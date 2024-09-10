Почему Саудовская Аравия не взрывает трансферное окно?

Клубы стали умнее.

Прошлым летом Саудовская Аравия мощно встряхнула рынок: клубы закупились почти на миллиард евро – и это не считая свободных агентов уровня Карима Бензема и Нголо Канте.

Через год все скромнее. Затраты приблизились к 480 миллионам, но большая часть громких покупок случилась, когда в Европе уже закрывалось трансферное окно, поэтому саудовцы брали игроков не по завышенным ценам. А еще местные клубы сменили приоритеты – теперь идут не за возрастными звездами, а перспективной молодежью.

Бюджет на этот сезон даже больше прошлогоднего. Но теперь саудовцы не разбрасываются деньгами

Год назад саудовцы провели 27 трансферов стоимостью 10+ миллионов евро (и это не считая бесплатных звезд). Но уже зимой ситуация изменилась. Только бразилец Ренан Лоди присоединился к «Аль-Хилалю» за 23 миллиона евро.

Этим летом планку в 10 млн пробили 15 переходов, четыре из которых связаны с дерзким новичком лиги – «Аль-Кадисией». В отличие от остальных топов, которых финансирует Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), клуб принадлежит национальному нефтянику Saudi Aramco.

С прошлогодним раскидыванием денег цифры несравнимо скромнее. Напомним, Неймар стоил 90 млн, Малком и Отавио – по 60, Рубен Невеш – 55, Александар Митрович – 52,6, Фабиньо – 46,7, Сергей Милинкович-Савич – 40, Рияд Марез – 35, Садьо Мане, Габри Вейга и Рожер Ибаньес – по 30.

Оно и понятно: в Саудовской Аравии лимит на легионеров – и восемь слотов в топ-клубах быстро забились. Но есть и причины, связанные с изменением политики: теперь боссы саудовского футбола хотят тратить эффективнее.

«Бюджет на этот год даже больше, чем в прошлом сезоне, – объясняет пресс-секретарь лиги в интервью The Athletic. – Однако он включает в себя не только новые подписания, но и обслуживание ранее заключенных контрактов. Все трансферы теперь будут стратегическими – для заполнения пробелов и повышения общего качества.

При этом некоторые из лучших руководителей мира сейчас работают в наших клубах, чтобы построить надежную структуру, которая позволит командам расти дальше».

Саудовцы взялись за системный подход: заманивают опытных директоров и молодых игроков

На Евро-2024 приехало 26 футболистов не из Европы – и 14 из них из чемпионата Саудовской Аравии. Но теперь лига намерена брать не только количеством звезд, но и выстраиванием более профессиональной структуры.

Грамотности саудовским клубам действительно не хватало. Костариканский защитник Оскар Дуарте, приехавший в «Аль-Вахду» из Ла Лиги еще в 2022-м, быстро почувствовал контраст: «Инфраструктура хорошая, стадионы заполняются, но клубам все еще недостает профессионализма».

Эмерик Лапорт высказывался прямее: «Нам не облегчили тут жизнь, многие игроки недовольны. Но мы работаем над этим каждый день и смотрим, улучшится ли ситуация, потому что для них [саудовских клубов] это тоже что-то новое. Им придется приспособиться к более серьезному отношению.

Чего не хватает? Это ощущается во всех смыслах. Они ко всему относятся легкомысленно. Вы о чем-то договариваетесь, а они не исполняют этого. Они словно борются с тобой. Это немного странно и незнакомо мне по опыту в Европе. Да, о нас заботятся, но недостаточно. В Европе платят хорошую зарплату, но о тебе и заботятся лучше».

Тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард обсуждал этот вопрос с главным по спорту в стране Абдул-Азизом ибн Турки Аль Саудом.

«Когда мы встретились, он дал мне такую информацию [о создании клубной структуры], которую я ранее не получал ни от одного из чиновников», – рассказывал Турки Аль Сауд.

Теперь клубы заняты не только громкими трансферами, но и менее заметными подписаниями в бэк-офис. Этим летом «Аль-Наср» назначил спортивным директором Фернандо Йерро, «Аль-Иттихад» позвал на ту же должность Рамона Планеса (экс-«Барселона»), «Аль-Ахли» – Рона Гурлея (экс-«Челси») и Ли Конгертона (экс-«Аталанта» и «Селтик»), а «Аль-Кадисия» сделала генеральным Джеймса Бисгроува (экс-«Рейнджерс» и УЕФА).

«Я покинул «Бетис» ради долгосрочного проекта в Саудовской Аравии, – говорит Рамон Планес. – Это страна с желанием учиться и расти. Они хотят, чтобы мы поделились знаниями. Здесь стремится создать одну из лучших лиг».

Репутация чемпионата пенсионеров местных тоже не устраивает. Саудовцы уже не гонятся только за именами, а смотрят на перспективу нескольких лет. «Аль-Наср» этим летом договаривался с Войчехом Шченсны, но в итоге заплатил 18 млн за 25-летнего Бенто из чемпионата Бразилии. Звездный, но немотивированный поляк в итоге завершил карьеру.

Столько же «Аль-Наср» отдал за 19-летнего Уэсли из «Коринтианса», «Аль-Ахли» выписал девять миллионов «Флуминенсе» за 20-летнего Александера, а «Аль-Кадисия» заплатила около 19 млн за 22-летнего Игнасио Фернандеса из «Боки Хуниорс». В топ-20 самых дорогих подписаний лета пятеро напрямую из Южной и Центральной Америки. В прошлом году эти рынки полностью игнорировались.

Лига стимулирует такое инвестирование в перспективную молодежь: теперь количество легионеров в заявке расширили с восьми до 10 – но за счет двух иностранцев до 21 года.

Чтобы пораньше интегрировать молодежь во взрослый футбол, чемпионат до 19 лет омолодили до 18. Про развитие местных тоже не забыли: лимит на легионеров ужесточили во втором дивизионе – с семи до пяти иностранцев.

Что дальше? Приватизация футбола продолжается

В саудовской лиге не исключают, что в будущем главные звезды лиги превратятся во владельцев клубов – по примеру Дэвида Бекхэма из МЛС.

«Министерство поощряет и стремится к приватизации клубов», – отмечает лига.

Пока вся приватизация связана с окологосударственными деньгами.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) приобрел контрольные доли в «Аль-Хилале», «Аль-Насре», «Аль-Иттихаде» и «Аль-Ахли». На втором этапе в частные руки должны перейти еще шесть клубов.

Так что саудовцы продолжат шуметь на трансферном рынке. Но, видимо, уже чуть умнее: как новичок «Аль-Кадисия», которая помимо Начо и Пьера-Эмерика Обамеянга взяла этим летом нескольких перспективных южноамериканцев.

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Фото: Gettyimages /Alessandro Sabattini / Stringer, Yasser Bakhsh / Stringer; Jose Luis Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press ; x.com