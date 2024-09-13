«Кресты» у двух вратарей на одной тренировке – такое бывает! Кошмар «Боавишты» 😱

Сразу два вратаря порвали «кресты» в ходе плановой тренировки – можно ли придумать что-то ужаснее? А ведь это реальность португальской «Боавишты» – в условиях закрытого окна и трансферного бана из-за финансовых проблем.

Казалось, впереди – целый сезон с юным голкипером без матчей на взрослом уровне, но «Боавишта» нашла выход: вернула экс-вратаря, которого не выпускали в прошлом сезоне. Тоже из-за травмы «крестов».

Потеряли двоих из-за «крестов» и остались с 17-летним без матчей на взрослом уровне

Португальские медиа пишут, что «Боавишта» в один день лишилась сразу двух вратарей. У них травмы крестообразных связок.

Вылетел 23-летний Жоау Гонсалвеш, карьера которого началась в «Боавиште». За последние пять лет он отыграл несколько десятков матчей, а в прошлом сезоне и на старте нынешнего был основным вратарем родного клуба.

Выбыл 19-летний Луиш Пиреc – второй вратарь. У бразильца не карьера, а настоящее испытание – в декабре 2023-го он уже рвал кресты. Теперь снова проходит через этот ужас.

Медиа сообщили, что «Боавишта» остается с 17-летним голкипером Томе Созой, у которого еще нет матчей во взрослом футболе. Он постоянно был в заявке из-за предыдущей тяжелой травмы Пиреса, но на поле так и не вышел.

Вернули экс-кипера, который как раз восстановился после крестов

«Боавишта» попала в сложную ситуацию – трансферное окно закрыто, да еще и из-за финансовых проблем наложен трансферный бан. Весь сезон с одним 17-летним голкипером – очень мрачно для команды, которая с трудом осталась в элите в прошлом году.

Момент тяжелый, но выход нашелся. Несмотря на запрет на трансферы, «Боавишта» смогла заявить вратаря, с которым совсем недавно рассталась. Смысл такой: у него был контракт с клубом в прошлом сезоне, он истек, а сейчас клуб его перезаключил – так что «Боавишта» не приобрела нового игрока. Получается, обошли бан.

Этим голкипером стал 32-летний бразилец Сезар Дутра, который попал в «Боавишту» летом 2022-го, сыграл всего шесть матчей, а на весь сезон-2023/24 выбыл из-за травмы.

Да-да, из-за разрыва крестообразных связок.

Вот такой круговорот голкиперов в «Боавиште». В сезоне-2023/24 играл Гонсалвеш, в запасе сидел Соза, а от крестов страдали Пирес и Сезар. В сезоне-2024/25 Гонсалвеш и Пирес выбыли из-за крестов, первым, по-видимому, станет Сезар, а Соза снова будет в запасе.

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«Боавишта» в 2001-м сенсационно выиграла чемпионат Португалии и неплохо поиграла в Лиге чемпионов, но к 2010-му укатилась в третий дивизион из-за расследования подкупа судей. Клуб подал протест. Процесс шел долго, но в итоге Федерация футбола Португалии признала ошибку и вернула «Боавишту» в элиту.

С тех пор прошло десять сезонов, но клуб не забирался выше восьмого места, а прошлый сезон закончил на 15-м, набрав одинаковое количество очков с упавшим в стыки «Портимоненсе» (который в итоге их проиграл и вылетел).

Сейчас после четырех туров у команды четыре очка и всего один матч с голом, в играх с ее участием пока не забивают больше одного мяча.

В «Боавиште» играет участник двух Евро словак Роберт Боженик, а тренирует команду итальянец Кристиано Баччи, который предыдущие семь лет работал ассистентом в ПАОК, «Аль-Хилале» и «Удинезе».

Новое испытание – против «Эштрелы» 16 сентября, а еще через неделю – и того хлеще: в гости приедет «Бенфика», сменившая тренера.

0:2 ➡️ 4:3 и спасительная отмена на 90+9! Вот это золотая гонка у Слуцкого 😱

Фото: Gettyimages.ru /Eurasia Sport Images; Boavista FC