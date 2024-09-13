«Кто-то забыл, что он сделал в прошлом году». Анчелотти высказался о непопадании Родриго в топ-30 «Золотого мяча»

Неделю назад France Football объявил 30 номинантов на «Золотой мяч». В списке семь игроков «Реала», но нет вингера Родриго. Удивились все: сам бразилец, нейтральные болельщики и даже Карло Анчелотти.

Итальянец заявил, что его игрока недооценили:

«Я считаю, что он [Родриго] был недостаточно высоко оценен на «Золотой мяч». Он заслуживает быть в числе 30 лучших, без сомнения. Кто-то забыл, что он сделал в прошлом году».

Нападающий завершил прошлый сезон с 17 голами и восемью результативными передачами в 51 матче за «Мадрид», выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.