🎥 Роскошное промо нового формата ЛЧ. В видео звезды и легенды футбола ставят спектакль по непонятному сценарию
Футбол попрощался с привычной Лигой чемпионов, с этого сезона турнир будет проходить в новом формате. Одно из главных изменений – общая таблица для всех команд-участниц вместо классического группового этапа.
Многим такие изменения в любимом соревнования не понравились. Одна из претензий – новый формат слишком сложный. Болельщики не успели разобраться в том, как будет проходить жеребьевка, как будет строится таблица. Вопросов было много.
УЕФА обыграл претензии фанатов в роскошном ролике. По сюжету легенды и нынешние звезды пытаются поставить театральную постановку, но им мешает непонятный сценарий.
«Что это? В этом же нет никакого смысла!» – возмущается Фигу, глядя на листы. Робби Кин лишь непонимающе качает головой.
«На меня даже не смотри!» – Дель Пьеро обратился к Кейт Абдо, соведущей по CBS.
Родри, Диаш и Дембеле тоже не могут разобраться: «Я вообще ничего не понимаю».
Джиджи Буффон доложил обстановку главному режиссеру – Александеру Чеферину: «Никто не понимает сценарий. И Вы никогда не догадаетесь, кто сводит всех с ума. Он жалуется просто из-за всего. Пожалуйста, приезжайте как можно скорее!»
«О нет, я так и знал. Скажи ему успокоиться, я скоро буду», – заверил Чеферин.
Когда Александер добрался до театра, на сцене стоял недовольный Златан Ибрагимович: «Да кто это написал?»
«Я», – президент УЕФА поставил точку.
Жеребьевка нового розыгрыша Лиги чемпионов пройдет уже сегодня, 29 августа, в 19:00 по московскому времени.
А как вам новый формат ЛЧ?
Marca опубликовала лучший стартовый состав каждой из 36 команд ЛЧ-24/25. Собрали их все для вас
Роналду получит специальную награду от президента УЕФА. Так отметят достижения Криша в Лиге чемпионов
«Я будто играл в PlayStation»: Ибрагимович забавно вспомнил, как впервые попал в раздевалку «Ювентуса»