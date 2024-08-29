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🎥 Роскошное промо нового формата ЛЧ. В видео звезды и легенды футбола ставят спектакль по непонятному сценарию

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Футбол попрощался с привычной Лигой чемпионов, с этого сезона турнир будет проходить в новом формате. Одно из главных изменений – общая таблица для всех команд-участниц вместо классического группового этапа.

Многим такие изменения в любимом соревнования не понравились. Одна из претензий – новый формат слишком сложный. Болельщики не успели разобраться в том, как будет проходить жеребьевка, как будет строится таблица. Вопросов было много.

УЕФА обыграл претензии фанатов в роскошном ролике. По сюжету легенды и нынешние звезды пытаются поставить театральную постановку, но им мешает непонятный сценарий.

«Что это? В этом же нет никакого смысла!» – возмущается Фигу, глядя на листы. Робби Кин лишь непонимающе качает головой.

«На меня даже не смотри!» – Дель Пьеро обратился к Кейт Абдо, соведущей по CBS.

Родри, Диаш и Дембеле тоже не могут разобраться: «Я вообще ничего не понимаю».

Джиджи Буффон доложил обстановку главному режиссеру – Александеру Чеферину: «Никто не понимает сценарий. И Вы никогда не догадаетесь, кто сводит всех с ума. Он жалуется просто из-за всего. Пожалуйста, приезжайте как можно скорее!»

«О нет, я так и знал. Скажи ему успокоиться, я скоро буду», – заверил Чеферин.

Когда Александер добрался до театра, на сцене стоял недовольный Златан Ибрагимович: «Да кто это написал?»

«Я», – президент УЕФА поставил точку.

Жеребьевка нового розыгрыша Лиги чемпионов пройдет уже сегодня, 29 августа, в 19:00 по московскому времени.

А как вам новый формат ЛЧ?

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