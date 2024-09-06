Хуммельс пришел в «Рому»: главный бесплатный игрок лета. Ждем пару «Эстет + чудовище»

Ни у кого там нет его мозгов. И паса.

Матс Хуммельс подписал контракт с «Ромой». Немецкий защитник подписал контракт на год с зарплатой 2,5 млн евро плюс бонусы.

Римский клуб собрал новую защиту уже после закрытия трансферного окна. В сентрябре подписали контракт еще и с испанцем Марио Эрмосо, который освободился из «Атлетико» в июне.

Хуммельс ушел из «Боруссии»: там не дали новый контракт из-за возраста и конфликта с тренером

Матс Хуммельс провел сильный сезон в «Боруссии»: его хорошая форма стала важным фактором, который помог добраться до финала Лиги чемпионов. Но он рассорился с главным тренером Эдином Терзичем: в интервью Bild раскритиковал оборонительный стиль «Дортмунда» в первой половине сезона. Более того, защитник сказал, что весенние успехи связаны с приходом Нури Шахина в штаб. Это выбесило Терзича.

В течение сезона Хуммельс разговаривал с Хансом-Йоахимом Ватцке о тренерских методах Терзича и говорил, что коуч должен больше выжимать из этого состава. Впрочем, руководство и само было не особо довольно главным тренером.

Перед финалом ЛЧ тренера и футболиста помирили – по крайней мере после поражения от «Реала» Хуммельс и Терзич были разочарованы, но спокойны. Но в «Боруссии» задумались о будущем – тогда и решили не предлагать Матсу новый контракт. Местные медиа писали, что защитник уйдет, если тренер останется.

В итоге Эдина уволили первым, а следом не стали оставлять и Хуммельса. Дело не только в конфликте, но и в уровне игры. В руководстве посчитали, что 35-летний защитник уже не сможет показывать прежний уровень – и сейчас лучший момент расстаться.

«Этот клуб и эти фанаты – особенные, а для меня – даже нечто большее. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников «Боруссии», которые отлично работают ради клуба, и, конечно, бесчисленное множество замечательных тренеров и фантастических товарищей по команде, с которыми мне удалось познакомиться здесь», – написал в прощальном письме футболист.

Вместо Терзича назначили как раз Нури Шахина, который так нравился Хуммельсу, но и в центр защиты летом «Боруссия» купила Вальдемара Антона. Клуб оперативно нашел замену и Матсу, и главному тренеру.

Матса связывали с клубами из Серии А, АПЛ, Франции и Испании. Но он выжидал до сентября

«Рома» была одним из первых клубов, с которым слухи связали Хуммельса – еще в середине июня. И это при том, что Матс не поехал на Евро и вполне мог подписать контракт уже тогда. Итальянцы протянули все лето и оформили переход защитника только в сентябре.

У немца не было недостатка в вариантах. Например, Матсу предлагал контракт леверкузенский «Байер», но игрок очень хотел покинуть Германию, чтобы больше не играть против «Дортмунда». Красивый жест по отношению к бывшему клубу.

В июне же было предложение из Саудовской Аравии – Хуммельс отклонил, туда в принципе не хотел. Не согласился и на переезд в «Бешикташ», оттуда вели переговоры и с Марко Ройсом.

Марко в итоге уехал в «Лос-Анджелес Гэлакси», а Хуммельсу оставалось только иронизировать. Уже в августе он выложил в соцсети фотографию на фоне аквапарка «Гэлакси» и подписал: «Наверное, я неправильно понял Марко, когда он сказал: «Встретимся в «Гэлакси» через неделю».

Хуммельс активно искал варианты в Серии А. Агент предлагал клиента «Милану» – там отказались от возрастного футболиста. Поэтому главным вариантом стала вышедшая в ЛЧ «Болонья». Если верить итальянскому Corriere dello Sport, клуб отправил за защитником самолет и забронировал время для медобследования, но сам Матс взял время на раздумия и в итоге отказал.

В какой-то момент Хуммельс стал самым звездным из свободных агентов. Его связывали одновременно с мадридским «Реалом»и «Сосьедадом» в Ла Лиге, с «Брайтоном» и «Вест Хэмом» в АПЛ, с неназванными клубами во французской Лиге 1. А фэйк-агент даже пристраивал игрока в «Мальорку».

В итоге трансферные слухи не материализовались ни во что серьезное – в августе сообщили, что Матс может даже завершить карьеру. Но «Рома» все-таки решилась – так что чемпион мира-2014 еще поиграет в футбол.

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Ни у кого в римской защите нет его мозгов и паса. Да и его класса тоже, если резко не постареет.

В прошлом сезоне главный тренер Даниэле Де Росси чередовал тройку и четверку защитников в зависимости от соперника. В этом сезоне пока не получалось – не хватало центральных. Приход Эрмосо и Хуммельса увеличил тактическую вариативность. Четверка останется основным модулем, но в отдельных матчах у тренера будет пространство для выбора.

Еще важнее, как Матс работает с мячом. «Рома» зависит от скорости, с которой движется мяч (все зависят, но для нее особенно важно). Атака строится на неожиданных ротациях внутри структуры, открывающих пространство. Если перепас опаздывает, римляне застревают.

Медленное движение мяча определило часть проблем на старте сезона. Римляне забили всего один гол, а единственный матч, где они действительно доминировали и создавали угрозы (73% владения, 27 ударов, один гол и три стойки) – тот, в котором опорную зону занял Леандро Паредес. В остальных матчах перед защитой играл волнорез Брайан Кристанте; так Де Росси уравновесил массированную атакующую группу, пожертвовав скоростью перепаса в двух первых третях.

Хуммельсу по силам если не решить проблему, то минимизировать негативный эффект.

В переходе всего один минус. В «Роме» уже есть два левоногих защитника, поэтому коронных забросов тривелой будет меньше. Хотя совсем без них не обойдется: допускаю, что основной парой будут Хуммельс и Джанлука Манчини – эстет рядом с чудовищем.

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Фото: asroma.it ; Gettyimages /Paolo Bruno / Stringer, Alex Pantling / Staff