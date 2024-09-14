«Жена боится жить в Москве». ЦСКА отпускает Давилу в Мексику

Еще в январе форварду было комфортно в России.

Виктор Давила близок к уходу из ЦСКА: аренда в мексиканскую «Америку» с возможным выкупом. Без политики не обошлось.

«Америка» заплатит 1 млн евро за аренду. 6,5 – сумма выкупа

Первые слухи о переходе появились 11 сентября. «Чемпионат» сообщил, что Давила может уйти в «Америку» – из-за желания жены. Первое предложение ЦСКА отклонил: по данным инсайдера Ивана Карпова, мексиканцы давали 4 млн за 50% прав на Давилу после аренды. Московский клуб требовал 8 млн за права в полном объеме.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо подтвердил, что на возможный уход Давилы влияют родственники: «Мы давно знаем и уважаем семейные обстоятельства и пожелания Виктора, однако имеющиеся на данный момент предложения не позволяют клубу их принять. Клуб будет исходить из своих интересов».

Иван Карпов уточнил, что «супруга Давилы боится жить в Москве из-за СВО и требует от мужа срочно поменять чемпионат».

В начале 2024-го Давила не так переживал из-за политической ситуации. «Переезд в Россию дал мне возможность играть в европейский футбол, – говорил нападающий «Спорт-Экспрессу». – И семья приветствовала мое решение. Конечно, определенная озабоченность есть, это нормально. Но мы прекрасно понимаем, что Россия – одна из самых безопасных стран мира, даже несмотря на события на Украине. Уровень безопасности в России невероятен. Он выше всех ожиданий!»

В итоге стороны, вероятно, договорились. По информации Карпова, чилийца арендуют за 1 млн евро. Если Давила проведет 50% возможных матчей за мексиканский клуб, «Америка» обязана выкупить его за 6,5 млн.

Если Виктор наберет 20 результативных действий, ЦСКА получит еще 500 тысяч евро. В сумме на этой сделке можно заработать 8 млн евро. А ведь ЦСКА брал чилийца год назад за 5 млн.

Марко Николич поддержал решение отдать нападающего в аренду, хотя Давила в этом сезоне полезен: две голевых передачи в четырех матчах РПЛ. Виктор до сих пор не вернулся в Россию после международной паузы – видимо, отправится уже в Мексику.

ЦСКА арендовал Гуарирапу из «Сочи». Хотя с бюджетом проблемы

ЦСКА этим летом сменил Владимира Федотова на Марко Николича и дождался Данила Кругового из «Зенита». Бесплатно взяли Рифата Жемалетдинова и Секу Койта из «Ред Булл Зальцбург», в последний день окна арендовали Сауля Гуарирапу из «Сочи» – как раз вместо Давилы. Федор Чалов исполнил мечту о Европе и уехал в греческий ПАОК, Адольфо Гайч ушел в пятую аренду – в «Антальяспор». «Крылья Советов» арендовали Фелипе Мендеса с правом выкупа.

В начале сентября «Чемпионат» писал, что трансферная кампания ЦСКА закончена из-за проблем с бюджетом.

«Прямо сейчас у клуба нет денег хотя бы на один трансфер, – сообщил источник «Чемпионата». – Главная проблема – у клуба нет якорного акционера, который давал бы деньги – в том числе на трансферную кампанию. У клуба прямо сейчас дефицит бюджета».

Гуарирапу из «Сочи» все же арендовали с правом выкупа. Венесуэльский форвард сильно впечатлил весной, когда только приехал в РПЛ – забил восемь мячей в десяти матчах. В Первой лиге дела похуже: только один мяч в девяти играх.

Посмотрим, как заменит Виктора Давилу в ЦСКА.

Таблица трансферов РПЛ: «Зенит» купил Соболева, Дзюба перешел в «Акрон», Джикия – в «Химках», Миранчук – в Европе

Фото: instagram.com/victordavila07 ; РИА Новости /Виталий Тимкив; Sergey Elagin/Business OnlineGlobal Look Press