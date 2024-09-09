Нагельсманн хочет видеть Мусиалу и Виртца в одном клубе. Тренер фантазирует о переходе Джамала в «Байер»

Мусиала и Виртц образовали прекрасную связку в сборной Германии. Бундестим со счетом 5:0 разнесла Венгрию в первом туре группового этапа Лиги наций. Джамал отдал три ассиста и забил сам, а Флориан оформил 1+1 по системе «гол+пас».

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Парни и сами замечают, что между ними образовалась химия. Вот, как о товарище отзывается Флориан:

«Мы хорошо понимаем друг друга и за пределами поля. Думаю, когда рядом с тобой играет твой друг – это намного проще, чем играть с кем-то, с кем ты можешь не ладить или не соглашаться на поле или за его пределами. Нам с Джамалом весело играть друг с другом. Да и с остальными парнями из сборной тоже. Не думаю, что мы выделяемся из коллектива, мы просто два игрока, которые всегда стараются помочь команде. Но играть с ним всегда весело».

Мусиала тоже говорит о веселье на поле:

«Было очень весело! С Фло Виртцем всегда весело играть. Важно сохранить ту радость, которую мы испытывали на Евро. У нас есть 20 матчей до чемпионата мира. Мы должны использовать каждый из них».

Если в сборной парни – лучшие друзья, то в чемпионате они вынуждены соперничать. В минувшем сезоне «Байер» Виртца не оставил шансов на чемпионство «Баварии» Мусиалы. Судя по сообщениям в прессе, мюнхенцы нацелились на трансфер Флориана.

А тренер сборной Германии не исключает, что на клубном уровне парни могут воссоединиться в Леверкузене. Юлиан Нагельсманн хотел бы видеть Джамала и Флориана в одном клубе:

«Да, я могу представить их в одном клубе, но знаете, это будет очень дорого! Контракт Фло в «Байере» оформил Руди [Феллер]. Кто знает, может, Джамал тоже отправится в Леверкузен [смеется]! В любом случае, объединение этих двоих на клубном уровне обойдется недешево».

Как думаете, какому клубу удастся объединить парней?

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