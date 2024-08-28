«Ливерпуль» подписывает Кьезу. И этим может избавить «МЮ» от Санчо
Теперь за Джейдоном пришел «Юве».
Федерико Кьеза покидает «Ювентус» и уже летит в «Ливерпуль». Этот трансфер может запустить многоходовку между топами: возрастают шансы, что «МЮ» отпустит Джейдона Санчо. Может включиться еще и «Ювентус».
«Ливерпуль» заплатит за Кьезу 13 млн евро плюс бонусы, контракт на 4 года
Сделку подтвердил Фабрицио Романо: мерсисайдцы подпишут вингера «Ювентуса» за 13 млн евро и бонусы. Соглашение с Кьезой будет рассчитано на четыре года. Ожидается, что в среду игрок вылетит в Англию для завершения трансфера. Медобследование планируют в тот же день, возможно, перенесут на четверг.
«Ливерпуль» обратил внимание на Кьезу недавно, в конце трансферного окна: до этого ходили слухи, что полузащитник близок в «Барселоне». Каталонцы рассматривали итальянца как альтернативу дорогому Нико Уильямсу из «Атлетика».
Агент Федерико связывался с «Барсой», а сам игрок хотел именно в испанский клуб, несмотря на интерес «Интера». Ради «Барсы» даже был готов снизить зарплату с 5 до 4 млн евро. В итоге трансфер сорвался: одна из причин – проблемы «Барселоны» с ФФП.
Тут и активизировался «Ливерпуль»: связались с «Ювентусом», чтобы обсудить возможный переход полузащитника. Кьеза сразу согласился и обозначил, что проблем с контрактом не возникнет.
Уже через несколько дней обо всем договорились – вот-вот объявят.
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Еще в «Фейеноорде» Арне Слот акцентировал важность вингеров для своей системы:
«Мяч доставляется вингерам, а дальше они должны доминировать. Это мое требование. Именно поэтому я просил руководство насытить ими состав. Нельзя ждать, что каждый вингер будет переигрывать оппонента, вдохновенно играя в каждом матче. Именно поэтому мы чаще всего используем замены для изменения динамики этих позиций»
Есть нечто показательное в том, что первый полноценный трансфер в его «Ливерпуль» – это вингер. И даже не для грандиозного усиления конкретной позиции, а буквально для «насыщения состава».
Очень понятный трансфер по соотношению рисков и выгод. «Ливерпуль» рискует небольшой суммой, а может получить сильного подходящего системе Слота вингера.
Главное опасение – травматичность Кьезы. В условиях, когда он игрок обоймы, который в лучшем сценарии может выстрелить, но не обязан быть всегда доступен, не так страшно. При этом травм в режиме ротации может быть меньше, чем обычно. Главный козырь – умение качественно создавать ширину и тащить мяч на дистанцию, вне зависимости от стартового фланга. Спокойно играет на обоих.
Не думаю, что «Ливерпуль» планировал этот переход, но когда возникла возможность, чекнули по моделям, сверились со Слотом и посчитали цену слишком привлекательной. Минимум – усиление глубины (в том числе справа, где лишним точно не будет). Максимум – обойдется без травм и усилит конкуренцию на краях.
Теперь «Юве» может купить Санчо. Единственное препятствие – зарплата Джейдона
После продажи Кьезы «Ювентус» включился в борьбу за Джейдона. Клуб интересуется им даже с учетом недавней покупки атакующего полузащитника Николаса Гонсалеса. Туринцы обдумывали вариант с арендой с обязательством выкупа за 40 млн фунтов (47,3 млн евро), но смущает высокая зарплата англичанина: ему платят 20 млн евро в год.
Правда, по данным RMC Sport, клубы все же договорились: «МЮ» согласился на аренду с обязательным выкупом, на этом варианте настаивал сам Джейдон.
В начале сезона Санчо помирился с Эриком тен Хагом, но не попал в заявку на два стартовых тура АПЛ. Кажется, за «МЮ» больше не сыграет.
У Санчо был и другой вариант: «Челси» хотел обменять на Стерлинга
Лондонцы тоже в деле.
«Челси» поборолся с «Ювентусом» за 24-летнего вингера и предлагал «МЮ» взамен Рахима Стерлинга – он тоже допускает переезд в Манчестер, хотя до этого играл за «Ман Сити»: по информации Daily Mail, футболист сохранил близкие отношения с бывшим клубом, но возможность выступления за «МЮ» тоже рассмотрит. И это не говоря о том, что он начинал в «Ливерпуле» – принципиальном сопернике.
И снова препятствие в виде зарплаты: у Стерлинга она составляет 325 тысяч фунтов в неделю, практически как у Санчо (300 тысяч в неделю).
Как раз это помешало лондонцам договориться с «Юве» – изначально планировали обмен Стерлинга на Кьезу. Оклад игроков существенно различается: у Рахима он в два раза больше.
Кьеза теперь в «Ливерпуле», но все еще может оживиться: с разными клубами и игроками.
У Стерлинга забрали 7-й номер и отдали новичку «Челси» Нету. Рахим тренируется дома, пока его пытаются продать
Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress, IMAGO/Ricardo Larreina, IMAGO/Global Look Press ; Gettyimages/Paolo Bruno / Stringer
Кьеза - в Ливерпуль
Санчо - в Челси
Стерлинг - в МЮ
Бен Чилвелл - на показ мужского нижнего белья
Трансферная политика перетерпела существенные изменения.
В этом году покупают людей с полубоксом и подобными причёсками.
https://www.sports.ru/football/1116342567-liverpul-mozhet-predlozhit-keze-kontrakt-na-4-goda-yuve-gotov-otpustit.html?comment_id=12214739%C2%A6news%C2%A61116342567
в идеале - Ливер с игроком, Юве с игроком, МЮ с деньгами, а Челси в пролете, со своим Стерлингом
Я им верю, но это не главное.
Главное - МЮ им верит.
У МЮ уже есть лучший игрок Челси в полузащите.
Теперь есть возможность забрать лучшего игрока в атаке.
У Челси ещё есть защитник, который, вроде как, тоже какой-то там лучший был, но в его переход не верю, ибо он - симпатичный мужчина, а симпатичные мужчины, обычно, интересуют Арсенал.