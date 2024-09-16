Айфоны – всем! Акция Гаттузо после принципиальной победы в «Хайдуке»

Обыграли «Динамо» Загреб.

Дженнаро Гаттузо сделал солидный подарок всем игрокам и персоналу «Хайдука» – заказал каждому по новому iPhone 16 за победу над загребским «Динамо» (1:0) в чемпионате. Они вот-вот поступят в продажу, купить можно будет с 20 сентября.

Хорватское издание 24sata, уточнило: Гаттузо потратил примерно 40 тысяч евро на 30-35 телефонов, каждый почти за 1100 евро.

Итальянец не раз говорил, что работает не ради денег, а из-за страсти к футболу. Бывший игрок и тренер «Милана» планировал сделать подарки раньше, но прошлые результаты не оправдывали его ожидания.

«Хайдук» набрал приличную форму: второе место в лиге (по 14 очков с лидирующей «Риекой»), ни одного поражения за шесть туров.

Гаттузо веселится в «Хайдуке»: забанил Перишича, призвал футболиста скорее уйти от журналистов

Дженнаро Гаттузо приехал в Хорватию летом – после не самого удачного отрезка в «Марселе». «Хайдук» при итальянце притягивает внимание.

Сначала его игроки подрались в товарищеском матче с «Фенербахче» Жозе Моуринью. Тренеры разнимали после свистка: Гаттузо отталкивал своих футболистов, а Моуринью просил всех успокоиться.

В начале августа Гаттузо украсил пресс-конференцию перед Лигой конференций со словацким «Ружомбероком». Тренер призвал экс-футболиста «Вест Бромвича» и «Ноттингем Форест» Филиппа Кровиновича скорее закончить с ответами и уйти. «Филип, не говори слишком много, давай скорее и вали отсюда», – крикнул Гаттузо перед уходом. Несколько журналистов рассмеялись после фразы Гаттузо на английском языке, сам Кровинович тоже повеселел.

Еще Гаттузо поругался с Иваном Перишичем и отстранил его от команды. Конфликт разгорелся из-за того, что Иван винил партнеров в плохой игре на старте сезона («Хайдук» вылетел из ЛК). Итальянцу не нравились постоянные жалобы Перишича товарищам по команде и тренерам. Иван уже ушел из родного клуба, получив компенсацию 200 тысяч евро. Пока свободный агент.

Гаттузо в 2023-м отказал саудовскому «Аль-Ахли». В Европе у него мало получается

В «Марселе» харизма Гаттузо не помогла. В Лиге Европы вышел из группы с «Брайтоном» и «Аяксом», но не выиграл у «Шахтера» в первом стыковом матче. В Лиге 1 было по пять побед и поражений при шести ничьих. «Марсель» при нем застрял в середине таблицы

До Франции Гаттузо тренировал «Валенсию»: самоотдача была, а результаты не пришли. На старте Ла Лиги-2022/23 в матчах «Валенсии» постоянно давали красные: четыре команде Гаттузо, пять соперникам. «Мы можем удаляться сколько угодно. Важно, как парни пашут на поле», – объяснял тренер.

Гаттузо полюбился болельщикам: после каждой игры заставлял игроков благодарить трибуны, сам иногда праздновал голы с фанатами. Рино был на восьмом месте в Ла Лиге, но потом все разладилось: одна победа в 10 матчах, 14-е место и закономерное увольнение в январе 2023-го.

Летом 2023-го Гаттузо мог поехать в Саудовскую Аравию: «Аль-Ахли» предлагал 10 млн евро в год, но итальянец отказался ради работы в Европе: «Не интересуюсь деньгами, мне просто лучше, чтобы меня уважали те, с кем я работаю, – говорил итальянец еще в 2020-м, когда работал в «Наполи». – У меня небольшие контракты, потому что я полностью признаю: могу выйти из себя и уйти».

С «Наполи» Гаттузо брал Кубок Италии-2019/20 – пока единственный трофей в карьере. Теперь с «Хайдуком», на уровне пониже, можно поцепляться за новые.

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Фото: instagram.com/hnkhajduk ; IMAGO/Ricardo Larreina/Global Look Press