📸 Почта Мюллера. Томас в трусах доставил игрокам «Баварии» бумажку с установкой от Компани
Впервые за 11 лет «Бавария» не открывала первый тур нового сезона Бундеслиги, эта привилегия досталась действующему чемпиону страны – «Байеру». Мюнхенцы первый матч сезона начали в последний игровой день в гостях у «Вольфсбурга».
Мусиала вывел свою команду вперед на 19-й минуте. Уже через 10 минут после начала второго тайма «волки» забили два гола.
Компани нужно было вносить изменения. На 65-й минуте вместо Боэ на поле вышел Мюллер, Рекордмайстер как раз готовился исполнить угловой. После подачи Киммиха в штрафной «Вольфсбурга» началась неразбериха: Кейн и Мюллер помогли Каминьскому срезать мяч в собственные ворота.
Томас не стал праздновать: он побежал к центру, подзывая к себе одноклубников. Оказывается, Мюллер должен был передать товарищам установку от Компани. Бумажку с тренерскими заметками раумдойтер спрятал в трусы – чтобы не мешалась на угловом.
Томас принялся что-то объяснять подоспевшим товарищам.
Раумдойтер отличился и в концовке. На 82-й минуте Мюллер и Кейн вывели Гнабри на ударную позицию, Серж своим голом принес «Баварии» победу в непростом матче.
О записке Компани после матча высказался Киммих:
«Тренер хотел кое-что поменять. Но вы видели, куда Томас положил бумажку? Я бы не стал ее трогать».
А фанаты шутят о коне Мюллера, скакун блеснул на Олимпиаде в Париже: «Вот моя лошадь, которая взяла золотую медаль».
Для Томаса встреча с «Вольфсбургом» стала 474-й игрой за «Баварию» в Бундеслиге. По этому показателю он превзошел великого Зеппа Майера.
Как вам старт «Баварии» в Бундеслиге?
Смотрите, завидуйте , я гражданин
А не какая нибудь там гражданка
Mia san mia. Мы те, кто мы есть!