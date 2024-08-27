🔥Это случилось! Роналду забил со штрафного, а фанаты заметили в технике удара одно важное изменение

Долгие годы Криштиану Роналду не мог покориться один футбольный стандарт − штрафные удары. Футболист уповал на технику наклбола и мяч то попадал в стенку, то улетал намного выше ворот. Однако игрок «Аль-Насра» не сдавался и считал, что количество обязательно должно перейти в качество.

Сегодня в матче второго тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейха» команда Роналду получила опасный штрафной вблизи чужих ворот. К мячу, конечно же, подошел Криштиану. В прошлый раз он мотивировал себя фразой «Я лучший» и получилось, мягко говоря, так себе.

Криштиану Роналду учел все ошибки и мягкой подсечкой перекинул стенку и уронил мяч в нижний ближний угол ворот.

Болельщики заметили, что португалец изменил своей технике, что сработало:

💭Меня удивляет, что Роналду чаще не исполняет штрафные удары таким образом. Процент успешных попыток был бы заметно выше, если бы он делал именно так. Столько из-за этого было потеряно за сборную Португалии идеальных штрафных ударов.

💭Роналду поменял технику пробития штрафного и это сразу принесло результат. Второй гол в сезоне!

💭Каждый гол Роналду со штрафного случается, когда он меняет свою технику, но я гарантирую, что в следующий раз он забьет мяч через весь стадион костяшками пальцев.

Этот гол стал 899-м в карьере португальца. До круглого числа ему остался всего один мяч.

«Я лучший». Роналду замотивировал себя на гол со штрафного — вот что было после