📸 Мюллер готовится побить рекорд по матчам за «Баварию». По этому случаю adidas подготовил для Томаса особые бутсы

Томас Мюллер провел свой 709-й официальный матч за «Баварию» во всех турнирах. По этому показателю он сравнялся с великим Зеппом Майером, которому принадлежит рекорд по играм в составе мюнхенцев.

Уже в следующей встрече Томас может превзойти достижение легендарного вратаря. Adidas решил поздравить Мюллера с рекордом: для него разработали особые бутсы в баварских цветах.

Немец уже провел тренировку в бутсах модели F50 2024 'Thomas Müller'. На это обратили внимание эксперты портала Footy Headlines.

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Следующий матч «Бавария» проведет 1 сентября в рамках второго тура Бундеслиги, команда сыграет дома с «Фрайбургом». Если Компани выпустит Мюллера на поле, Томас побьет рекорд Майера.

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