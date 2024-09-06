Познаем Таиланд: столица из 20 слов, нет алфавита, родина энергетиков

Юрий Истомин – с порцией том яма.

Сказочные пляжи, острая еда, маракуйя, трансвеститы, высокая влажность и древние храмы – собирательный образ Таиланда у туристов. Копнем чуть глубже: разберем главные стереотипы, чтобы лучше понять страну.

Таиланд называют единственной страной региона, которую не колонизировали европейцы. Это не совсем так

Тайцы очень гордятся независимостью. Вся история страны – череда сменяющих друг друга королевств. Государство Аютия существовало с XIV по XVIII век. Его правители первыми наладили контакты с европейцами: сначала Юго-Восточную Азию осваивали португальцы, затем подключились голландцы, англичане и французы.

Казалось, что Аютию ждет та же судьба, что и соседей – неуклонная колонизация. Европейские державы добивались более выгодных торговых договоров, в том числе с помощью оружия. Например, еще в XVII веке Нидерланды получили экстерриториальные права: голландцы не подчинялись местным законам, поэтому за проступки их нельзя было арестовывать и судить. Иностранцы пользовались слабостью тайской монархии, внутренними распрями и мощью военного флота. Даже японцы освоилась: в Аютии они основали колонию и держали небольшую армию.

С 1782-го современный Таиланд назывался Королевством Сиам. В XIX веке европейская экспансия усилилась: Франция прибрала Индокитай, а Британия – Индию и Бирму. Сиам стал буферной зоной, в том числе из-за отсутствия ценных ресурсов, которые могли бы заинтересовать колонистов. Но это не значит, что страна была полностью независимой – европейцы регулярно вмешивались в ее дела. Например, в 1855-м британский губернатор Гонконга прибыл в Бангкок с ультиматумом – потребовал ограничить полномочия короля Рамы IV. Тот согласился и заодно подписал не самый выгодный для Сиама торговый договор. Англичане получили экстратерриториальный статус.

Возможно, Таиланд позаимствовал цвета флага у России, Франции, Британии и Сербии

Внешнее давление на Сиам ослабло в начале XX века благодаря участию в Первой мировой. В июле 1917-го страна объявила войну Германии и Австро-Венгрии. Прежде немцы и британцы бились за влияние и пытались перетянуть тайцев на свою сторону, но в итоге победила проанглийская партия.

Тогда же у Сиама обновился флаг. В прошлом был слон на красном фоне. С 1917-го – пять горизонтальных полос. По две красные и белые, в центре – одна более толстая синяя. С тех пор знамя не менялось. Есть версия, что цвета выбрали в знак солидарности с новыми союзниками по Антанте. Их якобы позаимствовали у России, Франции, Великобритании и Сербии.

Участие тайцев в войне было номинальным. Несколько сотен солдат прибыли во Францию только через год, среди них оказались летчики, которым, впрочем, потребовалась переподготовка. Война закончилась 11 ноября 1918-го, и в ней участвовали только наземные силы Сиама. В боях погибли 19 человек. Сиам оказался в числе победителей, а европейцы согласились пересмотреть невыгодные соглашения на условиях Бангкока.

Тайцы на полгода оккупировали регион Германии. А в годы Второй мировой воевали и с немецкой марионеткой, и с союзниками

Сиамская армия долго добиралась до Европы и так же долго возвращалась. По Компьенскому перемирию 1918-го, Антанта ввела оккупационные войска на часть территории Германии. Тайцы тоже вступили на немецкие земли, в декабре заняв Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе. Под контролем армии далекого азиатского государства оказался регион на пару десятков тысяч жителей. Многие немцы о Сиаме никогда не слышали и полагали, что в город зашел французский экспедиционный корпус. Войска покинули его летом 1919-го. Позже тайцы поучаствовали в парадах победителей в Париже и Лондоне.

В межвоенные годы в Сиаме произошла революция: в 1933-м король, сохранив формальные полномочия, передал власть правительству. Внешняя политика страны стала более дерзкой. Идеи национализма сблизили Бангкок с Токио и спровоцировали конфликт с Парижем вокруг Индокитая. Тягаться с французами было нереально, но Таиланд (переименовали в 1939-м) дождался удобного момента. В июне 1940-го Франция капитулировала перед Гитлером. В стране установился прогерманский режим маршала Петена, ему же подчинялась и колония в Индокитае. В сентябре Тайланд спутал все карты: оставаясь формально партнерами дружественной Японии, которая к тому моменту уже установила тесные связи с Третьим рейхом, тайцы напали на колонию немецкой марионетки. В 1941-м при японском посредничестве стороны подписали мир, часть Индокитая перешла Бангкоку.

Правда, через несколько месяцев война вернулась в регион. 8 декабря буквально за день Япония заняла ключевые города Таиланда, опасаясь, что страна сблизится с Британией и США. По условиям договора с Токио, Бангкок объявил войну антигитлеровской коалиции. Формально страна капитулировала только вместе с Японией в 1945-м.

В названии столицы Таиланда – 20 слов (да-да, мы про Бангкок). Это Город Ангелов – прямо как Лос-Анджелес

В феврале 2022-го тайские власти страны изменили название столицы, но мировые медиа неверно истолковали новость. Написали, что город больше не называется Бангкоком, теперь правильно – Крунг Тхеп Маха Накхон. На самом деле это не так, просто раньше оба названия были равнозначными, а теперь Бангкок – второстепенный, но все еще официальный вариант. Вообще, слово «Бангкок» – европейское изобретение и появилось в XVIII веке. Оно происходит от неправильно услышанного словосочетания «Банг Макок» – «деревня макок». Макок – это сорт слив, распространенный в Таиланде.

Впрочем, есть и церемониальное название, принятое в 2001-м: กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์. Читается так: Крунг Тхеп Маханакхон Аммон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Праси. Здесь ровно 160 символов (хотя их количество варьируется в зависимости от транскрипции) и 20 слов.

А вот перевод: Город ангелов, великий город, резиденция Изумрудного Будды, неприступный город бога Индры, великая столица мира, наделенная девятью драгоценными камнями, счастливый город, изобилующий огромным королевским дворцом, напоминающим небесную обитель, где царствует перерожденный бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишвакарманом.

Фух!

Да, в названии уживаются сразу три божества: вместе с Буддой два персонажа из индуистской мифологии. Индра – могущественный бог света, дождя и войны, а Вишвакарман – создатель вселенной. Ну и тайской столицы по совместительству.

В тайском нет алфавита (вместо него – абугида), пробелов между словами и местоимений «он» и «она»

Для общения с туристами тайцы старательно учат английский, но получается не у всех. Так возник «тайглиш» – со специфическими произношением и лексикой. Впрочем, тайский вам, скорее всего, дался бы заметно тяжелее. Язык входит в тай-кадайскую семью и не похож на те, что в ходу у соседей. Разве что в Китае есть регионы, где говорят на родственных наречиях.

У тайского много особенностей – например, письменность, позаимствованная из кхмерского. Иногда пишут, что в местном алфавите 62 буквы, кто-то утверждает, что 76, а иногда и все 80. Но формально в тайском нет привычного нам алфавита. Вместо него используется абугида. Это особая система письма, где гласные могут «гулять» по строчке как вздумается – находиться слева, справа, сверху или снизу согласного.

Также в тайском языке пробелы используются не для разделения слов, а как точка в конце предложения или запятая, когда закончена мысль.

Огромную роль в языке играют тоны: одно и то же слово в зависимости от произношения кардинально меняет смысл. Например, «маа» – это «приходить», «собака», «конопля» или «лошадь». Понять разницу на письме помогают тоновые знаки.

Также нет привычного множественного числа. Если чего-то много, слово произносят дважды. А еще в тайском сложная система местоимений. С одной стороны, слово «я» меняет род в зависимости от того, кто говорит – женщина или мужчина. С другой – форм «он» и «она» нет. В третьем лице используется одно и то же слово.

В Таиланде есть «третий пол» – катой. Культуре мужчин, переодетых в женщин, минимум семь веков

Один из главных стереотипов о Таиланде: там множество трансвеститов и трансгендеров. На туристических сайтах даже публикуют лайфхаки, помогающие отличить тайку от тайца. Но на самом деле масштабы сильно раздуты. По разным данным, мужчин в женском обличье среди тайцев – от 10 до 200 тысяч. Даже если взять верхнюю планку, при 72 млн жителей доля трансвеститов – примерно 0,28%.

У этого явления есть исторические предпосылки. Первые упоминания тайцев, которые меняли пол, появились в сообщениях китайских путешественников конца XIII века. Гораздо позже возник термин «катой» – с XIX века так называют представителей «третьего пола». Когда-то оно было ругательным, но сегодня – нейтрально. Встречается и современный вариант – «ледибой».

С 1998-го в Таиланде проходят даже конкурсы красоты среди ледибоев – Miss Tiffany’s Universe. В них участвуют как трансвеститы, так и трансгендеры. Первых заметно больше – операция по смене пола стоит несколько тысяч долларов, что по местным меркам – дорого. При этом поменять документы даже после всех хирургических процедур в Таиланде не выйдет.

Суп том ям тайцы считали лекарством

Пожалуй, самое известное тайское блюдо – суп том ям. Это местный аналог борща по количеству вариаций рецептов. Обычно его готовят из куриного мяса, хотя иногда используют рыбу, креветки или свинину. Также в тарелке много зелени: лемонграсс, листья лайма, кинза. Обязательные ингредиенты – перец чили и корень галангала. А вот сливки или кокосовое молоко добавляют не всегда, хотя по миру разошелся именно такой рецепт.

Возможно, том ям придумали не в Таиланде, а в соседней Бирме – еще в XVI веке. Тайцы полюбили суп за простоту приготовления, а в прошлом даже считали лекарством. И на то есть основания. Лемонграсс и галангал обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами, улучшают пищеварение, а перец чили содержит капсаицин, который помогает от насморка и облегчает дыхание. Понятно, что медицина предлагает гораздо более эффективные средства, но сегодня в Таиланде при простуде или болях в животе часто готовят именно том ям – прямо как у нас густой бульон.

Тайцы проводят бои на воздушных змеях. Это любимый спорт королей

Муай-тай или тайский бокс давно стал главным спортивным брендом Таиланда. Про битвы воздушных змеев за пределами страны пока слышали меньше, хотя у этого развлечения богатейшая история. Еще во времена древних царств змеев часто использовали на войне и в религиозных обрядах. Тогда они стали символом хорошего предзнаменования и удачи. А в XIX веке при короле Раме II воздушные змеи превратились в спорт аристократов. В это же время сложились правила ведения боев. На открытой площадке при хорошем ветре две команды управляют змеями, пытаясь помешать сопернику. Главное – заставить чужого змея упасть на землю. Для этого можно подрезать, путать и даже рвать стропы. Спорт – командный, предполагает слаженную работу и тактику.

Выделяют несколько видов змеев. Пакпао – маневренный и ромбовидный, с длинным хвостом и петлей, чтобы «сбивать» соперника. Чула похож на ракету. Для управлениям им иногда требуется несколько человек. Форма пакпао символизирует женское начало, а чулы – мужское.

Сезон воздушных змеев длится с февраля по апрель, когда дуют самые подходящие ветра. В это время проходят несколько крупных фестивалей, куда съезжаются спортсмены и зрители со всей страны.

Таиланд – родина современных энергетиков. У местного напитка Red Bull позаимствовал название

На прилавках тайских магазинов легко отыскать Krating Daeng. На первый взгляд это локализованная версия Red Bull, даже переводится также – «красный бык». И этикетка очень похожа: два красных быка на фоне желтого круга. Правда, разливают напиток в баночки, которые больше подходят для сиропа от кашля. Вообще, это и есть сироп – вкус у Krating Daeng более приторный, консистенция густая, а пузырьков нет. Но делают напиток для того же – это микстура для бодрости. Энергетики существовали в разных видах столетиями, и самый очевидный – это кофе. В Таиланде же построили бизнес на промышленном выпуске сиропа из таурина, кофеина, сахара и других ингредиентов, придающих энергию.

История бренда началась в 1970-х, когда тайский предприниматель Чалео Йювидья выпустил Krating Daeng для рабочих и водителей грузовиков, чтобы повысить их энергию и выносливость. В 1982-м о существовании бренда узнал австриец Дитрих Матешиц, путешествовавший по юго-восточной Азии. После долгого перелета один флакон тайского «красного быка» быстро привел его в форму. Это побудило (в прямом смысле) к запуску бизнеса на родине. Матешиц купил права у Йювидьи, переделал рецепт и отправился покорять совершенно новый для Европы рынок.

Так появился Red Bull.

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