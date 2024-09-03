«Карло живет рядом, меня это пугает!» Кроос боится, что Анчелотти попытается уговорить немца вернуться в футбол

В 34 года Тони Кроос завершил игровую карьеру. На прощание немец помог «Мадриду» завоевать победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Карло Анчелотти не перестает сожалеть о решении полузащитника:

«Мы надеемся, что он передумает. Если вдруг он решит вернуться, наши двери для него всегда открыты».

Но Тони не собирается вновь надевать бутсы. На открытии немецкой медиалиги он назвал свое решение завершить карьеру «окончательным».

Правда, Крооса беспокоит соседство с тренером «королевского клуба», который может попытаться убедить экс-подопечного вернуться.

«Нет, нет, мое решение окончательное. Хотя меня немного пугает, что Карло [Анчелотти] живет примерно в ста метрах от меня. Но, знаете, я его не пущу!» – с улыбкой сказал немец.

Все же болельщики еще могут наблюдать за футболом Крооса. Тони выступает в собственной медиалиге за B2B United: его команда в первом туре обыграла соперника со счетом 9:2.

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