«Он может продолжать так делать!» Компани пошутил о той самой записке из трусов Мюллера

Первый матч Компани у руля «Баварии» оказался непростым. Мюнхенцы до 65-й минуты уступали «Вольфсбургу». Все изменил Томас Мюллер, который вышел на поле и достал из трусов бумажку с установкой от тренера.

Подсказка Компани помогла: «Бавария» победила. А Томас после матча шутил, что надпись на бумажке успела размазаться: «Все уже было немного размыто. Знаете, в «машинном отделении» часто бывает очень жарко».

Наконец о многострадальной записке со смехом высказался главный тренер:

«Ну это же сработало! Так что Томас может продолжать класть мои записки в свои в трусы. Лист бумаги – самый простой способ доставить до игроков мои инструкции. Но это правда, что сцена была забавной.

Мюллер – пример для молодых игроков, которые всегда должны верить в то, что мечты сбываются. Посмотрите, сколько матчей он провел, сколько забил, сколько трофеев он выиграл. Кто мог представить такую выдающуюся карьеру, когда он только начинал? И это еще далеко не конец его пути».

Ждем от Томаса новую доставку тренерских установок.

📸 Почта Мюллера. Томас в трусах доставил игрокам «Баварии» бумажку с установкой от Компани

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