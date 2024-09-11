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У Кейна дубль в 100-м матче, игрок «Сити» на носилках, шоу немцев с Нидерландами, идеальная Грузия. Главное в Лиге наций

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Вратарь отдал голевую.

Последний день сентябрьской Лиги наций тоже вышел насыщенным. Вот только самое яркое.

Кейн убрал Финляндию дублем в золотых бутсах. С 100-м матче за сборную поздравили семья и Лэмпард

Англичане уверенно обыграли Финляндию – 2:0. Харри Кейн оформил дубль в 100-м матче за сборную. Сначала прошел троих и ударил под перекладину, потом – мощно пробил после паса внешней от Нони Мадуэке. Игрок «Челси», кстати, впервые сыграл за взрослую сборную – и сразу результативное действие.

Кейн перед игрой получил традиционную для таких случаев кепку – вручил ему Фрэнк Лэмпард (у него 106 игр). А рядом были самые близкие люди – семья.

Юбилейный матч удался, помогли особые золотые бутсы. Только девять футболистов провели больше 100 игр за сборную Англии. Рекорд принадлежит Питеру Шилтону – 125 матчей. Ближайший конкурент Кейна – Билли Райт (105). Харри – лучший бомбардир в истории сборной Англии: 68 голов. Он, кстати, третий, кто в 100-м матче забил – после Бобби Чарльтона и Уэйна Руни.

Англия спокойно чувствует себя в Лиге B: две победы по 2:0 – хороший старт от нового тренера Ли Карсли. Явно растут шансы остаться насовсем. Хотя ему и неуютно.

2:2 Германии с Нидерландами – яркое шоу с голом на 2-й минуте. «Сити» потерял Аке

Нидерланды бодро начали: уже на 2-й минуте Райан Гравенберх выдал классную передачу из центра, Тейани Рейндерс убежал в штрафную и переиграл Марка-Андре тер Стегена.

Немцы вроде бы перевернули: первый гол за сборную у Дениза Ундава, с добивания после удара Флориана Виртца, вперед вывел Йозуа Киммих. Но нидерландцы ответили связкой в неожиданном порядке: форвард «Аякса» Брайан Бробби прострелил, а Дензел Думфрис, крайний защитник, замкнул. 

Для Нидерландов – и «Манчестер Сити» заодно – есть грустный эпизод. Защитник Натан Аке травмировался, его с поля уносили. Пеп Гвардиола любит перерывы на сборные теперь еще меньше.

Германия и Нидерланды закончили 2:2 и набрали по четвертому очку, вместе лидируют. Они и были фаворитами, у Боснии и Венгрии по одному.

Самое яркое из других матчей: Грузия идеальна, Украина с нулем, греки опережают Англию

Важнейшие детали коротко.

Босния и Герцеговина сдержала Венгрию – 0:0, единственный матч вторника без голов. Венгры нанесли 21 удар (против семи у боснийцев), но так и не вскрыли.

Грузия – лидер своей группы с двумя победами. В первом туре размазали Чехию (4:1), теперь обыграли Албанию без помощи Хвичи – 1:0 благодаря голу Георгия Кочорашвили. Квара сверкнул против чехов (гол и ассист), в этой игре промолчал.

Чехия победила Украину (3:2). Полузащитник «Виктории Пльзень» Павел Шулц сделал дубль за тайм, Томаш Соучек забил третий с пенальти. Украинцы уже не сравняли, хотя очень старались: Георгий Судаков сделал 3:2 на 84-й минуте. Это второе поражение Украины подряд, до этого проиграли Албании (1:2). У них одна победа в пяти последних матчах.

Греки разобрались с Ирландией – 2:0 с парой ассистов Анастасиоса Бакасетаса. Тоже две победы из двух, обходят в группе даже англичан. По разнице мячей: 5:0 против 4:0.

Латвия обыграла Фареры (1:0) благодаря голу Ренарса Варславанса. Пришли в себя после провала с Арменией (1:4) в первом туре.

Армения, наоборот, приуныла – 0:2 в большинстве от Северной Македонии. Красную в конце первого тайма схватил македонский защитник Джоко Зайков, но команду это только взбодрило. Армяне пропустили два за второй тайм, вратарь Столе Димитриевски даже отдал голевую на Бояна Миовски.

Мальта победила Андорру (1:0) – мальтийцы не выигрывали официальных матчей с июня 2022-го. Тогда в карликовой разборке набрали три очка с Сан-Марино, теперь сравнялись в группе с Молдовой благодаря удачному выезду в Андорру.

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Фото: Gareth Evans/Keystone Press Agency, IMAGO/Yannis Halas/Global Look Press; Gettyimages/Alex Grimm, David Rogers

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