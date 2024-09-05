Кто последние 10 лет грабит Бундеслигу? Удивительно, но это не «Бавария»

Вот это поворот!

Спортивный проект Sportstudio немецкого общедоступного телеканала ZDF подготовил интересную инфографику. Вооружившись данными ресурса Transfermarkt, они подсчитали, сколько игроков и на какую сумму тот или иной клуб Бундеслиги забрал у соперников по чемпионату.

Оказалось, что на первом месте отнюдь не «Бавария», которую часто обвиняют в ослаблении конкурентов. Лидером стал «Дортмунд», которые за последнее десятилетие умыкнул у немецких клубов 34 игрока на общую сумму в 493,55 млн евро.

«Бавария» лишь на втором месте − 18 игроков на 186 млн евро. Кажется, что лидер немецкого футбола больше закупается за рубежом, чем дома.

Третья строка за «Вольфсбургом» − 17 игроков на 164 млн евро.

С пятеркой любителей затариться в домашнем чемпионате можно ознакомиться ниже: