Трехзначные номера на футболках – норма для Мексики. Почему?

Особенности мексиканской заявки.

117, 282, 286, 302 – таких номеров в профессиональном футболе не бывает, правда же?

В Мексике не поняли бы вопрос. Ведь под 117-м играл, например, первый мексиканец в РПЛ Луис Чавес из «‎Динамо», под 282-м – опорник «‎Вест Хэма» Эдсон Альварес, 286-й носил на спине новичок «‎Локо» Сесар Монтес , а 302-й – яркий форвард «‎Фейеноорда» Сантьяго Хименес .

Смотрится очень непривычно.

Объясняем феномен.

В Мексике номера у всех игроков клуба не могут повторяться. Даже у юниоров

Причина проста. Чтобы облегчить регистрацию, футбольные чиновники в Мексике решили: пусть у всех игроков в системе каждого клуба будут уникальные номера. Без разницы, где играет футболист – в основе или по юношам. Главное, чтобы номера в рамках одного клуба не дублировались. Так уходят от лишней бюрократии при переходе игрока из одного возраста в другой или при попадании кого-то из молодежки в первую команду по ходу сезона.

Номера с первого по 99-й, как правило, резервируют для игроков основы, а юниоры выбирают из трехзначных. Поэтому первые сезон-два во взрослом футболе мексиканцы зачастую проводят в футболках с непривычными нам цифрами.

По негласному правилу игроки из второй команды получают номера 2XX, из третьего в клубной иерархии состава и далее – 3XX и выше. Но каждый клуб решает сам, придерживаться ли этой нормы. Многое зависит от того, насколько это большой клуб, сколько футболистов в академии и других факторов.

Например, у Чичарито самый большой номер в карьере был 83-й – ничего необычного для игрока из молодежки и в Европе или России. Под таким же играет, к примеру, заблиставший в этом сезоне в «‎Локо» воспитанник Алексей Батраков .

Жесткое правило лиги одно – номера нельзя повторять.

Двузначный номер – еще одна мотивация для молодежи

Более традиционные двузначные номера игроки получают, закрепившись во взрослой команде. Это даже рассматривают в Мексике как дополнительную мотивацию для воспитанников.

«В Мексике игроки начинают с крупных номеров. По мере продвижения по возрастам они получают их номера все меньше, пока не добираются до высшей лиги с одно- или двузначными цифрами. Они видят, что, например, поначалу играют под 300-м или 400-м номером, а потом заслуживают в первой команде пятерку, шестерку или семерку.

Сейчас у нас в команде восемь или девять игроков, которые вышли из молодежной академии и играли под трехзначными номерами, а теперь у них более привычные цифры на спине», – рассказывал технический директор «‎Атласа» Агустин Родригес.

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Фото: instagram.com/clubamerica ; instagram.com/cruzazul ; Gettyimages /Agustin Cuevas