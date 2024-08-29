📸 Мюллер готовится побить рекорд по матчам за «Баварию». По этому случаю adidas подготовил для Томаса особые бутсы
Томас Мюллер провел свой 709-й официальный матч за «Баварию» во всех турнирах. По этому показателю он сравнялся с великим Зеппом Майером, которому принадлежит рекорд по играм в составе мюнхенцев.
Уже в следующей встрече Томас может превзойти достижение легендарного вратаря. Adidas решил поздравить Мюллера с рекордом: для него разработали особые бутсы в баварских цветах.
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Следующий матч «Бавария» проведет 1 сентября в рамках второго тура Бундеслиги, команда сыграет дома с «Фрайбургом». Если Компани выпустит Мюллера на поле, Томас побьет рекорд Майера.
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Хотя неуклюжим его никто не называл, не придумывайте, неуклюжих в футболе на таком уровне не бывает, нескладный - да.