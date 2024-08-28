«Мои голы есть на видео, могу доказать, что я их забил!» Роналду поддел Пеле и других легенд

Криштиану Роналду продолжает развивать свой ютуб-канал. Португалец запустил формат подкастов, первым гостем стал Рио Фердинанд.

Во втором туре чемпионата Саудовской Аравии Криш забил со штрафного . Этот мяч стал 899-м голом в карьере португальца. Следующий гол станет для Роналду 900-м. В беседе с Рио Криро заявил, что на этом останавливаться не собирается:

«Не знаю, когда я закончу. Чем больше играешь, тем больше узнаешь. Одна из вещей, что я усвоил, – получай удовольствие. Никогда не знаешь, что произойдет завтра. Я знаю, что я все еще хорошо выгляжу. Я чувствую, что все еще могу забивать голы, идти в обводку, прыгать. Как только перестану ощущать, что могу это делать, сложу вещички и уйду. Но этот момент далеко.

Не хочу звучать напыщенно, но я забил 60 голов в прошлом сезоне. А теперь мне говорят, что я не забил в пяти матчах на Евро. Что? В чем проблема? Я лучший бомбардир в истории футбола. И я поднимаю ставки: скоро я забью свой 900-й гол, а потом и тысячный. Я хочу достичь 1000 голов. Может, буду играть до 41 года. Не знаю, хочу жить настоящим. Но я хочу этого. Лишь бы не было травм. И вот еще что: все мои голы есть на видео, так что я могу доказать, что я их забил».

Фердинанд с улыбкой заметил: «Ты мерзавец! Мерзавец! Ты ведь говоришь о Ди Стефано, Пеле, Эйсебио».

Роналду не унимался: «Слушай, я уважаю их всех. Хотите еще больше голов? Можем считать и забитые на тренировках. Кому-то нравится один игрок, кто-то считает лучшим другого. Но мне нет до этого дела. Все мои голы есть на видео, у меня есть доказательства для людей».

Как вам настрой Криштиану?

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