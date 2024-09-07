Гол с центра – новое чудо в Первой лиге. Вспышка Жамалетдинова на фоне угасающей карьеры
Второй такой гол в сезоне.
Тимур Жамалетдинов напомнил о себе в Мелбет Первой лиге – забил с центра поля бывшей команде.
Жамалетдинов положил с центра, но карьера летит вниз. В 20 он забивал в ЛЧ, а в 27 поехал в Медиалигу
Первый гол Тимура за «Шинник» – сразу шедевр. На 84-й минуте Жамалетдинов увидел, что вратарь «Уфы» Алексей Чернов далеко вышел из ворот, и пробил верхом ему за спину.
Тимур установил финальный счет 2:0. «Шинник» благодаря этой победе поднялся из зоны вылета и обезопасил главного тренера Дмитрия Черышева. Журналист Сергей Ильев писал, что тренера могли уволить при неудачном исходе матча с «Уфой».
Жамалетдинов перешел в «Шинник» после того, как попробовал Медиалигу: два гола в двух матчах за «Родину Медиа» летом.
Тимуру уже 27, раскрыться на высоком уровне так и не получилось. В 2014-м The Guardian включал его в первый список главных талантов, характеризовал как быстрого, технически одаренного и нацеленного на ворота нападающего. На старте Лиги чемпионов в 2017-м он забил победный для ЦСКА мяч «Бенфике» на выезде – выглядело очень перспективно.
Но дальше карьера Жамалетдинова пошла вниз: он не закрепился в польском «Лехе», в «Уфе», которой сейчас забил, и в «СКА-Хабаровске». Потом играл за «Волгарь», испытал Медиалигу, а теперь вот получил шанс в Ярославле.
Вдруг после такого яркого хайлайта все-таки появится чуть стабильности?
Уридия тоже зарядил с центра за «Черноморец». В лучшей лиги мира два шедевра за месяц
Голы с центра становятся фишкой сезона Первой лиги.
Ведь уже был хайлато от Мераби Уридии из «Черноморца», он тогда приговорил «Урал». Решился на удар, когда был в двух метрах от центральной линии. Кипер «Урала» Алексей Мамин слишком далеко выбежал из ворот и не выручил.
Уридия известен меньше Жамалетдинова. 31-летний нападающий родился в грузинском Батуми, но еще в детстве беженцем переехал в Москву. Был в академиях «Локо» и «Спартака». Тренировался с основой «Рубина» и понял футбол под руководством Курбана Бердыева.
Сейчас у них примерно один статус: игроки середняков/аутсайдеров Первой лиги.
Гол со своей половины «Уралу» – сотворил бердыевец из «Черноморца»