Джорджина Родригес оценила модные образы Криштиану Роналду за последние 20 лет😎 Есть ряд эпичных луков📹

Криштиану Роналду продолжает осваивать YouTube. Вчера у португальца вышло новое видео, которое, разумеется, уже собрало более 48 млн просмотров.

Всем известно, что Криштиану большой модник и всегда любил брендовые вещи. В конце концов даже с Джорджиной Родригес их свое бутик Gucci.

В новом видео КриРо предложил своей прекрасной второй половине оценить его образы за последние 20 лет.

Смотрите, что из этого вышло:

Согласны с оценкой Джорджины?