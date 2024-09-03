Новая закупка в Саудовской Аравии: за неделю пришли Канселу, Тоуни, Симакан и Ренан

Рынок не остывает.

Трансферные окна в европейских топ-лигах закрылись – и проснулась Саудовская Аравия. Шейхи мощно закупились в конце августа и начале сентября. В этом году суперзвезд почти не подвезли, зато много заметных игроков.

Вот список топ-трансферов чемпионата Саудовской Аравии этим летом.

💶 Неделя с 26 августа по 3 сентября стала самой активной для саудовских клубов:13 из 25 громких трансферов произошли именно в этот период. Айвен Тоуни, Мохамед Симакан, Маркос Леонардо, Жоау Канселу, Анжело Габриэл, Стивен Бергвейн – все они переехали на Ближний Восток в конце лета/начале осени.

💶 При этом суперзвездных переходов, которых все ждали, не случилось: ни Кевин де Брюйне, ни Мохамеда Салаха, ни Эдерсона или Алиссона. Самая дорогая покупка – Мусса Диаби из «Астон Виллы» за 60 млн.

💶 Новый тренд среди саудовских клубов – молодые бразильцы. В него удачно вписался Роберт Ренан: защитника «Зенита» арендовали за 3 млн евро. Новичок лиги «Аль-Кадисия» пошел на латиноамериканский рынок, где подписал опорника «Боки» Эсекиэля Фернандес, нападающего сборной Мексики Хулиана Киньонеса и игрока сборной Уругвая Наитана Нандеса.

💶 Всего саудовские клубы потратили чуть больше 480 млн евро: в два раза меньше, чем год назад (тогда был почти миллиард). Лидеры прежние – «Аль-Иттихад» (потратили 123 млн), «Аль-Наср» (108 млн) и «Аль-Хилаль» (93 млн). А вот «Аль-Ахли» с четвертого места подвинул новичок «Аль-Кадисия» – с деньгами второй нефтедобывающей компании мира.

💶 Один рекорд клубы Про Лиги все-таки побили. Мотеб Аль-Харби стал самым дорогим саудовским футболистом в истории: за 24-летнего левого защитника «Аль-Хилаль» заплатил «Аль-Шабабу» почти 30 млн евро (плюс отдал игрока в аренду).

Предыдущие рекорды ожидаемо поставили в прошлом году: «Аль-Иттихад» заплатил за Файсаля Аль-Гамди 11,7 млн евро.

💶 В Саудовскую Аравию приехала новая группа звезд, но кое-кто из прошлогодней закупки уже уехал. Например, Аллен Сен-Максимен («Фенербахче»), португалец Жота («Ренн»), Давид Оспина («Атлетико Насьональ»), Алекс Теллес (расторг контракт и близок к «Ботафого»), Лусиано Вьетто («Расинг») и Иван Ракитич («Хайдук»). Все логично: чтобы освободить место в заявках команд в условиях лимита, нужно продать кого-то ненужного.

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрылось вечером 2 сентября, так что новых громких переездов придется ждать как минимум до зимы.

Тренды летнего окна: топы экономят, вратари дорожают, трансферы молодеют

Фото: x.com