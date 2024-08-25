Вальверде отпраздновал гол со штрафного с Анчелотти. Что в этот момент тренер сказал игроку?

«Мадрид» одолел «Вальядолид» в первой игре сезона на «Сантьяго Бернабеу». Эндрик забил в дебютном матче за «королевский клуб» , также отличились Диас и Вальверде.

Федерико открыл счет на 50-й минуте прямым ударом со штрафного. После рикошета от ноги защитника «Вальядолида» мяч залетел точно в уголок ворот. Уругваец быстро отпраздновал мяч с одноклубниками и бросился обнимать тренера.

Папа Карло кричал приближающемуся подопечному: «А я тебе говорил! Я говорил!»

Что же Анчелотти имел в виду? Оказывается, итальянец убеждал подопечного в том, что тот способен забить со штрафного. Об этом рассказал Вальверде:

«Анчелотти много раз на тренировках просил меня отрабатывать такие удары, но в матчах стеснение не давало мне исполнить штрафной. У меня получилось забить с его помощью, он дал мне этот толчок. Я должен благодарить тренера, посвящаю гол ему».

Папа Карло хвалил уругвайца после игры:

«Федерико Вальверде – незаменимый футболист. Тони Кроос выбрал идеального игрока, чтобы передать 8-й номер».

А как вам гол Феде?