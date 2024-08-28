«Мои голы есть на видео, могу доказать, что я их забил!» Роналду поддел Пеле и других легенд
Криштиану Роналду продолжает развивать свой ютуб-канал. Португалец запустил формат подкастов, первым гостем стал Рио Фердинанд.
Во втором туре чемпионата Саудовской Аравии Криш забил со штрафного. Этот мяч стал 899-м голом в карьере португальца. Следующий гол станет для Роналду 900-м. В беседе с Рио Криро заявил, что на этом останавливаться не собирается:
«Не знаю, когда я закончу. Чем больше играешь, тем больше узнаешь. Одна из вещей, что я усвоил, – получай удовольствие. Никогда не знаешь, что произойдет завтра. Я знаю, что я все еще хорошо выгляжу. Я чувствую, что все еще могу забивать голы, идти в обводку, прыгать. Как только перестану ощущать, что могу это делать, сложу вещички и уйду. Но этот момент далеко.
Не хочу звучать напыщенно, но я забил 60 голов в прошлом сезоне. А теперь мне говорят, что я не забил в пяти матчах на Евро. Что? В чем проблема? Я лучший бомбардир в истории футбола. И я поднимаю ставки: скоро я забью свой 900-й гол, а потом и тысячный. Я хочу достичь 1000 голов. Может, буду играть до 41 года. Не знаю, хочу жить настоящим. Но я хочу этого. Лишь бы не было травм. И вот еще что: все мои голы есть на видео, так что я могу доказать, что я их забил».
Фердинанд с улыбкой заметил: «Ты мерзавец! Мерзавец! Ты ведь говоришь о Ди Стефано, Пеле, Эйсебио».
Роналду не унимался: «Слушай, я уважаю их всех. Хотите еще больше голов? Можем считать и забитые на тренировках. Кому-то нравится один игрок, кто-то считает лучшим другого. Но мне нет до этого дела. Все мои голы есть на видео, у меня есть доказательства для людей».
Как вам настрой Криштиану?
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Удобно бросать вызов Пеле и Эусебио, они ничем не ответят.
По факту, Рон сейчас выглядит как порноактер на пенсии.
Когда-то он был могучим жеребцом, у которого были тысячи женщин.
А теперь, вместо новых побед, лишь мемуары.
Уходить нужно во время, былые заслуги не гарантируют результата сегодня, а жить прошлым в спорте- утопия.
Рон был крутым бомбардиром, их противостояние с Месси одно из самых великих в истории спорта.
Жаль, что при наличии таких ресурсов, Рон не нашел времени, между посещениями спортзала, на психолога, чтобы проработать и закрыть свои детские комплексы.
Ведь запоминается последнее.
Лучший тот, кто больше футболок продал 🤣🤣🤣🤣
Я тебе скинул данные World Shop ,sportskeeda.
То, что об этом написал советский спорт, не отменяет факта что это ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные влиятельных sportskeeda, world shop.
Фанаты роналду это конечно нечто😆
Я после слов, про открываешь видео и смотришь кому они хлопали просто в голосину и не могу на равных общаться с подобным человеком. Ты будто опускаешься на его уровень.
Теперь буду знать что в 2023 году рекорд по посещаемости класико в США поставил Левандовски, ведь ему хлопали😆
А пока пусть сидит тихо. Бицан тоже наколотил более 800 голов, только никто его даже в топ 10 не ставит.
А как ты считаешь Кейн один из лучших 9 или нет?