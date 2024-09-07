Кнут или морковь? Анчелотти объяснил свой тренерский метод на примере лошади

Карло Анчелотти номинирован на награду тренеру года от France Football. Издание FourFourTwo назвало его лучшим итальянским коучем в истории.

В чем же секрет Папы Карло? Анчелотти на примере лошади рассказал о своем подходе к тренерскому ремеслу:

«Есть два способа заставить лошадь прыгнуть: либо с помощью кнута, либо с помощью морковки. В любом случае она прыгнет. Вам лишь нужно выбрать, как ее к этому подтолкнуть. Если вы ударите ее кнутом, она может вас сбросить. Если вы дадите ей морковку, она поможет вам».

65-летний Анчелотти пока не планирует прощаться с футболом:

«Я бы хотел оставаться тренером еще много лет. Хочу продолжать до тех пор, пока во мне будет гореть огонь страсти к футболу. Он все еще горит внутри меня.

За три-четыре часа до матча ты всегда начинаешь потеть, сердце начинает учащенно биться, появляются негативные мысли. Такое происходит всегда. Это тренерское одиночество, его нельзя ни с кем разделить. Это что-то очень личное, даже объяснить это нельзя».

Как вам настрой Анчелотти?

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