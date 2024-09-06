🎥 В сборной Германии завелись садоводы! На базе игроки сажают деревья и ухаживают за волшебным бонсаем

Сборная Германии осталась без медалей на домашнем Евро: Испания остановила подопечных Нагельсманна в четвертьфинале. После турнира с командой попрощались Илкай Гюндоган, Тони Кроос, Томас Мюллер и Мануэль Нойер. В бундестим больше не осталось чемпионов мира 2014 года.

Новым капитаном Германии стал Йозуа Киммих. Еще на Евро полузащитник «Баварии» занялся сплочением коллектива: он заставил товарищей по команде заботиться о бонсае – растении, которое, как считается, приносит удачу и улучшает атмосферу.

Сентябрьские сборы бундестим проводит там же, где жила на чемпионате Европы, – в баварском городке Херцогенаурах. Бонсай дождался подопечных Нагельсманна на базе.

«Нужно полить бонсай. Если мы этого не сделаем к моменту, когда приедет Киммих, у нас будет проблема», – заметил Давид Раум.

Йош первым делом проинспектировал бонсай и вынес вердикт: растение в полном порядке.

На Евро у игроков появилась еще одна забава – сажать деревья на территории базы . Было решено продолжить традицию.

За растениями футболисты отправились в магазин, в котором покупали деревья летом. Тер Стегена посадили за руль, в дороге немцев развлекал игрушечный кактус.

В этот раз подопечные Нагельсманна выбрали три дерева, среди них – пышная магнолия.

Капитан Йозуа уточнил у администрации базы, где будет лучше расположить растения. Когда с формальной частью было покончено, футболисты принялись сажать деревья. Особенно старались Киммих, Андрих и Раум.

«Вы будете просто смотреть или поможете?» – спросил Киммих у Мусиалы и Виртца. Молодежь предпочла наблюдать за стараниями старших товарищей.

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