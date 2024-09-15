Год Неймара без футбола: съездил на ЧМ по CS:GO, сошелся с бывшей и поднял трофей

Восстанавливается от травмы.

В октябре 2023-го Неймар получил тяжелейшую травму в карьере – порвал разом и кресты, и мениск на левом колене. Это случилось в матче сборных Бразилии и Уругвая (0:2).

С тех пор прошел почти год – Неймар все еще лечится. Вероятно, нападающий сыграет за «Аль-Хилаль» и сборную только в ноябре.

Но времени игрок зря не теряет. Вот как Ней провел эти 11 месяцев без футбола.

Лечился, лечился и лечился

В начале ноября 2023-го Неймар перенес операцию и начал тяжелое восстановление. Видео с процедурами и упражнениями регулярно появлялись в соцсетях. Бразилец действительно старался: во время упражнений на колено от боли он даже плакал и ругался матом.

«После этой травмы бывают трудные дни, когда хочется все бросить. Трудно пройти через все это. Но я воин, который не остановится, пока не добьется своего! Бог – моя сила и крепость. Мы будем бороться каждый день», – пафоса Неймару всегда хватало.

Ожидалось, что на восстановление хватит и десяти месяцев. В июле Неймар действительно начал тренироваться с «Аль-Хилалем», а в начале сентября уже показал в соцсетях, как работает с мячом. Но потом оказалось, что на восстановление уйдет еще пара месяцев.

Ждем в ноябре.

Устроил трехдневный круиз

Между Рождеством и Новым годом Неймар отправился в трехдневный круиз. Для этого арендовали лайнер с казино, магазинами, боулингом, игровой комнатой, 4D-кинотеатром, аквапаром, спа. Каждый вечер были вечеринки: «все в белом», «костюмированная» и «тропическая».

Круиз даже назвали «Неймар в море», на афишах были фотографии футболиста. Самые дешевые билеты на лайнер стоили 1000 евро, самые дорогие – около 6000 евро.

Ней действительно активно участвовал в вечеринках, фотографировался с гостями и веселился. Но футболисту все равно досталось в соцсетях: и за плохую организацию круиза, и за тусовки вместо восстановления после травмы.

Сильно растолстел (на самом деле нет)

В феврале по соцсетям разлетелась фотография Неймара со дня рождения Ромарио. Всех шокировало, как сильно после новогодних каникул разбух футболист.

На самом деле фотография была обработанной – Ней, конечно, немного набрал, но не так радикально. На снимке игроку пририсовали и пузо, и щеки. В итоге игрока «Аль-Хилаля» так достала тема, что он записал видео, на котором видна актуальная форма.

«Еще одна тренировка завершена. Лишний вес – да. Но толстый ли я? Я не думаю».

Ответил хейтерам, получается.

Открыл сезон в «Формуле-1»

Весна Неймара началась в Бахрейне – футболист приехал на Гран-При «Формулы-1». И даже заглянул в боксы к Максу Ферстаппену.

Скатался в Майами

В марте Неймар заехал в Майами, где поужинал с Дэвидом Бекхэмом, который моментально выложил фотографию с бразильцем.

Конечно же, сразу появились слухи про воссоединение связки Месси-Суарес-Неймар в МЛС (не забыли, что Бекхэм – совладелец «Интер Майами»?). Но тот визит так и остался единственной подвижкой к возрождению MSN.

Помогал пострадавшим от наводнения в Бразилии

В мае Бразилию потрясло сильнейшее за последние 80 лет наводнение. В штате Рио-Гранде-Ду-Сул более 100 человек погибли, еще 165 тысяч вынужденно покинули дома. Неймар поддержал пострадавших, отправив личный самолет с едой, водой и медикаментами.

«Бразилия переживает сложный момент, и помощи никогда не бывает слишком много, независимо от вашего финансового состояния. Важно то, что вы несете в сердце. Не люблю публиковать все, что делаю или чем помогаю, потому что те, кто это делает, делают это от чистого сердца. Этот пост призван вдохновить людей на еще большую помощь. Я издалека молюсь за то, чтобы все пришло в норму», – написал Ней в соцсетях.

Сходил на бокс в Саудовской Аравии

Еще одно большое спортивное событие на Ближнем Востоке – и Неймар снова тут как тут. Приехал на титульный бой за звание бесспорного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

К слову, Криштиану Роналду тоже был в зале. Футболисты даже поздоровались.

Поднял трофей и получил медаль

Криштиану Роналду в Саудовской Аравии играет и забивает, но пока без трофеев. А вот Неймар фармит ценные призы, даже не выходя на поле. Статистика за «Аль-Хилаль» сейчас такая: пять матчей, три гола, один ассист, пять трофеев.

В апреле Ней получил медаль за победу в Суперкубке Саудовской Аравии и даже поиронизировал над этим: «Как в школе: твоя группа делает всю работу, а ты просто получаешь оценку».

А в мае бразилец даже поднял чемпионский трофей Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» и без Неймара оформил титул с отрывом в 14 очков.

Резал шины машины Ренана Лоди

В мае, когда Неймар прилетел в расположение «Аль-Хилаля» для очередного раунда восстановления после травмы, над ним пошутил одноклубник Ренан Лоди. Защитник связал шнурки на бутсах Нея – такое вот чувство юмора.

Впрочем, Неймар ответил. Просто взял и порезал шины на машине Лоди.

Впрочем, никто не обиделся – бразильцы хорошо повеселились, а Ренан готовится к новому раунду пранков: «Следующий сезон будет длинным, жду твой Rolls Royce».

Стал четвертым в рейтинге самых богатых футболистов

В мае журнал Forbes опубликовал топ самых богатых спортсменов. Самым высокооплачиваемым стал Криштиану Роналду, заработавший 260 млн долларов (из которых 200 – зарплата в «Аль-Насре»).

Неймар, заработавший 108 млн долларов, занял седьмое место – и четвертое среди футболистов. Выше, помимо Криша, оказались еще Лео Месси и Килиан Мбаппе. Зато бразилец обошел Карима Бензема и Стефа Карри.

Стал главным фанатом Винисиуса

Неймар не мог играть в футбол, зато стал самым активным болельщиком сборной Бразилии и персонально Винисиуса. После победы «Реала» в Лиге чемпионов Ней не сомневался, что соотечественник заберет «Золотой мяч»: «Болею за него. Писал ему и до финала, и после. Этого парня я очень люблю. Отличный друг, которого мне подарил футбол. Он точно получит «Золотой мяч». Винисиус выглядит невероятно, прославляет наш флаг по всему миру. Мы очень счастливы, болеем за него».

Конечно, Неймар не мог пропустить Копа Америка. На трибунах он громче всех радовался успехам Винисиуса и Родриго. И говорил, что находится на связи с нападающими «Реала»: «По поводу сборной я сказал им: «Хочу, чтобы вы играли спокойно. Пусть лучше обо мне говорят плохо, но у вас будет ясная голова, чтобы вы думали только о футболе. Потому что у меня этого не было. Представляю, как им трудно, поэтому всегда готов помочь».

После победы Бразилии над Парагваем во втором туре Копы, Неймар даже пришел в раздевалку, где обнимался с оформившим победный дубль Винисиусом. Ней выложил общее фото в соцсети и подписал: «Нам повезло, что ты – бразилец».

Играл в покер и гольф

Главным увлечение в жизни Неймара стал покер. Он мог прямо во время процедур играть сразу на нескольких столах онлайн и смотреть кино. Играл в покер он даже во время дня рождения дочери – на экране телефона бразильца увидели очередную партию.

И, конечно, собственный день рождения Неймар превратил в большую покерную вечеринку. Летом футболист доехал до профессиональных турниров по покеру в США – удобно, что Копа Америка проходил в этой же стране. Сначала бразилец проиграл Джимми Батлеру в Лос-Анджелесе, а уже через неделю Нея видели в Лас-Вегасе на престижном турнире WSOP.

Впрочем, Неймар играет не только в картишки. В мае, когда физическая форма уже позволяла нагрузки, он играл в гольф.

Скатался на чемпионат мира по CS 2

Неймар увлекается не только покером, но и видеоиграми.

В июле он прилетел в Эр-Рияд на турнир по Counter-Strike 2 – поболеть за соотечественников из Furia. Ребята вылетели, зато Ней получил в подарок футболку российской команды Virtus.Pro и поучаствовал в шоу-матчах: сыграл в CS 2, Rocket League и Tekken 8.

Расстался с девушкой. И сошелся с ней спустя полгода

В октябре прошлого года у Неймара родился второй ребенок – дочь Мэви от давней подруги Бруны Бьянкарди. По слухам, пара встречалась с 2021-го, но была в открытых отношениях: футболисту разрешались измены, если сохранялась непубличность и безопасность.

«Это личная тема, но, поскольку она каждый день обсуждается в СМИ, сообщаю вам, что на данный момент я свободна от отношений. Мы – родители Мэви, и это то, что нас связывает», – написала девушка в социальных сетях в конце ноября.

Позже случилось событие, которое объяснило расставание Нея и Бруны: летом 2024-го у бразильца родился третий ребенок – дочь Хелена от модели Аманды Кимберлли. При этом Неймар успевал проводить время и с Мэви: приходил на день рождения и брал с собой на гольф.

Теперь Бруна и Ней снова сошлись. И да, у бразильца три ребенка – сын родился еще в 2011-м – и все от разных матерей.

Предлагал себя «Барсе» (или не предлагал)

В августе каталонский журналист Жерар Ромеро выдал инсайд: летом Неймар предложил себя «Барселоне», но главный тренер каталонев Ханс-Дитер Флик отказался от бразильца. И это после срыва трансфера Нико Уильямса и проблем с левым флангом атаки.

Впрочем, представители бразильца быстро эту информацию опровергли: «Статьи о возвращении Нея в «Барселону» из «Аль-Хилаля» – ложь и огромное неуважение к клубу и спортсмену. Неймар связан контрактом с «Аль-Хилалем» и счастлив в Эр-Рияде. Скоро он вернется на поле, чтобы радовать болельщиков».

Пока что «Барса» справляется и без Неймара, а слева хорошо смотрится Рафинья.

Проводил Луиса Суареса из сборной

Пока партнеры Неймара по сборной с трудом добывают очки в отборе на ЧМ-2026, сам футболист отдал дань уважения карьере одного из любимых одноклубников. В сентябре Луис Суарес сыграл последнюю игру за сборную Уругвая.

Неймар перед прощальным матчем выложил фотографию Луиса с подписью: «Луисито навсегда 💙 Ты вписал свое имя в историю футбола своей страны! Ты молодец. Люблю тебя ❤️». А после матча, как и Месси, сказал теплые слова бывшему партнеру с помощью видеообращения.

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Пока что Неймар далек от возвращения – да и португальский тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш не особенно грустит без бразильца. Команда снова идет первой, а сам Жезуш еще в январе обозначил отношение к звезде: «Он – противоположность Криштиану. Для Роналду важнее футбол, а не личная жизнь».

Скорее всего, в ноябре Неймар наконец-то вернется на поле – и чемпионат Саудовской Аравии от этого заиграет новыми красками.

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Фото: Gettyimages.ru / Guillermo Legaria, Mark Thompson, Yasser Bakhsh, Alexander Hassenstein, Arroyo Moreno; East News /Waleed Zein / ANADOLU / Anadolu via AFP, Fareed Kotb / ANADOLU / Anadolu via AFP; instagram.com/neymarjr ; instagram.com/davidbeckham