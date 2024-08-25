Впервые за 11 лет «Бавария» не открывала первый тур нового сезона Бундеслиги, эта привилегия досталась действующему чемпиону страны – «Байеру». Мюнхенцы первый матч сезона начали в последний игровой день в гостях у «Вольфсбурга».

Мусиала вывел свою команду вперед на 19-й минуте. Уже через 10 минут после начала второго тайма «волки» забили два гола.

Компани нужно было вносить изменения. На 65-й минуте вместо Боэ на поле вышел Мюллер, Рекордмайстер как раз готовился исполнить угловой. После подачи Киммиха в штрафной «Вольфсбурга» началась неразбериха: Кейн и Мюллер помогли Каминьскому срезать мяч в собственные ворота.

Томас не стал праздновать: он побежал к центру, подзывая к себе одноклубников. Оказывается, Мюллер должен был передать товарищам установку от Компани. Бумажку с тренерскими заметками раумдойтер спрятал в трусы – чтобы не мешалась на угловом.

Томас принялся что-то объяснять подоспевшим товарищам.

Раумдойтер отличился и в концовке. На 82-й минуте Мюллер и Кейн вывели Гнабри на ударную позицию, Серж своим голом принес «Баварии» победу в непростом матче.

О записке Компани после матча высказался Киммих:

«Тренер хотел кое-что поменять. Но вы видели, куда Томас положил бумажку? Я бы не стал ее трогать».

А фанаты шутят о коне Мюллера, скакун блеснул на Олимпиаде в Париже : «Вот моя лошадь, которая взяла золотую медаль».

Для Томаса встреча с «Вольфсбургом» стала 474-й игрой за «Баварию» в Бундеслиге. По этому показателю он превзошел великого Зеппа Майера.

Как вам старт «Баварии» в Бундеслиге?