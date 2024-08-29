Marca опубликовала лучший стартовый состав каждой из 36 команд ЛЧ-24/25. Собрали их все для вас

Европейский сезон-2024/25 можно назвать историческим, ведь теперь Лига чемпионов будет проходить в обновленном формате . На смену привычному групповому этапу придет общая таблица. Теперь в главном клубном турнире Европы участвует не 32, а 36 клубов.

Испанская Marca опубликовала лучший стартовый состав каждой из 36-ти команд в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов. Давайте оценим результат.

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«Барселона»

Каталонцы в непростой экономической ситуации начинают борьбу в Лиге чемпионов под руководством нового тренера. В 2020 году Ханси Флик с «Баварией» обошел «блауграну» на пути к заветному трофею.

Entrenador – тренер, el crack – главная звезда, valoración – рейтинг

«Бавария»

В прошлом сезоне мюнхенцы впервые за долго время остались без трофеев. Венсан Компани принял вызов: он готов вернуть Рекордмайстера на вершину.

Дортмундская «Боруссия»

«Шмели» уступили «Мадриду» в последнем финале ЛЧ. Эдина Терзича у руля команды сменил молодой Нури Шахин.

«Манчестер Сити»

«Горожан» многие вновь называют главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. У команды Гвардиолы есть все для триумфа.

«Интер»

«Нерадзурри» предстоит защитить чемпионский титул в Италии, хватит ли у Индзаги сил на борьбу в Европе?

«Лейпциг»

«Быки» попрощались с Дани Ольмо, но зато сумели сохранить в составе Хави Симонса, которого надеялась подписать «Бавария».

«Ливерпуль»

У «красных» тоже произошли тренерские перестановки: Юргена Клоппа заменил Арне Слот. В первых двух матчах сезона команда победила.

«ПСЖ»

Парижане мечтают о победе в Лиге чемпионов, но без звездного Килиана Мбаппе команде будет гораздо сложнее исполнить это желание.

«Мадрид»

Для защиты европейского титула Перес собрал под крылом Анчелотти новый Галактикос. Кто сможет остановить эту машину?

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«Арсенал»

«Аталанта»

«Атлетико»

«Бенфика»

«Брюгге»

«Байер»

«Милан»

«Шахтер»

«Ювентус»

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«Селтик»

«Динамо» Загреб

«Црвена Звезда»

«Фейеноорд»

«Лилль»

«ПСВ»

«Зальцбург»

«Спортинг»

«Янг Бойз»

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«Астон Вилла»

«Болонья»

«Брест»

«Жирона»

«Спарта» Прага

«Монако»

«Слован» Братислава

«Штутгарт»

«Штурм»

Кто сыграет в финале ЛЧ на «Альянц Арене»? Кто станет победителем турнира в этом сезоне? Делитесь прогнозами в комментах!