока они действуют, а значит остаются проблемы с регистрацией новичков: например, Дани Ольмо на осеннюю часть вписали вместо травмированного Андреаса Кристенсена, но мера временная, в январе придется найти другой способ. Например, договориться к тому моменту в Nike. Лапорта подтвердил, что этой сделки хватит для выхода на правило 1/1.

Даже Тебас хвалит «Барселону» за улучшения: «Было 204, теперь 426 млн. Хорошо. Это ближе к норме 1/1. «Барса» проделала хорошую работу. Они все лучше понимают, как работает финансовая система».

«Атлетико» третий, «Вильярреал» – в топ-5. Но почему у «Севильи» всего 2,5 млн?

В рейтинге после «Реала» и «Барселоны» дальше идет «Атлетико», а в пятерке – «Реал Сосьедад» и «Вильярреал». Сумму более сотни миллионов евро также пробили «Бетис» и «Атлетик».

После «Барселоны» самая заметная разница в плюс у «Жироны», которая вышла в Лигу чемпионов. На уровне «Реала» плюс получили «Вальядолид» и «Леганес».

Двузначный минус у «Валенсии» и «Алавеса», но самая плачевная ситуация в «Севилье»: упали со 152 млн до 2,5 млн. И это ниже всех не только в чемпионате – а среди всех 42 команд двух высших дивизионов, которыми управляет Ла Лига. Marca уточняет, что так ударило непопадание в ЛЧ и недополученные деньги в прошлом еврокубковом сезоне. Важен контраст: после победы в Лиге Европы и выхода в групповой этап – последнее место, никакой евровесны и новых еврокубков из-за низкого места в прошлом чемпионате.

Важно понять, что значит лимит трат в 2,5 млн евро – в течение сезона-2024/25 такими могут быть вложения клуба в состав. «Севилья» фактически лишена маневра и возможности инвестировать в игроков , даже на уровне академии. О потенциальных наказаниях за превышение лимита – ниже.

Серьезно срезаны лимиты у вылетевших команд: например, у «Гранады» Гильермо Абаскаля в Сегунде – на 55 млн евро (осталось маневра на 7 млн).«Депортиво» вернулся из третьей лиги и получили свободу на 13,5 млн, выше только у «Эльче» и «Кадиса». Потолок трат тоже только поднявшейся «Малаги» – 10 млн.

Лимиты Ла Лиги: как это работает?

Лимит расходов действует в Ла Лиге с 2013-го – именно тогда президентом стал Хавьер Тебас. Это ключевой элемент финансового контроля, так обеспечивают экономическое здоровье (или заставляют к нему стремиться).

И это не просто потолок зарплат, правила объемнее. В них входит контроль над зарплатой игроков и тренерского штаба; социальными вопросами типа налогов и других отчислений; коллективными и индивидуальными бонусами (деньги, другие виды поощрений вроде отпуска; компенсациями при разрыве контракта, комиссиями агентам и амортизацией трансферов.

Ограничения корректнее называть лимитом расходов на состав.

Формула подсчета сложная: запланированные в бюджете на предстоящий сезон доходы команды (включая телевизионные права, рекламу, продажу билетов, трансферы и прогноз сборов от еврокубков) минус предполагаемые неспортивные расходы с убытками прошлого сезона. Простыми словами: чем больше клуб планирует заработать и меньше тратить на неспортивные нужды, тем больше будет лимит .

За превышение лимита можно нарваться на ограничения по будущим трансферам и зарплатам. Если команда выходит за рамки, единственный способ подписать новичка – почистить состав. При этом подписанные игроки должны быть дешевле ушедших.

При выходе за порог клубу срезают возможность тратить на новых игроков: правило 1/1 превращается в правило 1/2 . То есть использовать можно один евро из двух положенных по лимиту.

Если зарплата уходящего игрока – это больше 5% от зарплатного фонда, ограничение увеличивается до 60 процентов (условно шесть евро из десяти). Например, если игрока с зарплатой 10 млн евро продали за 30 млн – значит, на новичка (трансфер плюс годовая зарплата со всеми бонусами) можно потратить не более 20 млн. Если зарплата ушедшего была более весомой относительно клубной ведомости, больше 5%, – 24 млн.

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Фото: Gettyimages /David Ramos / Staff, Fran Santiago / Stringer; Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press