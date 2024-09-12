🤯 Тебас намекнул, что «Золотой мяч» нужно отдать не Винисиусу, Беллингему или даже Родри. Но его фаворит тоже из «Реала» 🤨
Главный фанат мадридского «Реала» и президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о награде «Золотой мяч», на которую в этом году претендует целый ряд игроков королевского клуба.
Напомним, сразу семь игроков «Реала» номинированы на награду: Тони Кроос, Джуд Беллингем, Винисиус, Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.
«Винисиус - совершенно особенной футболист.. Если он не выиграет приз, то будет в шаге от него.
Давайте будем честны, Карвахалю гораздо труднее получить «Золотой мяч». А Винисиус когда-нибудь выиграет его. Это неизбежно. Он этого заслуживает», - уверяет Тебас.
Намек поняли?