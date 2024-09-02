Трансферная афера «Челси» сорвалась: как Боули пытался продать игрока самому себе

И почему не получилось.

В последний день трансферного окна появились инсайды о скором переходе Дейвида Вашингтона из «Челси» в «Страсбур» – аж за 21 млн евро! Вроде проходная новость, если бы не один нюанс. Вы же не забыли, что «Челси» и «Страсбуром» владеет консорциум Тодда Боули BlueCo?

Да-да, владельцы «Челси» пытались продать игрока самим себе.

Но не вышло.

Вашингтон сыграл за основу 25 минут. «Челси» пытался заработать на перепродаже

«Челси» подписал бразильского нападающего прошлым летом из «Сантоса» за 16 млн евро. Клуб оформил сделку слишком поздно и не успел отправить молодого игрока в аренду, поэтому весь сезон Вашингтон провел в резервной команде. Из-за эпидемии травм в «Челси» Почеттино часто включал Дейвида в заявку основной команды, но выпустил на замену всего трижды: дважды в АПЛ и один раз в Кубке Англии против «Престона». В общей сложности за основу бразилец провел 25 минут.

И тут игрок, который все лето никому не был нужен, неожиданно переходит в «Страсбур» – и за него платят еще больше, чем годом ранее. Не странно? Даже руководству «Челси» показалось, что это перебор. Через десять часов после первых слухов о потенциальном переходе L’Equipe сообщила, что сделка не состоится: владельцы лондонской команды испугались, что трансфер спровоцирует АПЛ на расследование.

Дейвиду в дедлайн не повезло дважды: после срыва трансфера в «Страсбур» «Челси» пытался отдать его «Халл Сити» в аренду. Но, по данным бразильского TNT, клубы не успели оформить документы.

BlueCo приобрел «Страсбур» в июне 2023 года. С тех пор «Челси» регулярно отправляет игроков во Францию

Во главе клуба оставили президента Марка Келле, который продолжил работу над развитием команды. Но из «Челси» в любой момент могли прислать нового игрока. Лондонцы запустили аренды в «Страсбур» тем же летом: на сезон пристроили Анджело Габриэла, в январе к нему отправили Андрея Сантоса.

Этим летом «Челси» тоже использовал все три разрешенных слота под аренду в одну неанглийскую команду: в «Страсбур» снова уехал Сантос, а позднее – Калеб Уайли (перешел из «Атланты» и сразу уехал во Францию) и Джордже Петрович.

Но на этом лондонцы не остановились: одну продажу в «Страсбур» по завышенному тарифу провести все же удалось. Диегу Морейра, год назад перебравшийся в «Челси» из академии «Бенфики» свободным агентом, подписал с французским клубом контракт на пять лет. Сумма трансфера у инсайдеров разная: от двух до восьми миллионов евро. Получить хоть какие-то деньги за португальского вингера, который провалился в первой половине сезона-2023/24 в увядающем «Лионе» и вернулся играть за резерв «Челси», – кажется, слишком хорошая сделка!

Но за такую скромную сумму «Челси» вряд ли накажут.

Цифра дня: 1,05 млрд евро. Состав «Челси» = почти вся ЛК!

Фото: Gettyimages /Chris Lee – Chelsea FC; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press