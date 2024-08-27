Роналду получит специальную награду от президента УЕФА. Так отметят достижения Криша в Лиге чемпионов

Криштиану Роналду получил «Золотую кнопку» ютуба за первый миллион на его новеньком канале. Сейчас на португальца подписаны почти 60 млн человек.

Скоро Криро получит более значимый приз. УЕФА официально объявил, что португальцу вручат особую награду за его достижения в Лиге чемпионов:

«Криштиану Роналду, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, будет удостоен специальной награды от президента УЕФА Александера Чеферина в знак признания его выдающегося наследия в самом престижном соревновании мира.

Успехи Роналду в главном клубном турнире Европы, достигнутые им за более чем 18 лет, будут отмечены на церемонии жеребьевки первого этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25. Церемония состоится в четверг, 29 августа, в Монако.

Бывший нападающий «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ювентуса» забил 140 голов в Лиге чемпионов в 183-х матчах. Он на 11 голов опережает Лионеля Месси и на 46 мячей обходит Роберта Левандовского, занимающего третье место в рейтинге лучших бомбардиров в истории турнира».

Помимо звания лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов, Криштиану принадлежат еще два достижения: рекордное количество «Золотых бутс» турнира в семи разных сезонах и рекордные 17 голов в одной кампании.

Заслужил!

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