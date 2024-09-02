🔥 Adidas шикарно представил бутсы Мюллера в честь рекорда: Томас в роли космонавта

Adidas официально выпустил специальную серию бутс для Томаса Мюллера. Все в честь его рекорда по количеству матчей за «Баварию» (710).

Бутсы, получившие название «Raumdeuter» (интерпретатор пространства), должны отражать, как заявили авторы, уникальный стиль игры Мюллера, известного тем, что он создает пространство на поле с помощью умных движений и передач.

Бутсы имеют яркий красный цвет с синим языком и белыми полосками - цвета «Баварии». Ромбовидный узор на бутсах напоминает стадион «Баварии» «Альянц Арену», также изображен слоган клуба: «Mia san Mia».

А еще была крутая презентация с Мюллером в роли космонавта:

Мюллер дебютировал в бутсах на матче против «Фрайбурга» в воскресенье (2:0), отметив свой рекордный матч голов.

Бутсы будут доступны для покупки в ограниченном количестве.