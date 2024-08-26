🎥 «Я будто играл в PlayStation»: Ибрагимович забавно вспомнил, как впервые попал в раздевалку «Ювентуса»

Телеканал CBS Sports приобрел эксклюзивные права на трансляцию Серии А в США. Канал известен развлекательным подходом к освещению матчей. Квартет Абдо, Каррагера, Ричардса и Анри регулярно радует зрителей веселыми и содержательными эфирами о Лиге чемпионов.

Свой фирменный стиль CBS перенес и на чемпионат Италии. Первый прямой эфир канал посвятил матчу «Пармы» и «Милана» . Одним из ведущих стал Фабио Каннаваро, что вызвало вопросы у Джиджи Буффона.

На эфир заглянул Златан Ибрагимович, сейчас он занимает должность советника президента «россонери». По просьбе Каннаваро швед вспомнил о своих первых деньках в «Ювентусе»:

«Когда я впервые зашел в раздевалку «Ювентуса», я увидел этого парня [показывает на Фабио] и многих других. Казалось, будто я играю в PlayStation. Вчера я играл этими парнями в PlayStation, а сегодня играю с ними в футбол. Но через три месяца уже они играли в PlayStation мной».

Студия шутку Златана оценила:

Ибрагимович провел 92 матча за «Юве», на его счету – 26 голов и 19 ассистов. 86 раз швед выходил на поле вместе с Каннаваро.

Златан пришел в студию CBS в хорошем настроении, хотя «Милан» уступил «Парме» со счетом 1:2. После двух туров Серии А «россонери» набрали одно очко.