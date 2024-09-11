У Кейна дубль в 100-м матче, игрок «Сити» на носилках, шоу немцев с Нидерландами, идеальная Грузия. Главное в Лиге наций

Вратарь отдал голевую.

Последний день сентябрьской Лиги наций тоже вышел насыщенным. Вот только самое яркое.

Кейн убрал Финляндию дублем в золотых бутсах. С 100-м матче за сборную поздравили семья и Лэмпард

Англичане уверенно обыграли Финляндию – 2:0. Харри Кейн оформил дубль в 100-м матче за сборную. Сначала прошел троих и ударил под перекладину, потом – мощно пробил после паса внешней от Нони Мадуэке. Игрок «Челси», кстати, впервые сыграл за взрослую сборную – и сразу результативное действие.

Кейн перед игрой получил традиционную для таких случаев кепку – вручил ему Фрэнк Лэмпард (у него 106 игр). А рядом были самые близкие люди – семья.

Юбилейный матч удался, помогли особые золотые бутсы. Только девять футболистов провели больше 100 игр за сборную Англии. Рекорд принадлежит Питеру Шилтону – 125 матчей. Ближайший конкурент Кейна – Билли Райт (105). Харри – лучший бомбардир в истории сборной Англии: 68 голов. Он, кстати, третий, кто в 100-м матче забил – после Бобби Чарльтона и Уэйна Руни.

Англия спокойно чувствует себя в Лиге B: две победы по 2:0 – хороший старт от нового тренера Ли Карсли. Явно растут шансы остаться насовсем . Хотя ему и неуютно .

2:2 Германии с Нидерландами – яркое шоу с голом на 2-й минуте. «Сити» потерял Аке

Нидерланды бодро начали: уже на 2-й минуте Райан Гравенберх выдал классную передачу из центра, Тейани Рейндерс убежал в штрафную и переиграл Марка-Андре тер Стегена.

Немцы вроде бы перевернули: первый гол за сборную у Дениза Ундава, с добивания после удара Флориана Виртца, вперед вывел Йозуа Киммих. Но нидерландцы ответили связкой в неожиданном порядке: форвард «Аякса» Брайан Бробби прострелил, а Дензел Думфрис, крайний защитник, замкнул.

Для Нидерландов – и «Манчестер Сити» заодно – есть грустный эпизод. Защитник Натан Аке травмировался, его с поля уносили. Пеп Гвардиола любит перерывы на сборные теперь еще меньше.

Германия и Нидерланды закончили 2:2 и набрали по четвертому очку, вместе лидируют. Они и были фаворитами, у Боснии и Венгрии по одному.

Самое яркое из других матчей: Грузия идеальна, Украина с нулем, греки опережают Англию

Важнейшие детали коротко.

● Босния и Герцеговина сдержала Венгрию – 0:0 , единственный матч вторника без голов. Венгры нанесли 21 удар (против семи у боснийцев), но так и не вскрыли.

● Грузия – лидер своей группы с двумя победами. В первом туре размазали Чехию (4:1), теперь обыграли Албанию без помощи Хвичи – 1:0 благодаря голу Георгия Кочорашвили. Квара сверкнул против чехов (гол и ассист), в этой игре промолчал.

● Чехия победила Украину (3:2). Полузащитник «Виктории Пльзень» Павел Шулц сделал дубль за тайм, Томаш Соучек забил третий с пенальти. Украинцы уже не сравняли, хотя очень старались: Георгий Судаков сделал 3:2 на 84-й минуте. Это второе поражение Украины подряд, до этого проиграли Албании (1:2). У них одна победа в пяти последних матчах.

● Греки разобрались с Ирландией – 2:0 с парой ассистов Анастасиоса Бакасетаса. Тоже две победы из двух, обходят в группе даже англичан. По разнице мячей: 5:0 против 4:0.

● Латвия обыграла Фареры (1:0) благодаря голу Ренарса Варславанса. Пришли в себя после провала с Арменией (1:4) в первом туре.

● Армения, наоборот, приуныла – 0:2 в большинстве от Северной Македонии. Красную в конце первого тайма схватил македонский защитник Джоко Зайков, но команду это только взбодрило. Армяне пропустили два за второй тайм, вратарь Столе Димитриевски даже отдал голевую на Бояна Миовски.

● Мальта победила Андорру (1:0) – мальтийцы не выигрывали официальных матчей с июня 2022-го. Тогда в карликовой разборке набрали три очка с Сан-Марино, теперь сравнялись в группе с Молдовой благодаря удачному выезду в Андорру.

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Фото: Gareth Evans/Keystone Press Agency, IMAGO/Yannis Halas/Global Look Press ; Gettyimages /Alex Grimm, David Rogers