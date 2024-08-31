Цифра дня: 1,05 млрд евро. Состав «Челси» = почти вся ЛК!

Заберут турнир?

«Челси» в Лиге конференций проведет всего шесть игр, а не восемь (как в ЛЧ или ЛЕ) – тоже новый формат, но участников меньше.

Уже на выходных будет точный календарь, но примерное расписание мы знаем:

🏠 Дома: «Гент», «Шэмрок Роверс», «Ноа».

✈️ В гостях: «Хайденхайм», «Астана» , «Панатинаикос».

Да-да, «Челси» приедет в Казахстан! А еще сыграет с армянским «Ноа». Там за семь лет выросли аж до Европы: чемпионств пока нет, зато есть три серебра – и заодно Кубок Армении-2020.

Но впечатляют, конечно, не соперники – просто на их фоне «Челси» выглядит слишком монструозно. Хотя это же «Челси», всего можно ожидать.

Но факт: состав Тодда Боули стоит как почти все участники турнира вместе взятые!

Еще парочка интересных фактов:

● Разница между «Челси» и остальными – всего 250 млн евро. Ее делает «Фиорентина», которая с трудом прошла квалификацию: только по пенальти разобралась с «Академией Пушкаша», доигрывала вдевятером.

● Топ-10 самых дорогих игроков: Коул Палмер (80 млн евро), Мойсес Кайседо (75 млн), Энцо Фернандес (75 млн), Кристофер Нкунку (65 млн), Педру Нету (55 млн), Ливай Коуилл (50 млн), Рис Джеймс (40 млн), Аксель Дисаси (40 млн), Рахим Стерлинг (35 млн) и Мало Гюсто (35 млн).

● Ближайший игрок не из «Челси» – форвард Витор Роке из «Бетиса», арендован у «Барселоны». Его оценивают в 30 млн – на 17-м месте.

● Самый дешевый состав у «Нью Сэйнтс» из чемпионата Уэльса – впервые валлийцы сыграют в финальной стадии еврокубков. Конечно, помним «Суонси», но он состоит в английской федерации. «Нью Сэйнтс» – на сто процентов из Уэльса.

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Фото: Alexander Canillas/Keystone Press Agency, IMAGO/Ian Stephen/Global Look Press