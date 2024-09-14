Родриго, Салах и другие. Как бы выглядел состав из игроков, которых в 2024 году не номинировали на «ЗМ»?

Через месяц в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча». Главным претендентом на награду в 2024 году пресса называет Винисиуса. Некоторые считают, что трофей будет справедливо вручить игроку сборной Испании – Родри или Карвахалю.

Есть игроки, которые провели отличный сезон, но не получили номинацию на главную индивидуальную награду в футболе. Особенно был расстроен Родриго. Бразильца поддержали Анчелотти, Неймар и другие сокомандники.

В список также не попал Джамал Мусиала, что вызвало недоумении в Германии. Главному редактору France Football даже пришлось объяснять , почему баварского вундеркинда нет в списке номинантов на награду.

Портал Score 90 собрал состав из игроков, которые в 2024 году не будут претендовать на «Золотой мяч».

Фанаты обсуждают получившийся состав:

💭 «Мусиалу, Трента и Салаха ограбили».

💭 «Я бы еще добавил в список Серу Гирасси, может, на скамейку запасных».

💭 «Этот состав мог бы выиграть Лигу чемпионов».

💭 «В списке номинантов много достойных игроков. Но я не понимаю, как в него могли не попасть Мусиала, Де Брюйне и Родриго, если на награду номинировали Лукмана?»

💭 «Бред, «Золотой мяч» уже давно стал бессмысленной наградой. Вы хотите сказать, что Родриго или Мусиала провели плохой сезон?»

Как вам такой состав? Что думаете о «Золотом мяче» в этом году?

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