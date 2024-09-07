💥 Кто самый крутой тренер века? Гвардиола догнал и разгромил Моуринью, Анчелотти дышит в спину

Если вас спросят, кто самый титулованный тренер в Европе, то какие фамилии придут вам на ум в первую очередь?

Разумеется, в этом списке будут Карло Анчелотти, Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью.

Наставник «Манчестер Сити» - безоговорочный лидер. У него аж 38 титулов.

А вот за второе место до сих пор идет жаркая битва, в которой не так давно сменился фаворит.

С 2009-го у Пепа 38 трофеев. У Жозе - лишь 13. А когда-то их всерьез считали конкурентами.

Моуринью сдулся?