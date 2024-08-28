«Чувства прятать нельзя, нужно быть собой». Роналду впервые высказался о своих слезах на Евро-2024

Португалия покинула Евро-2024, уступив Франции в четвертьфинале. В 1/8 турнира Португалия выбила Словению после серии пенальти. Криштиану Роналду мог ставить точку еще в овертайме, но ему не удалось реализовать одиннадцатиметровый.

В перерыве между экстра-таймами Криш расплакался.

В подкасте с Рио Фердинандом Роналду впервые объяснил свои слезы:

«Когда у тебя есть страсть к своему делу, ты не должен беспокоиться о своих чувствах. Я плакал, когда не забил пенальти. Но надо сказать, что Облак сделал отличный сейв. Так вот, я заплакал не из-за чувства, что на меня обрушится весь мир, если Португалия вылетит. Нет, не из-за этого.

Представь, ты реализуешь последние 27 пенальти, но именно в этот момент ты не забиваешь. Появляется недовольство собой. Ты думаешь о фанатах на трибунах, о детях, о маме, о девушке. Вот от чего мне стало грустно.

Я не думал о том, что Португалия может вылететь, что в этом обвинят меня, что люди скажут: «Вот, Криштиану не забил пенальти». Да я об этом вообще не думал, богом клянусь!

Я всегда многого от себя требую. Лет с одиннадцати я начал сам на себя оказывать давление. Говорю себе: «Криштиану, ты лучший игрок в мире». Я всегда размышляю в таком ключе. Я давлю на себя. Когда все идет хорошо, ты и чувствуешь себя нормально. Но когда дела идут плохо, ты чувствуешь себя соответствующе, потому что сам на себя давишь. Но мне это нравится, я знаю, как с этим справляться.

Когда я не забил пенальти, мне стало грустно за себя, за фанатов, за семью. Не из-за каких-то масштабных вещей. Чувства прятать нельзя, нужно быть собой».

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