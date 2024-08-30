Тен Хаг против Слота, первый топ-матч Серии А и страдания «Реала»: главный футбол выходных

Пятница! А это значит...

Программу составили Андрей Клещенок, Тимур Боков, Артем Денисов и Вадим Лукомский.

Пятница. 30 августа

Первый топ-матч сезона в Италии: Индзаги против Гасперини

Ретеги против команды, которая выбрала вместо него Тюрама. Дзаньоло против клуба, который не дал ему шансов. Гасперини против «Интера», который он ненавидит. Индзаги против редкого тренера, не уступающего ему.

Прекрасная вывеска, за которой полно неожиданных сюжетов. И гарантированно сильное наполнение.

Суббота. 31 августа

Как «Арсеналу» сдержать супердриблера из «Брайтона»?

«Брайтон» сохраняет фундамент, но сильно меняется в деталях – местами стилистически (Джеймс Милнер называет новый стиль смесью Клоппа и Де Дзерби) и в значимой степени кадрово (вы же не пропустили закупку на 200 млн?). Уже хороший повод присмотреться к команде, учитывая две победы на старте.

«Арсенал» ждет солидная проверка. Особенно интригует дуэль на правом фланге (левом для лондонцев) – ярко начавший новичок с претензией на статус лучшего дриблера лиги Янкуба Минте проверит Зинченко/Тимбера/Калафьори.

Собственно, это уже первая интрига – кого выберет Артета под противодействие Минте? С этого сезона позиция стала инструментом адаптаций.

Для полноты картины: против «МЮ» Минте заменили из-за травмы, но сразу после игры тренер Фабиан Хюрцелер сказал, что «вполне уверен» в его участии в матче следующих выходных. И все же есть минимальный риск, что интригующая дуэль сорвется.

«Байер» против «Лейпцига» уже во втором туре Бундеслиги

А в прошлом сезоне играли вообще в первом туре! «Байер» победил 3:2 – с этого начался чемпионский путь.

«Байер» в этот раз начал крайне тяжелой победой над «Гладбахом» 3:2: было 2:0, стало 2:2, победный гол лишь на 90+11. Забавно, ведь во втором тайме «Байер» выглядел заметно сильнее «Гладбаха», но до 101-й минуты забивала только «Боруссия».

«Лейпциг» победил «Бохум» 1:0, но показался еще не готовым к официальным матчам. Вся линия нападения слишком тяжелая, кое-как ускорялся только Лои Опенда. От «РБ» высокие ожидания с учетом грамотной трансферной политики и в общем-то крепкого состава, но пока процесс окрыления не закончен.

«Милан» и «Лацио» меряются проблемами

Переходный «Милан» Фонсеки – дико противоречивый, пугающе дырявый, с множеством созданных шансов и с не меньшим количеством допущенных в первых турах. Опасный и уязвимый одновременно.

Переходный «Лацио» Барони впечатлил неожиданным и непредсказуемым владением, легкостью в движении и приятным драйвом. Но весело огреб от персонального прессинга «Удинезе».

Будет интересно. «Милан» хочет атаковать позиционно, но получается пока только вертикально. А у «Лацио» отлично получается позиционно, хотя тренер заработал репутацию контратакующего.

Вальверде против Симеоне – кто сильнее?

«Атлетик» vs «Атлетико» – звонкая вывеска, правда же?

Им есть что предложить нам и в игровом плане. Баски тяжело начинают сезон, не в форме Нико Уильямс. Много новичков, им надо адаптироваться. «Атлетик» не отказывается от принципов: агрессивный прессинг, вертикальность и рывки Иньяки Уильямса, он всегда опасен.

«Атлетико» также в поисках: мощь набирает Гризманн, а Хулиан Альварес привыкает к модели Симеоне. Проблем хватает, впереди много работы, но даже сейчас атакующим «Атлетико» можно просто наслаждаться.

«Вильярреал» – самый яркий в Ла Лиге!

«Вильярреал» – спонсор веселья на старте Ла Лиги: 2:2 с «Атлетико», невероятные 4:3 против «Сельты». Секрет прост: дыры в защите, привозы Эрика Байи и грозная атака с перекосом на фланги.

Николя Пепе и Ильяс Ахомач идут в дриблинг, хотя постоянно теряют мяч. Алекс Баэна творит с левого фланга, а Жерар Морено поддерживает его в центре.

Смотреть «Вильярреал» надо обязательно. «Валенсия», напротив, пока печалит: ноль очков и отсутствие идей во всех линиях.

Воскресенье. 1 сентября

Прессинг-дерби – Эдди Хау против Энджа Постекоглу

«Тоттенхэм» – лидер АПЛ по интенсивности прессинга в прошлом сезоне (PPDA). Летом купили самого прессингующего форварда лиги Доминика Соланке (увы, пропустит встречу из-за травмы).

«Ньюкасл» был категорически хорош в давлении сезоном ранее, а в прошлом просел из-за эпидемии травм. Сейчас доступных игроков больше, плюс уже вернулся Сандро Тонали – крайне ценный для этой стадии игрок.

В общем, в этой встрече точно интригует вопрос: кто кого сильнее задушит? Трусости не планируется.

Две команды Лиги 1 с максимумом очков на старте сезона – и среди них нет «ПСЖ»

«Монако» против «Ланса».

«Монако» победил «Сент-Этьен» 1:0 и «Лион» 2:0. Атака – главная ценность, как и прежде, но против «Лиона» была еще и надежная защита (лишь 0,03 допущенного xG). Головин может вернуться после травмы именно на этих выходных.

«Ланс» победил «Анжер» 1:0 и «Брест» 2:0. Новый тренер Вилл Стилл сохранил 3-4-3 Франка Эса, чуть изменив акценты: много комбинаций через центр, при этом всегда можно скинуть мяч на фланг в изоляцию латералю. Несмотря на хороший старт в Лиге 1, «Ланс» вылетел из квалификации Лиги конференций.

Ждем открытый голландский футбол в матче Тен Хага против Слота?

Выбирайте своего лысого шарлатана! Впервые Арне Слот против Эрика тен Хага в рамках АПЛ.

Они похожи не только прической, но и некоторыми идеями – например, используют одну смелую модель прессинга с персональной игрой и умышленным перекосом на один из флангов. В Эредивизи так играют многие, а матчи получаются максимально яркими. Оба тренера не только продвигают эту концепцию, но и прекрасно представляют, как ей лучше противостоять.

Отсюда просматривается два сценария. Первый – «МЮ» осторожничает (как порой бывало при ЭтХ в топ-матчах), а мы смотрим за контратаками и контрпрессингом. Второй – обе команды смело идут в давление, мы получаем голландские качели с игроками уровня АПЛ.

Первая проверка Мотты в «Ювентусе»

Два подряд разгрома – прекрасный старт. Но одно дело «Верона» и «Комо», и совсем другое – разозленная «Рома», которая коллекционирует попадания в стойки и набрала всего 1 балл. С мотивированными Дибалой и Соуле. С очень техничной и креативной атакой.

Мотта всегда хорош, а «Рома» очень поэтична: Де Росси пытается повторить трюк Франции-84 – играет с тремя десятками одновременно.

Первая проверка «ПСЖ» – «Лилль»

«Лилль», как и «ПСЖ», набрал шесть очков из шести возможных. К тому же успешно прошел квалификацию ЛЧ – невыполнимая задача для французских команд в последние годы.

В первых турах «Лилль» владел мячом примерно 70% времени, но почти нет сомнений, что «ПСЖ» заберет мяч. В квалификации ЛЧ видели, что «Лилль» Брюно Женезьо охотнее отдает мяч, чем «Лилль» Паулу Фонсеки (хоть обе версии ставят в первую очередь на позиционный футбол).

Следим за кризисом «Реала»

«Мадрид» хандрит. За этим интересно наблюдать, особенно за Мбаппе.

Килиан пока не впечатляет, хотя партнеры кормят шансами. Анчелотти ищет ответ на потерю Джуда Беллингема. Он мог бы склеивать «Реал». Гюлер не готов к такой роли, но очень старается.

И все равно есть невероятный состав. Звезды привыкают друг к другу, а тащит Браим – очень понравился с «Вальядолидом». «Бетис» точно создаст сложности – даже без Набиля Фекира.

Фото: Gettyimages /Angel Martinez / Stringer, Andrew Powell / Contributor, Michael Regan / Staff, Aitor Alcalde / Stringer, Alessandro Sabattini / Stringer; Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press