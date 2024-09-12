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И это главный претендент на «Золотой мяч»? Статистика Винисиуса в сборной удручает

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Букмекеры называют вингера «Мадрида» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора самым вероятным претендентом на «Золотой мяч» 2024 года. Далее за ним идут хавбек «Манчестер Сити» Родри, а также одноклубники бразильца − Джуд Беллингем и Дани Карвахаль.

Тем временем болельщик бразильской сборной опубликовал статистику Винисиуса ща пентакампеонов, которая разочаровывает:

  • 1 гол в 12 матчах отборочного турнира к чемпионату мира (последний был аж в 2022 году);

  • больше желтых карточек (6), чем голов (5);

  • после чемпионата мира 2022 года совершил всего 23 из 76 успешных попыток дриблинга (30%);

  • в 2024 году меньше голов, чем у 17-летнего Эндрика, который сыграл на 404 минуты меньше.

Звучит, как приговор шансам Винисиус на долгожданный «ЗМ», но решать будут совсем другие люди.

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