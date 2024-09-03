Перед игрой с Германией на ЧМ-2010 аргентинцы веселились. Мюллер одной фразой вдохновил немцев на победу 4:0

Томас Мюллер провел рекордный 710-й матч за «Баварию». Раумдойтер дебютировал за основу «Баварии» в 2008 году. Как вспоминает Мирослав Клозе, в первый день Мюллер не впечатлил партнеров по команде:

«Томас даже не был похож на футболиста (смеется). Поначалу он был довольно неприметным. Тогда его футбол не был таким сложным, как сейчас. Но я быстро нашел с ним общий язык. Мы действительно хорошо ладили, потому что у нас схожие взгляды на футбол

Томас обладает всеми необходимыми качествами: у него отличное чутье: он может забивать голы сам, он знает, как перемещаться по полю, он умеет вовремя атаковать. При этом он также работает за других. Но самый большой комплимент для него – это то, что Томас просто понимает футбол».

В легендарном матче против сборной Бразилии в 2014 году Томас помог Мирославу забить гол и стать лучшим бомбардиром в истории Мундиаля. Клозе шутит:

«Его пас тоже был не слишком хорош, мне потребовалось две попытки, чтобы попасть по мячу (смеется). Шутки в сторону, мне действительно понравилось играть с Томасом».

Клозе вспомнил любимый момент, связанный с Мюллером:

«Перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2010 года игроки сборной Аргентины вышли из автобуса под музыку, они пели и танцевали. В туннеле перед выходом на поле они тоже вели себя шумно. Тогда Томас обернулся к нам и сказал: «Ребята, похоже, сегодня мы развлечемся». Мы все рассмеялись. Своими словами он разрядил обстановку и приподнял нам настроение. А результат матча всем известен (Германия обыграла Аргентину со счетом 4:0 – Спортс).

В этом весь Томас. Он всегда выглядит полностью расслабленным перед игрой, в раздевалке перед игрой он все еще разговаривает по телефону со своей женой. Но как только начинается матч, он полностью собран».

Томас, никогда не меняйся!

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