20 заметных футболистов, которые уехали из чемпионата Саудовской Аравии

Звезды съезжаются в чемпионат Саудовской Аравии, а есть ли обратный отток? Да, известные игроки уже покидали лигу за последние годы.

Звездных не так много, но знакомых нам – вполне хватает.

Луис Густаво

Чемпион Германии в составе «Баварии» играл за «Аль-Наср» в сезоне, когда в клуб перешел Криштиану Роналду, и сразу заметил разницу: «Соперники выкладываются на 200%, чтобы противостоять ему».

Бразилец полгода находился без клуба, а затем перебрался в «Сан-Паулу». В 37 лет – основной футболист команды, которая идет в шестерке.

Эвер Банега

Играл за «Аль-Шабаб», когда в Саудовской Аравии практически не было звезд. В 2021 году команда финишировала второй, а в следующие два сезона закрепилась в четверке.

В январе 2024-го Банега перебрался в «Ньюэллс Олд Бойз», который сейчас в чемпионате Аргентины идет пятым с конца. 36-летний полузащитник залечивает травму.

Джордан Хендерсон

Громко переходил в «Аль-Иттифак» через обвинения в алчности и свист фанатов в матче за сборную Англии, подписал трехлетний контракт, но отыграл всего полгода и вернулся в Европу.

«Многим хотелось бы, чтобы я сидел тут и критиковал саудовскую лигу и все, что ее сопровождает. Но этого точно не произойдет, я не собираюсь так поступать», – уточнил Хендерсон после ухода. И добавил: «К несчастью, порой некоторые вещи в жизни просто не складываются».

Теперь регулярно играет за «Аякс», но из сборной вылетел и на Евро не ездил.

Алекс Теллес

Тоже продержался не очень долго – всего сезон после ухода из «МЮ». У защитника 2+4 за «Аль-Наср» и незабитый послематчевый пенальти в проигранной серии в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов.

Контракт расторгли – и Теллес бесплатно достался «Ботафого», за который, видимо, дебютирует после международной паузы.

Давид Оспина

Уехал в Саудовскую Аравию летом 2022-го из «Наполи», но карьера за «Аль-Наср» толком не задалась: пропустил почти весь 2023-й из-за проблем с локтем. Остаток сезона-2023/24 все же провел в основе, но потом покинул клуб.

Новый вызов 36-летнего вратаря – колумбийский «Атлетико Насьональ», в котором Оспина начинал карьеру почти 20 лет назад.

Иван Ракитич

Провел в Саудовской Аравии полгода: перешел зимой в «Аль-Шабаб» из «Севильи», а летом покинул и его. В восьми матчах – 1+1. Сейчас выступает за «Хайдук» – впервые сыграл за хорватский клуб в 36. Еврокубки для него закончились еще в августе – «Хайдук» вылетел из Лиги конференций.

Жота

Летом 2023-го переходил из «Селтика» в «Аль-Иттихад» – к чемпиону Саудовской Аравии – за 29,1 млн евро. И внезапно был исключен из состава на полгода из-за лимита на легионеров – играл только в азиатской ЛЧ. Весной снова заиграл в лиге. И все же клуб продал его за восемь миллионов в «Ренн».

Хоэль Роблес

Экс-голкипер «Атлетико», «Эвертона» и «Бетиса» просидел в запасе «Лидса» сезон-2022/23 и помчался играть за «Аль-Кадисию» в первый дивизион Саудовской Аравии. Помог выйти в элиту и уехал. Теперь – новичок «Эшторила», который начал с двух очков в четырех матчах чемпионата Португалии.

Лусиано Вьетто

Финалист Лиги чемпионов в составе «Атлетико» еще в 2020-м уехал в Саудовскую Аравию: выступал за «Аль-Хилаль», «Аль-Шабаб» и «Аль-Кадисию». Сейчас ему 30 – и он вернулся в аргентинский «Расинг», где начинал карьеру.

Кристиан Куэва

Экс-игрок «Краснодара» зимой 2021-го уехал в «Аль-Фатех», а через пару лет отправился в аренду в чемпионат Перу. Аренда закончилась в декабре 2023-го, через месяц истек контракт и с саудовцами. Куэва – без клуба с февраля.

Зе Луиш

Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» в феврале 2022-го отправился в «Аль-Таавун», но за полгода сыграл там очень мало. Укатил обратно в Европу: забил по паре голов за «Хатайспор» и «Фаренсе» в двух следующих сезонах. 33-летний форвард – с лета без клуба.

Венсан Абубакар

Уже играл за «Аль-Наср», когда туда перешел Криштиану Роналду – и покинул клуб, чтобы португалец вписался в лимит на легионеров, так что вместе им поиграть не удалось. Абубакар вернулся в «Бешикташ», где набил 13 голов за 16 матчей в оставшейся части сезона – и добавил еще пять в следующем.

Вурнон Анита

Помните экс-полузащитника «Аякса», которого в начале 2010-х за 8,5 млн евро продали в «Ньюкасл»? Потом он играл за «Лидс», возвращался в Нидерланды, а в 2023-м отправился в «Аль-Орубу», которой помог выйти в саудовскую Про-лигу. Летом 35-летний Анита покинул клуб.

Амин Юнес

В январе 2022-го перебрался в «Аль-Иттифак», а летом отбыл в аренду в «Утрехт», где его за горло схватил тренер. Саудовцам Юнес больше не пригодился: его отпустили в 2023-м, и целый год немец просидел без клуба. Летом 2024-го игрока подписал «Шальке».

Фелипе Кайседо

Бывший футболист «Локомотива» переходил в «Абху» летом 2022 года из «Дженоа», но за сезон забил всего два мяча. В 2023-м уехал из Саудовской Аравии – уже год без клуба. В сентябре ему исполнится 37.

Аллан Сен-Максимен

«Ньюкасл» прошлым летом отпустил француза в «Аль-Ахли» за 27,2 млн евро, через год саудовцы отправили его в аренду за восемь миллионов. Сен-Максимен теперь играет у Жозе Моуринью в «Фенербахче».

Робин Квайсон

Бодро играл за «Майнц», в 2021-м перебрался в «Аль-Иттифак», но за три сезона выше шестого места в чемпионате Саудовской Аравии не поднимался. С этого лета 30-летний швед ни с кем не связан контрактом.

Лисандро Лопес

Бывший игрок «Бенфики» и «Интера» отправился в 2023-м в Саудовскую Аравию из Мексики выступать за «Аль-Халидж». Занял с клубом 11-е место, после чего уехал в «Бургос».

Соломон Кверквелия

Переехал из «Нефтчи» в «Аль-Охдуд» на сезон-2023/24. Клуб с трудом избежал вылета из Про-лиги, а грузин поехал на Евро-2024 и отыграл три матча на групповом этапе. Дальнейший этап карьеры – тбилисское «Динамо».

Альваро Гонсалес

Экс-защитник «Марселя», задиравшийся с Неймаром, уезжал из Франции в «Аль-Наср», а прошлый сезон провел в «Аль-Кадисии», которой помог вернуться в элиту. С лета – без клуба.

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Фото: Gettyimages.ru /Yasser Bakhsh; East News /Mohammed Saad / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP, MAXIM SHEMETOV/AFP/East News