Кто из клубов Бундеслиги продает самые дешевые сосиски? А кто самые дорогие? Разбираемся
На выходных стартовал последний чемпионат из топ-5 Европы – Бундеслига. В первом матче нового сезона «Байер» обыграл гладбахскую «Боруссию». Победу со счетом 3:2 «фармацевты» добыли в классическом стиле Алонсо: забили на последних секундах матча.
Стадионы в Германии трудно представить без пива и традиционных немецких сосисок. Журналисты Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) пробежались по аренам Бундеслиги и выяснили, кто из клубов продает колбаски по самым выгодным ценам.
Первое место в топе занимает дортмундская «Боруссия»: на «Вестфаленштадионе» хот-дог стоит 3,5 евро. У «Фрайбурга» сосиски дороже на 10 евроцентов. В топ арен с самыми дешевыми колбасками также вошли «Аугсбург», гладбахская «Боруссия» и «Лейпциг».
Замыкает рейтинг «Бавария», которая продает сосиски по самым высоким ценам среди клубов высшего дивизиона. Гостям «Альянц Арены» придется выложить за порцию братвурста 5 евро!
Новичок лиги, «Санкт-Паули», скромничать не стал: «пираты» просят за хот-дог на своей арене 4,80 евро. В антирейтинг также вошли «Штутгарт», «Хайденхайм» и «Байер».
Любопытно обратить внимание на связь между ценами на сосиски и стоимостью сезонных абонементов немецких клубов.
«Бавария», на чьей арене самые дорогие в лиге хот-доги, продает абонемент на сезон за 170 евро. Дешевле мюнхенцев абонементы стоят лишь у «Хоффенхайма» и «Вольфсбурга». А вот у «шмелей» сосиски самые дешевые в лиге, зато сезонный абонемент самый дорогой – 271 евро.
Инфляция не пожалела немецкие колбаски! В 2022 году хот-дог на «Альянц Арене» стоил 3 евро, как и на «Вестфаленштадионе». За два года мюнхенские сосиски подорожали на 2 евро, а дортмундские – на 50 евроцентов.
В 2019 году звание продавца самых дешевых колбасок Бундеслиги завоевал «Унион». Берлинцы предлагали гостям стадиона сосиски за 2,50 евро. Комбо «пиво + хот-дог» на арене «железных» стоило 6,50 евро – в тот момент самый дешевый вариант среди клубов немецкого первенства.
Как вам такие расценки?
Тут скорее дело в разнице уровне жизни городов и спросе. Мюнхен один из самых крупных и богатых городов Европы, где доходы больше, чем в других городах Германии и соответственно всё дороже.
И от стадиона тоже многое зависит. Стадион Баварии построен с нуля, современный и обычно на обслуживание уходит больше. А у Вестфаленштадион по сравнению Альянц ареной немного колхознее выглядит и на обслуживание скорее всего уходит меньше. Поэтому могут часть денег на содержание стадиона могут содрать на продаже еды и напитков.
Вкусные,но как по мне немного жирноватые.Хотя после пары пива и с горчицей идут на ура.
Особенно если перед матчем не кушать.
Выборка справедлива при условии,что сосиски на всех стадионах одинаковы(как минимум по весу, качество это отдельный вопрос).
Был последний раз на Альянц Арене в феврале 2020(Байерн Лейпциг),пиво (задаток за пластиковый стакан 2€) стоило 4.40€,а хотдог стоил 4.20€.