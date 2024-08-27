Джорджина Родригес оценила модные образы Криштиану Роналду за последние 20 лет😎 Есть ряд эпичных луков📹
Криштиану Роналду продолжает осваивать YouTube. Вчера у португальца вышло новое видео, которое, разумеется, уже собрало более 48 млн просмотров.
Всем известно, что Криштиану большой модник и всегда любил брендовые вещи. В конце концов даже с Джорджиной Родригес их свое бутик Gucci.
В новом видео КриРо предложил своей прекрасной второй половине оценить его образы за последние 20 лет.
Смотрите, что из этого вышло:
Согласны с оценкой Джорджины?