Фэйк-агент рисовал трансфер Хуммельса в «Мальорку» в соцсетях. Обильно врал

Многие медиа поверили.

Матс Хуммельс все еще свободный агент, и клуб ему пытаются найти не только официальные представители. Как выяснилось, некие проходимцы тоже.

Неизвестный агент почти продавил переход защитника в «Мальорку». Только вот сам Матс об этом не знал.

«Делаем все, чтобы сделка состоялась». Фэйк-агент постил фото из аэропорта и закидывал инсайды в мировые медиа – некоторые повелись

Историю вскрыл журналист COPE Марко Антонио Санде, опубликовавший сообщение от семьи Хуммельса: там недовольны, что неавторизованный агент вел переговоры с «Мальоркой» от имени игрока и путал других журналистов.

В течение нескольких дней аферист разослал в медиа информацию о готовящемся переходе.

А также подогревал слухи в соцсетях: выкладывал фотографию из аэропорта.

И делал опросы с подписью: «Мы делаем все возможное, чтобы сделка состоялась».

На самом деле переговоров не было, а инсайды расползались. Например, про близость к островной испанской команде твитил заметный автор Флориан Плеттенберг.

Фабрицио Романо включился на поздних стадиях, уже с опровержением: заявил, что «Мальорка» не общается с защитником.

Хотя вариант был логичный. Еще в июне локальные местные медиа сообщали, что у Хуммельса есть дом на острове, и ради перехода он был готов на скромную зарплату. Клуб предлагал 3 млн евро в год (в «Боруссии» было 3,7 млн).

Предварительные контакты были, но быстро заглохли.

Претендентов на Хуммельса – море. Ближе всего был к «Болонье», интересовался «Реал»

Свободный Хуммельс – привлекательный лот под конец окна. Летом звучало много вариантов продолжения.

Например, «Байер» (если уйдет Джонатан Та), «Брайтон», «Вест Хэм», «Рома», «Севилья», «Милан», «Аякс» и «Бешикташ». Упоминали несколько неназванных клубов Лиги 1. В La Gazzetta dello Sport связывали Хуммельса с «Реалом» – слухами и ограничилось.

● Отдельная история с «Болоньей»: хотели подписать Матса на замену Риккардо Калафьори, ушедшему в «Арсенал». Защитник был не против и ради итальянцев отказал ряду клубов, в том числе из Саудовской Аравии – немца соблазнял шанс продолжать играть в Лиге чемпионов, «Болонья» туда вышла впервые за 60 лет. Сорвалось в последний момент, когда клуб заказал игроку билет и организовал медобследование. Хуммельс взял несколько дней на раздумья и не полетел в Италию.

● Активизировался «Реал Сосьедад» – в поисках замены Робену Ле Норману. Звучал запрос на опытного центрального защитника, хорошо играющего головой – вполне профиль Хуммельса.

● Матс мог вообще завершить карьеру. По информации (того самого, поверившего в фэйк) журналиста Флориана Плеттенберга, защитник рассматривал такой вариант, но решил продолжать .

Теперь ищет подходящие варианты – через официальных представителей.

Рабьо, Дзюба, Хуммельс и еще 19 ярких свободных агентов. Без клуба под конец окна

Фото: IMAGO/xkolbert-press/ChristianxKolbertx, Tom Weller/dpa/Global Look Press ; Gettyimages /Luke Walker