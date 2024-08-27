Кто из клубов Бундеслиги продает самые дешевые сосиски? А кто самые дорогие? Разбираемся

На выходных стартовал последний чемпионат из топ-5 Европы – Бундеслига. В первом матче нового сезона «Байер» обыграл гладбахскую «Боруссию». Победу со счетом 3:2 «фармацевты» добыли в классическом стиле Алонсо: забили на последних секундах матча.

Стадионы в Германии трудно представить без пива и традиционных немецких сосисок. Журналисты Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) пробежались по аренам Бундеслиги и выяснили, кто из клубов продает колбаски по самым выгодным ценам.

Первое место в топе занимает дортмундская «Боруссия»: на «Вестфаленштадионе» хот-дог стоит 3,5 евро. У «Фрайбурга» сосиски дороже на 10 евроцентов. В топ арен с самыми дешевыми колбасками также вошли «Аугсбург», гладбахская «Боруссия» и «Лейпциг».

Замыкает рейтинг «Бавария», которая продает сосиски по самым высоким ценам среди клубов высшего дивизиона. Гостям «Альянц Арены» придется выложить за порцию братвурста 5 евро!

Новичок лиги, «Санкт-Паули», скромничать не стал: «пираты» просят за хот-дог на своей арене 4,80 евро. В антирейтинг также вошли «Штутгарт», «Хайденхайм» и «Байер».

Любопытно обратить внимание на связь между ценами на сосиски и стоимостью сезонных абонементов немецких клубов.

«Бавария», на чьей арене самые дорогие в лиге хот-доги, продает абонемент на сезон за 170 евро. Дешевле мюнхенцев абонементы стоят лишь у «Хоффенхайма» и «Вольфсбурга». А вот у «шмелей» сосиски самые дешевые в лиге, зато сезонный абонемент самый дорогой – 271 евро.

Инфляция не пожалела немецкие колбаски! В 2022 году хот-дог на «Альянц Арене» стоил 3 евро, как и на «Вестфаленштадионе». За два года мюнхенские сосиски подорожали на 2 евро, а дортмундские – на 50 евроцентов.

В 2019 году звание продавца самых дешевых колбасок Бундеслиги завоевал «Унион». Берлинцы предлагали гостям стадиона сосиски за 2,50 евро. Комбо «пиво + хот-дог» на арене «железных» стоило 6,50 евро – в тот момент самый дешевый вариант среди клубов немецкого первенства.

Как вам такие расценки?