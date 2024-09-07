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20 заметных футболистов, которые уехали из чемпионата Саудовской Аравии

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Звезды съезжаются в чемпионат Саудовской Аравии, а есть ли обратный отток? Да, известные игроки уже покидали лигу за последние годы.

Звездных не так много, но знакомых нам – вполне хватает.

Луис Густаво

Чемпион Германии в составе «Баварии» играл за «Аль-Наср» в сезоне, когда в клуб перешел Криштиану Роналду, и сразу заметил разницу: «Соперники выкладываются на 200%, чтобы противостоять ему».

Бразилец полгода находился без клуба, а затем перебрался в «Сан-Паулу». В 37 лет – основной футболист команды, которая идет в шестерке.

Эвер Банега

Играл за «Аль-Шабаб», когда в Саудовской Аравии практически не было звезд. В 2021 году команда финишировала второй, а в следующие два сезона закрепилась в четверке.

В январе 2024-го Банега перебрался в «Ньюэллс Олд Бойз», который сейчас в чемпионате Аргентины идет пятым с конца. 36-летний полузащитник залечивает травму.

Джордан Хендерсон

Громко переходил в «Аль-Иттифак» через обвинения в алчности и свист фанатов в матче за сборную Англии, подписал трехлетний контракт, но отыграл всего полгода и вернулся в Европу.

«Многим хотелось бы, чтобы я сидел тут и критиковал саудовскую лигу и все, что ее сопровождает. Но этого точно не произойдет, я не собираюсь так поступать», – уточнил Хендерсон после ухода. И добавил: «К несчастью, порой некоторые вещи в жизни просто не складываются».

Теперь регулярно играет за «Аякс», но из сборной вылетел и на Евро не ездил.

Алекс Теллес

Тоже продержался не очень долго – всего сезон после ухода из «МЮ». У защитника 2+4 за «Аль-Наср» и незабитый послематчевый пенальти в проигранной серии в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов.

Контракт расторгли – и Теллес бесплатно достался «Ботафого», за который, видимо, дебютирует после международной паузы.

Давид Оспина

Уехал в Саудовскую Аравию летом 2022-го из «Наполи», но карьера за «Аль-Наср» толком не задалась: пропустил почти весь 2023-й из-за проблем с локтем. Остаток сезона-2023/24 все же провел в основе, но потом покинул клуб.

Новый вызов 36-летнего вратаря – колумбийский «Атлетико Насьональ», в котором Оспина начинал карьеру почти 20 лет назад.

Иван Ракитич

Провел в Саудовской Аравии полгода: перешел зимой в «Аль-Шабаб» из «Севильи», а летом покинул и его. В восьми матчах – 1+1. Сейчас выступает за «Хайдук» – впервые сыграл за хорватский клуб в 36. Еврокубки для него закончились еще в августе – «Хайдук» вылетел из Лиги конференций.

Жота

Летом 2023-го переходил из «Селтика» в «Аль-Иттихад» – к чемпиону Саудовской Аравии – за 29,1 млн евро. И внезапно был исключен из состава на полгода из-за лимита на легионеров – играл только в азиатской ЛЧ. Весной снова заиграл в лиге. И все же клуб продал его за восемь миллионов в «Ренн».

Хоэль Роблес

Экс-голкипер «Атлетико», «Эвертона» и «Бетиса» просидел в запасе «Лидса» сезон-2022/23 и помчался играть за «Аль-Кадисию» в первый дивизион Саудовской Аравии. Помог выйти в элиту и уехал. Теперь – новичок «Эшторила», который начал с двух очков в четырех матчах чемпионата Португалии.

Лусиано Вьетто

Финалист Лиги чемпионов в составе «Атлетико» еще в 2020-м уехал в Саудовскую Аравию: выступал за «Аль-Хилаль», «Аль-Шабаб» и «Аль-Кадисию». Сейчас ему 30 – и он вернулся в аргентинский «Расинг», где начинал карьеру.

Кристиан Куэва

Экс-игрок «Краснодара» зимой 2021-го уехал в «Аль-Фатех», а через пару лет отправился в аренду в чемпионат Перу. Аренда закончилась в декабре 2023-го, через месяц истек контракт и с саудовцами. Куэва – без клуба с февраля.

Зе Луиш

Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» в феврале 2022-го отправился в «Аль-Таавун», но за полгода сыграл там очень мало. Укатил обратно в Европу: забил по паре голов за «Хатайспор» и «Фаренсе» в двух следующих сезонах. 33-летний форвард – с лета без клуба.

Венсан Абубакар

Уже играл за «Аль-Наср», когда туда перешел Криштиану Роналду – и покинул клуб, чтобы португалец вписался в лимит на легионеров, так что вместе им поиграть не удалось. Абубакар вернулся в «Бешикташ», где набил 13 голов за 16 матчей в оставшейся части сезона – и добавил еще пять в следующем.

Вурнон Анита

Помните экс-полузащитника «Аякса», которого в начале 2010-х за 8,5 млн евро продали в «Ньюкасл»? Потом он играл за «Лидс», возвращался в Нидерланды, а в 2023-м отправился в «Аль-Орубу», которой помог выйти в саудовскую Про-лигу. Летом 35-летний Анита покинул клуб.

Амин Юнес

В январе 2022-го перебрался в «Аль-Иттифак», а летом отбыл в аренду в «Утрехт», где его за горло схватил тренер. Саудовцам Юнес больше не пригодился: его отпустили в 2023-м, и целый год немец просидел без клуба. Летом 2024-го игрока подписал «Шальке».

Фелипе Кайседо

Бывший футболист «Локомотива» переходил в «Абху» летом 2022 года из «Дженоа», но за сезон забил всего два мяча. В 2023-м уехал из Саудовской Аравии – уже год без клуба. В сентябре ему исполнится 37.

Аллан Сен-Максимен

«Ньюкасл» прошлым летом отпустил француза в «Аль-Ахли» за 27,2 млн евро, через год саудовцы отправили его в аренду за восемь миллионов. Сен-Максимен теперь играет у Жозе Моуринью в «Фенербахче».

Робин Квайсон

Бодро играл за «Майнц», в 2021-м перебрался в «Аль-Иттифак», но за три сезона выше шестого места в чемпионате Саудовской Аравии не поднимался. С этого лета 30-летний швед ни с кем не связан контрактом.

Лисандро Лопес

Бывший игрок «Бенфики» и «Интера» отправился в 2023-м в Саудовскую Аравию из Мексики выступать за «Аль-Халидж». Занял с клубом 11-е место, после чего уехал в «Бургос».

Соломон Кверквелия

Переехал из «Нефтчи» в «Аль-Охдуд» на сезон-2023/24. Клуб с трудом избежал вылета из Про-лиги, а грузин поехал на Евро-2024 и отыграл три матча на групповом этапе. Дальнейший этап карьеры – тбилисское «Динамо».

Альваро Гонсалес

Экс-защитник «Марселя», задиравшийся с Неймаром, уезжал из Франции в «Аль-Наср», а прошлый сезон провел в «Аль-Кадисии», которой помог вернуться в элиту. С лета – без клуба.

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Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh; East News/Mohammed Saad / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP, MAXIM SHEMETOV/AFP/East News

logoВенсан Абубакар
logoАмин Юнес
logoФелипе Кайседо
logoАллан Сен-Максимен
logoЗе Луиш
logoЭвер Банега
logoВурнон Анита
logoАльваро Гонсалес
logoЖота Невеш
logoДжордан Хендерсон
logoРобин Квайсон
logoКристиан Куэва
logoСоломон Кверквелия
logoЛисандро Лопес
logoЛуис Густаво
logoЛусиано Вьетто
logoАлекс Теллес
logoХоэль Роблес
logoДавид Оспина
logoИван Ракитич