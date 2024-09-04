15 вещей, чтобы понять Вьетнам. От риса и мопедов до фо-бо и Сонгми

Юрий Истомин примерил нон ла.

Россия познает экзотику мирового футбола. В четверг сборная впервые в истории сыграет с Вьетнамом. Рассказываем, что это за страна, есть ли там коммунизм, чем Хюэ отчается от Далата и почему пляжные шлепки называют вьетнамками.

Вьетнамки

Простейшая обувь с резиновой подошвой и опоясывающим стопу ремешком в одном ряду с пилой болгаркой и гриппом «испанкой». Вьетнамки – база среди тапочек. Их придумали в глубокой древности, конструкция настолько элементарная, что ее появление сложно связать с одним народом. Отсюда – варианты названий в разных языках. В польском шлепки называют японками, в Бразилии и Индии – гавайками или гавайскими сандалиями, а во Вьетнаме – «деп тонг» (буквально – «картонные тапочки»). В СССР вьетнамки появились в 1960-е. Местное производство наладили не сразу, первое время их импортировали из Северного Вьетнама, что отразилось в названии.

Социализм

Сотрудничество СССР и Вьетнама – следствие идеологической близости. Золотая звезда на красном флаге, серпы и молоты на агитках, Маркс и Ленин в иконостасе вождей, призывы к классовой борьбе – страна долго следовала левым догмам. И даже сегодня Вьетнам – это официально «Социалистическая республика» с однопартийной системой и весьма авторитарным политическим укладом. В экономике – другие тенденции: в середине 1980-х вместо планового хозяйства появились зачатки конкуренции и частного предпринимательства, а драйверами роста стали внешние инвестиции.

Война

Коммунистическая партия доминирует во Вьетнаме со времен многолетней борьбы с внутренними и внешними врагами. До 1954-го весь Индокитай был французской колонией. Стремление к независимости привело к войне, по итогам которой регион разделили на Лаос, Камбоджу и два вьетнамских государства – коммунистический север и номинально демократический юг. Новая война была практически неизбежной, она продлилась с 1955-го по 1975-й, а в активной фазе (с 1965-го по 1973-й) в ней непосредственно участвовали США. В 1973-м стороны подписали Парижский мир, по которому в объединенной стране ждали свободные выборы, но бои вскоре возобновились и завершились только с падением юга.

Сонгми

Война во Вьетнаме – это бесконечная череда зверств и преступлений, совершенных с обеих сторон. Например, в 1967-м в деревне Дакшон партизаны-коммунисты устроили резню – погибли 252 человека. А вскоре мир узнал о местечке Сонгми. Рота американских военных под руководством лейтенанта Уильяма Келли вошла в деревню, полагая, что ее занял противник. Вражеских солдат не нашли, зато там были мирные жители. Рота открыла беспорядочный огонь, расстреливала всех на пути, поджигала и подрывала дома. В Сонгми погибли сотни. Келли предстал перед судом, его признали виновным в убийстве 22 человек. Приговорили к 20 годам, но лейтенант вышел досрочно – меньше, чем через четыре года.

Хо Ши Мин

В центре Ханоя находится мавзолей Хо Ши Мина – одна из главных коммунистических святынь страны. Для Вьетнама Хо Ши Мин – личность такого же калибра, как для СССР – Ленин. Его настоящее имя – Нгуен Шинь Кунг. Хо Ши Мин основал Коммунистическую партию Вьетнама, провозгласил независимость от Франции и долго (вплоть до смерти в 1969-м) был президентом северной части страны. При жизни вокруг национального лидера построили мощнейший культ личности. С тех пор мало что изменилось: город Сайгон по-прежнему называется Хошимин (по-русски пишут слитно), в его честь стоят памятники, а на всех купюрах – портреты вождя.

Нон ла

Кажется, нет более стереотипного предмета гардероба вьетнамца, чем конусообразная шляпа из высушенных пальмовых листьев на бамбуковом основании. Нон ла носят мужчины и женщины, раньше она ассоциировалась с крестьянами и тяжелым трудом, но сегодня полно более изысканных вариантов с узорами или надписями (например, со стихами). Шляпы делают вручную, есть целые деревни, жители которых специализируются исключительно на выпуске головных уборов.

Рис

Во Вьетнаме прекрасные условия для выращивания риса. Теплый и влажный климат обеспечивают несколько урожаев в год. Поля возделывают в затопленных дельтах рек, а на склонах гор – на рукотворных террасах. Значение этой сельхозкультуры для истории страны огромно. У древних вьетнамцев даже была богиня риса – Тхан Люа. По преданию, она спасла людей от голода, когда во время наводнения погибли все посадки. Тхан Люа просыпала на землю зерна и дала им прорасти – так появился рис. Сегодня это важнейшая статья вьетнамского экспорта, с годами объемы поставок только растут. Почти половину вывезенного за границу риса покупают Филиппины, затем идут Индонезия и Малайзия.

Фо-бо и фо-га

Наваристый бульон, лапша, репчатый лук, острый стручковый перец и, конечно, главный ингредиент: говядина, курица или рыба. В зависимости от наполнения меняется и название вьетнамского супа: фо-га – с говядиной, фо-бо – с курицей, менее известный в мире фо-ка – с рыбой. Что такое «фо» в этом контексте, никто точно не знает. По одной из версий, слово происходит от французского feu – «огонь». Рецепту супа чуть больше ста лет, а популярным он стал во многом благодаря вьетнамским беженцам, уехавшим во время войны.

Тет нгуен дан

Вьетнам отмечает наступление нового года дважды: вместе с остальным миром и в плавающую дату по лунному календарю в конце января – начале февраля. Этот день называется Тет нгуен дан – буквально «Праздник первого утра». На Тет тоже дарят подарки, а еще едят рисовые пироги баньтьынг и тушеное в кокосовом молоке мясо, вспоминают предков и на площадях устанавливают кэйнеу – высокий шест с прикрепленными к нему украшениями.

Хюэ

По сравнению с соседними Лаосом, Камбоджей и Таиландом во Вьетнаме сохранилось не так много древних памятников. Многие разрушили во время войны. Но кое-что восстановили, например, дворцовый комплекс Хюэ. Город был столицей страны до 1945-го, здесь правили императоры (пусть и в качестве французских маринтонето), а в 1965-м развернулись мощнейшие бои. Коммунисты долго не реставрировали Хюэ, отвергая прежнюю культуру. Но после восстановления место стало одной из главных достопримечательностей Вьетнама. Комплекс насчитывает 300 памятников, дворцов, театров, гробниц и пагод.

Далат

Еще один повод сгонять во Вьетнам – город Далат. Он был главным центром в годы французского господства. О колониальном прошлом напоминают европейские домики и кафедральный собор, соседствующие с типичными образцами дальневосточной архитектуры. Далат называют «маленьким Парижем», а еще здесь есть своя Эйфелева башня (пусть и не очень похожая на оригинал).

Туризм

За первую половину 2024-го Вьетнам принял 8,8 млн туристов. Для страны с населением в 100 млн человек не так уж и много, но в последние годы поток неуклонно растет (и уже обогнал допандемийные показатели). В основном туристы едут из Южной Кореи, Китая, Японии, США, Австралии и Индии. Многие предпочитают отдыхать не на материке, а на многочисленных островах. Например, на Фукуоке красивейшие песчаные пляжи, Катба окружают торчащие из воды покрытые зеленью живописные утесы, архипелаг Кондао – больше про уединенный туризм.

Лодки-корзины

Вьетнамцы живут в постоянном контакте с водой. По полноводным рекам они передвигаются в том числе на тхунг чай – лодках в форме корзин или тазов. У таких посудин нет ни носа, ни кормы, а делают их из бамбука, хотя сегодня все чаще применяют более дешевый пластик. Тхунг чай появился благодаря находчивым рыбакам. Прежде они ходили в море на обычных лодках, но французские колонисты ввели на них налог. Чтобы его не платить, вьетнамцы делали суда круглыми и выдавали их за корзины.

Мопеды

Рев заведенных мотороллеров – тоже один из символов Вьетнама. Это главный городской транспорт, хотя и в селах он тоже весьма популярен. В прошлом вьетнамцы передвигались на велосипедах, но мопеды их вытеснили. Они недорогие, а для маломощных моделей не нужны права. На двухколесном транспорте перевозят все – покупки, мебель, продукты на рынок, огромные баллоны с водой и всю семью с котом.

Популярны мототакси – за несколько долларов привезут быстро и без пробок. Рынок мопедов очень большой. В 2018-м в стране зарегистрировали 43 млн мотороллеров. А за первые девять месяцев 2022-го продали 2,17 млн мопедов – и это только новые модели. Самая популярная марка – Honda, компания наладила производство во Вьетнаме еще в 1997-м.

Нгуен

В расширенном составе Вьетнама на Transfermarkt – сразу 18 футболистов с фамилией Нгуен. Нет, они не родственники. Так же зовут недавно скончавшегося экс-президента, прожившего в России вьетнамского композитора и даже самого Хо Ши Мина (логично, что он взял псевдоним). 40% вьетнамцев носят одну фамилию. Вообще, паспортные данные у местных очень однообразны. Среди 90% граждан распространены 14 фамилий, но Нгуенов больше всех.

Вероятно, фамилия возникла после вторжения Китая во II веке н.э. Прежде у вьетнамцев было только имя, но новая власть пыталась упорядочить сбор податей, поэтому потребовала от каждого выбрать фамилию. Многие взяли китайские, например, была популярна Юань, что значит «главный». Со временем фамилия трансформировалась в Нгуен, а после освобождения страны ее брали и сами китайцы, оставшиеся во Вьетнаме. Так они могли сойти за местных. В XIX веке государством правила династия Нгуен, что тоже увеличило число носителей.

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Фото: РИА Новости /Е. Ленг; commons.wikimedia.org /U.S. Air Force, Peachyeung316, Lưu Ly, Hoangvantoanajc, Vyacheslav Argenberg, Ronald Haeberle; East News /Alex Robinson, Sabina Akter, Sergi Reboredo/Sipa USA; Wang Di/Xinhua, Alexandra Schuler/dpa, GovernmentZA/Global Look Press ; unsplash.com /Elliot Andrews, Georgios Domouchtsidis